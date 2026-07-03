ユルゲン・クロップがドイツ代表監督の座を狙っている。ドイツサッカー連盟は、辞任したユリアン・ナーゲルスマンの後任として、元リヴァプール監督が関心を示していると確認した。

ナゲルスマン監督は、約3年間率いた4度の世界王者を大会でさらに上の段階へ導けなかった責任を取り、辞任した。ユーロ2024では一時チームを復活させたが、2大会連続での失敗が重く、チームのため身を引く決断をした。

彼は「この決断は容易ではなかった。常に最優先したのはチームの成功だ。この失望を乗り越え、チームには再出発の機会が必要だ。皆様を失望させ、このワールドカップでさらにサッカーの夜をお届けできなかったことを、心から申し訳なく思う」と語った。