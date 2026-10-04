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ユルゲン・クロップが、ギリシャ戦を前にセルジュ・ニャブリがドイツ代表を早期離脱した理由を明かす
クロップがニャブリのコンディションについて説明
クロップは、セルジュ・ニャブリをバイエルンに戻した決定について、長期の負傷離脱後に選手の負荷を管理する必要があったためだと説明した。バイエルンのスターはこの期間のドイツ代表3試合すべてに出場していたが、直近のセルビア戦勝利ではハーフタイムで交代していた。クロップによれば、31歳の同選手は最近の連戦による身体的な影響を感じ始めており、その結果、回復に専念すべきだという相互合意に至ったという。
指揮官はこのウインガーの状態について詳しく説明し、こう述べた。「セルジュは我々の全試合でプレーし、我々の計画通りに起用された。3試合目で45分プレーした後、彼は負担を感じ始めた。そこで、無理をさせたくなかったため、ハーフタイムで下げた」
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チーム帯同よりも長期的なコンディション維持を優先
クロップはさらに、グナブリーの離脱は重傷によって余儀なくされたものではなく、長期的なコンディション維持を見据えた理にかなった判断だったと強調した。チームに帯同させ続けるのではなく、首脳陣は短い休養を与える方がはるかに有益だと判断した。クロップは、グナブリーをチームに残すことも可能だったが、バイエルンで再び通常のトレーニングを再開する前に2日から3日の休養を与えることが、回復に向けた最も現実的な選択だったと説明した。
「彼をチームに残すこともできたが、バイエルンで再びトレーニングに戻る前に2日か3日を与えるのが理にかなっていると考えた」とクロップは付け加えた。
ニャブリ、完全復調への道のり
早期敗退となったものの、ベストフォームの復活を目指すグナブリーにとって、今回のインターナショナルブレイクは実りあるものとなった。セルビア戦の2-0勝利では初めてキャプテンマークを託され、この機会を後に「素晴らしい経験」と表現した。一方で、自身の現在のコンディションについては現実的な見方も示しており、離脱期間を経て、まだ試合勘を取り戻している段階だと認めている。
「まだ100パーセントではない。これが今のところ4試合目だった。前の試合では出場時間も少なかった。でも、試合に出ながらそこまで持っていかなければならない。今は1分1分が重要だ」と語った。
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ブンデスリーガ再開を見据えて
バイエルンにとって、ニャブリの交代が単なる予防措置にすぎないというニュースは大きな安心材料となる。ヴァンサン・コンパニ監督率いるチームは今後も過密日程が続き、国内での目標達成へ向けて、アウクスブルク戦でコンディションの整ったニャブリを起用できることは極めて重要だ。この中断期間に負荷を管理できていることは、ここ数シーズンはたびたび筋肉系の問題に悩まされてきた同選手のフィットネスへの向き合い方が成熟しつつあることを示している。
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