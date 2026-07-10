クロップ監督の獲得は最終段階に入った。ドイツサッカー連盟（DFB）のベルント・ノイエンドルフ会長とハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ副会長は週末、ニューヨークでクロップと会談する。連盟はルディ・フェラーをスポーツディレクターに留任させ、新コーチングスタッフとの橋渡しとする方針を決めた。

さらにレッドブルCEOオリバー・ミンツラフもニューヨークへ赴き、引継ぎを話し合う予定だ。クロップは2029年までレッドブル・グループのグローバルサッカー部門責任者を務めているが、契約に解除条項はないものの、就任時に「退任合意」が交わされ、代表監督への転身が可能とされている。