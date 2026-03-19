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ユルゲン・クロップがリヴァプールに復帰か？ 元アンフィールドのストライカーは、この伝説的監督が「自身のレガシーを危険にさらしてまで」レッズを救おうとはしないだろうと主張している
クロップは2026年に監督業に復帰するだろうか？
クロップは2024年にリヴァプールとの関係を断ち、契約を早期に打ち切り、監督職のストレスから解放される休息を楽しむことを決めた。それ以来、レッドブルのサッカー部門グローバル責任者として、まさにその休息を満喫している。
58歳のクロップは、監督業への復帰を検討しているという兆候を一切示していないが、周囲の人々は喜んで彼に代わってその話題を語っている。適切なオファーが提示されれば、クロップは2年間の休養に終止符を打つよう説得される可能性があるとの見方もある。
レアル・マドリードはシャビ・アロンソの後任として常任監督を探しており、同クラブが接触を図ったとの噂がある。一方、リヴァプールがチャンピオンズリーグ出場権を逃した場合、スロット監督が居座り続けられるかどうか疑問視する声も上がっている。プレミアリーグ優勝を果たしてから、わずか12ヶ月後のことだ。
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アンフィールドへの復帰は、クロップにとってリスクとなるだろうか？
クロップがアンフィールドへの復帰に興味を示すか、それとも警戒するかという問いに対し、元リヴァプールFWのヘスキーは、Freespins.usとの提携インタビューでGOALに対し次のように語った。「それは彼のレガシーにとってリスクになると思う。もし彼が本当に現場に戻りたいのなら、おそらく別の場所を探すだろう。
「なぜそんなリスクを冒す必要があるのか？それはどの監督にとっても常に影となるものだ。マンチェスター・ユナイテッドのサー・アレックス［ファーガソン］の例を見ればわかる。あれからどれくらい経った？10年以上だ。それでもなお、彼らの上には影が差している。監督は、自分が望むフォーメーションで選手たちの力を最大限に引き出す方法を考え出さなければならない。そして、それがリヴァプールのスタイルに合っているのだ。」
この取引が成立するためには、どのような条件が必要でしょうか
ヘスキーと同じく元リヴァプールFWのスタン・コリーモアもまた、2026年にクロップ監督の就任が実現するかどうか懐疑的だ。彼は以前、GOALに対し、再会が実現するためには何が必要かについて次のように語っている。 「夏にユルゲン・クロップが『サッカー界に復帰する。リヴァプールこそが私にとって唯一のクラブだ』と宣言するようなケースでない限り――それは間違いなくリヴァプール首脳陣の耳をそばだたせるだろう。もし彼が『復帰するけど、新たな挑戦がしたい』と言ったとしても、リヴァプールの首脳陣が彼を必死に引き留めようとはしないと思う。 アーネ・スロットには、初年度でリーグ優勝を果たした実績があるのだから、彼にチームを立て直す機会を与えるだろう。」
ヘスキーとコリーモアは、クロップの「感情的な復帰」説には懐疑的だが、もう一人の元リヴァプール選手であり、カルト的な人気を誇るゲイリー・マカリスターはGOALに対し次のように語った。 「そういうことに関しては、絶対にないとは言えない。彼がドルトムントを指揮していた頃を見ていたが、イエロー・ウォールとの絆や、ドルトムントという巨大な工業都市との相性は抜群だった。彼はまさにその仕事にうってつけだった――彼がいた街、彼が仕えていたファン、そして彼が喜ばせようとしていたファンにとって。それから時が経ち、彼がリヴァプールに来て、またしても完璧な組み合わせが生まれた。 繰り返しになるが、彼にはカリスマ性があり、非常に強烈な個性を持つリーダーだ。コップ（リヴァプールのサポーター）と同じ感覚を持っている。これもまた、ドルトムントの『イエロー・ウォール』と非常に似ている。
「私にとって、かつて信じられないほどの成功を収めた場所に戻るというのは、常に非常に難しいことだ。だが、『絶対にない』とは決して言えない。サッカーという世界は狂気じみており、今この瞬間もさらに狂気じみてきている。しかし、私としては、サッカー界全体がユルゲン・クロップを恋しく思っていると思う。
「監督業がいかに過酷かはご存知の通りだから、彼は明らかに家族と過ごす時間を増やす余裕ができているはずだ。だから、彼が現在就いている仕事なら、家族と過ごす時間がより多く取れるのだろう。だが、サッカーに関わる人間は、トレーニンググラウンドの芝生の上に立つのが何より好きなんだ。どこであれ、彼が戻ってくるのを見たい。なぜなら、サッカー界全体が彼を恋しく思っていると思うからだ。」
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スロットは、国内および欧州のタイトル争いにおいて、自身の地位を守ることができる
2027年まで契約を結んでいるスロット監督は、監督交代説に終止符を打てることを願っている。彼はタイトル獲得の実績を誇り、直近の試合ではガラタサライを4-0で圧倒し、第1戦のビハインドを覆してリヴァプールをチャンピオンズリーグの準々決勝へと導いた。
欧州での栄冠はまだ射程圏内にある。プレミアリーグの順位表では5位に留まっているものの、リヴァプールにはリーグ戦残り8試合があり、FAカップでもベスト8に進出している。
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