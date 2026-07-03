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Adhe Makayasa

翻訳者：

ユルゲン・クロップがドイツ代表監督の座を狙っている。ドイツサッカー連盟は、辞任したユリアン・ナーゲルスマンの後任として、元リヴァプール監督が関心を示していると確認した。

ユルゲン・クロップ
ドイツ
ドイツ 対 パラグアイ
パラグアイ
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ドイツサッカー連盟（DFB）は、ユリアン・ナーゲルスマン監督の辞任を受け、ユルゲン・クロップ氏と新監督就任交渉に入る意向を示した。クロップ氏はすでに代表監督就任の意思を示しており、電撃的な復帰の可能性が開けた。

  • DFBが経営体制の再編に着手

    ドイツ代表は、ワールドカップ32強戦でパラグアイに敗退してからわずか4日後にナーゲルスマン監督が辞任を申し出たため、新監督の選任を開始した。ドイツサッカー連盟（DFB）幹部はフランクフルトで3時間にわたる緊急会議を開き、2028年まで続く契約を解除するため700万ユーロの退職金を支払うことで合意したと報じられている。連盟は過去の例のように解任が遅れることを避け、最優先候補との接触を迅速に始めた。

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    クロップ監督、即戦力起用を示唆

    ナゲルスマン監督の退任を発表したDFBの声明では、幹部が直ちにクロップ氏に接触し、空席となった代表監督の契約条件を交渉すると述べられた。テレビ解説者とレッドブル・グループサッカー部門グローバル責任者を務める59歳のクロップ氏には、代表監督就任のための契約解除条項があるとの報道もある。

    声明では「新監督について、DFBはクロップ氏と協議し、同氏も就任に前向きだ」と伝えている

  • 退任するコーチが謝罪

    ナゲルスマン監督は、約3年間率いた4度の世界王者を大会でさらに上の段階へ導けなかった責任を取り、辞任した。ユーロ2024では一時チームを復活させたが、2大会連続での失敗が重く、チームのため身を引く決断をした。

    彼は「この決断は容易ではなかった。常に最優先したのはチームの成功だ。この失望を乗り越え、チームには再出発の機会が必要だ。皆様を失望させ、このワールドカップでさらにサッカーの夜をお届けできなかったことを、心から申し訳なく思う」と語った。

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    新たな活気あふれる時代が待ち受けている

    ドイツ代表は、今年後半の国際試合再開前にクロップ監督との契約を正式にまとめる必要がある。チームは9月24日、アウェーでオランダ（ネーションズリーグ）と戦う。次の予選を突破し、国民の信頼を取り戻すには、戦術と守備力を早期に回復することが不可欠だ。

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