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ユルゲン・クロップが元リヴァプールのアシスタントコーチらを招へいへ。レッドブルとDFBがドイツ代表新監督の無償移籍を協議中。
クロップ、ドイツ代表コーチ陣の刷新へ
『キッカー』誌によると、クロップがナーゲルスマンの後任としてドイツ代表の監督に就任するにあたり、コーチ陣が大幅に入れ替わる。リヴァプールでプレミアリーグとチャンピオンズリーグを制した際にクロップと働いたクラヴィッツとラインダースが合流する見込みだ。2人は退任するアシスタントコーチのベンジャミン・フブナー、ベンジャミン・グルック、アルフレッド・シュロイダー、ブラム・ギアースの後任となる。
GKコーチのアンドレアス・クローネンベルクは残留の見込み。さらに、DFBユース育成ディレクターで、かつてドルトムントでクロップと働いたハネス・ヴォルフが、トップチームでより重要な役割を担う可能性がある。
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契約を最終決定するため、ニューヨークで会合を開く
クロップ監督の獲得は最終段階に入った。ドイツサッカー連盟（DFB）のベルント・ノイエンドルフ会長とハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ副会長は週末、ニューヨークでクロップと会談する。連盟はルディ・フェラーをスポーツディレクターに留任させ、新コーチングスタッフとの橋渡しとする方針を決めた。
さらにレッドブルCEOオリバー・ミンツラフもニューヨークへ赴き、引継ぎを話し合う予定だ。クロップは2029年までレッドブル・グループのグローバルサッカー部門責任者を務めているが、契約に解除条項はないものの、就任時に「退任合意」が交わされ、代表監督への転身が可能とされている。
このユニークな合意は双方に利益をもたらす可能性がある。
報道によると、ドイツサッカー連盟（DFB）とレッドブルは、連盟が補償金を支払わずにクロップ氏がドイツ代表を指揮できるよう協議している。提案では、クロップ氏は代表監督を務めながらレッドブルのブランドアンバサダーも継続する。この取り決めでレッドブルはクロップ氏との関係を維持し、代表監督就任を認める。 さらに、ナーゲルスマン監督の退任費用やW杯の不振で苦しむDFBの財政負担も軽減される見込みだ。
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長期計画が具体化しつつある
ニューヨークでの交渉がまとまれば、クロップ監督は2030年W杯まで続く契約にサインする見込みだ。ドイツサッカー連盟（DFB）は、国際舞台での地位を取り戻すため、クロップ中心の安定した体制を築きたいとしている。
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