ユルゲン・クロップがリヴァプールに復帰か？　元アンフィールドのストライカーは、この伝説的監督が「自身のレガシーを危険にさらしてまで」レッズを救おうとはしないだろうと主張している

ヘスキーと同じく元リヴァプールFWのスタン・コリーモアもまた、2026年にクロップ監督の就任が実現するかどうか懐疑的だ。彼は以前、GOALに対し、再会が実現するためには何が必要かについて次のように語っている。 「夏にユルゲン・クロップが『サッカー界に復帰する。リヴァプールこそが私にとって唯一のクラブだ』と宣言するようなケースでない限り――それは間違いなくリヴァプール首脳陣の耳をそばだたせるだろう。もし彼が『復帰するけど、新たな挑戦がしたい』と言ったとしても、リヴァプールの首脳陣が彼を必死に引き留めようとはしないと思う。 アーネ・スロットには、初年度でリーグ優勝を果たした実績があるのだから、彼にチームを立て直す機会を与えるだろう。」

ヘスキーとコリーモアは、クロップの「感情的な復帰」説には懐疑的だが、もう一人の元リヴァプール選手であり、カルト的な人気を誇るゲイリー・マカリスターはGOALに対し次のように語った。 「そういうことに関しては、絶対にないとは言えない。彼がドルトムントを指揮していた頃を見ていたが、イエロー・ウォールとの絆や、ドルトムントという巨大な工業都市との相性は抜群だった。彼はまさにその仕事にうってつけだった――彼がいた街、彼が仕えていたファン、そして彼が喜ばせようとしていたファンにとって。それから時が経ち、彼がリヴァプールに来て、またしても完璧な組み合わせが生まれた。 繰り返しになるが、彼にはカリスマ性があり、非常に強烈な個性を持つリーダーだ。コップ（リヴァプールのサポーター）と同じ感覚を持っている。これもまた、ドルトムントの『イエロー・ウォール』と非常に似ている。

「私にとって、かつて信じられないほどの成功を収めた場所に戻るというのは、常に非常に難しいことだ。だが、『絶対にない』とは決して言えない。サッカーという世界は狂気じみており、今この瞬間もさらに狂気じみてきている。しかし、私としては、サッカー界全体がユルゲン・クロップを恋しく思っていると思う。

「監督業がいかに過酷かはご存知の通りだから、彼は明らかに家族と過ごす時間を増やす余裕ができているはずだ。だから、彼が現在就いている仕事なら、家族と過ごす時間がより多く取れるのだろう。だが、サッカーに関わる人間は、トレーニンググラウンドの芝生の上に立つのが何より好きなんだ。どこであれ、彼が戻ってくるのを見たい。なぜなら、サッカー界全体が彼を恋しく思っていると思うからだ。」