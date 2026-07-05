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ユルゲン・クロップが復帰！ リヴァプールを去ってから2年、2026年W杯不振でナーゲルスマンの後任としてドイツ代表監督に就任。
監督のベンチ復帰
報道によると、クロップ氏はドイツ代表監督就任のオファーを受け入れ、2年間の休養を終えた。2024年にリバプールを去った後、レッドブル・グループのグローバルサッカー部門責任者を務めていたが、代表監督の座に魅力を感じ、トップレベルの現場に復帰する。
移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、契約は事実上成立。同記者は「ユルゲン・クロップがドイツ代表の新監督に、さあ、始まるぞ！」と報告し、レッドブル退任の最終詳細やプロジェクト条件は調整中ながら、クロップが指揮に合意したと伝えた。
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ワールドカップの惨敗を受け、ナゲルスマン監督が辞任
ナゲルスマンはDFB理事会の強い圧力で辞任し、クロップの道が開けた。ドイツは2026年W杯ベスト32でパラグアイに敗退。PK戦での初黒星は致命的で、ナゲルスマンの続投は困難となった。
同大会で解説を務めていたクロップは、Magenta TVの番組で打診を認めた。「話し合いがあったのは事実だ。 事態は急速に進展した。DFBは後任を探しており、その過程で私に打診してきた」と述べた。DFBは以前からクロップを「理想の候補」と位置づけており、ナゲルスマンの退任が絶好の機会となった。
広範な権限とコーチ陣の刷新
クロップは名目上の監督にとどまらない。報道によると、代表体制を刷新する広範な権限が与えられる見込みで、ユース再編や「ハイインテンシティ」を軸にした戦術変更が予定される。マンチェスター・シティを退任した元リヴァプールアシスタント、ペップ・ラインダース氏との再タッグも予想される。
交渉を認めたクロップは、現雇用主レッドブルとの契約を尊重しつつ、「DFBとの話し合いにも興味がある」とミンツラフCEOと協議中であることを明かした。 すでに話し合いは済ませた。彼は私の道を阻まないだろう。19か月間はとても充実していた。理想を言えば、全員が勝者となるべきだ。レッドブルもこの件を潔く乗り切る必要がある」と説明した。
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未来への取り組み
クロップ監督の就任で、チーム内では選手成長への期待が高まっている。特にリヴァプールのフロリアン・ヴィルツとの連携が注目され、アンフィールドで本領を発揮できていない彼にとって好機となる。この関係は、直近の大会で結束力に欠けたドイツ代表を再活性化させる鍵となる可能性がある。
クロップが長期契約へ動き出す一方、レッドブルは後任のグローバルサッカー部門責任者を探し始めた。候補とされたオリバー・グラスナーは、元クリスタル・パレス監督としてノッティンガム・フォレストへ移籍する見込みだ。
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