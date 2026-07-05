クロップは名目上の監督にとどまらない。報道によると、代表体制を刷新する広範な権限が与えられる見込みで、ユース再編や「ハイインテンシティ」を軸にした戦術変更が予定される。マンチェスター・シティを退任した元リヴァプールアシスタント、ペップ・ラインダース氏との再タッグも予想される。

交渉を認めたクロップは、現雇用主レッドブルとの契約を尊重しつつ、「DFBとの話し合いにも興味がある」とミンツラフCEOと協議中であることを明かした。 すでに話し合いは済ませた。彼は私の道を阻まないだろう。19か月間はとても充実していた。理想を言えば、全員が勝者となるべきだ。レッドブルもこの件を潔く乗り切る必要がある」と説明した。