クロップは、セルジュ・ニャブリをバイエルンに戻した決定について、長期の負傷離脱後に選手の負荷を管理する必要があったためだと説明した。バイエルンのスターはこの期間のドイツ代表3試合すべてに出場していたが、直近のセルビア戦勝利ではハーフタイムで交代していた。クロップによれば、31歳の同選手は最近の連戦による身体的な影響を感じ始めており、その結果、回復に専念すべきだという相互合意に至ったという。

指揮官はこのウインガーの状態について詳しく説明し、こう述べた。「セルジュは我々の全試合でプレーし、我々の計画通りに起用された。3試合目で45分プレーした後、彼は負担を感じ始めた。そこで、無理をさせたくなかったため、ハーフタイムで下げた」