クロップはワールドカップでMagentaTVの解説者を務め、ドイツ代表の敗退後に代表監督就任について問われた際、あえて控えめな態度を示した。 「この件で私の名前が挙がっていることは理解している。だが今、本格的に語るべきではない」と59歳のクロップは語り、「私にはやりがいのある仕事がある」と強調した。

24年夏にリヴァプールを退任する前後、彼は監督業への意欲を疑問視していた。25年初めからレッドブルの「ヘッド・オブ・グローバル・サッカー」としてRBライプツィヒなどに関与しており、契約は29年末まで約3年半残っている。

W杯開幕当初、クロップはドイツ代表のアイコン、トーマス・ミュラーとの軽妙なやりとりで注目された。ドイツ代表の布陣を議論していた際、メキシコ対南アフリカ（2-0）の試合中、クロップはMagentaTVを通じてミュラーにこう言った。 「まったく意外なことに、トーマスは自分の意見を隠そうとしないね。幸いなことに、チームを組んでいるのはユリアン・ナーゲルスマンだ。今のところはね」とクロップは冗談を飛ばし、ミュラーが代表監督になる可能性を皮肉った。ミュラーは笑いながらこう返した。「クロッポ、まだ6月なのに、君はもう9月にいるみたいだね」

この発言は、クロップが理想的な代表監督候補とみなされているため、2人がナゲルスマンに失礼だったとして批判を呼んだ。ドイツがキュラソーに7－1で初戦を勝利したあと、クロップはDFB監督に謝罪した。「今年の『最悪の言葉』はもう見つけたよ。『まだ』だ。 口にした自分を殴りたかったが、もう手遅れで、テレビ中継中だった。軽率に口走っただけで、何の意味もない。明後日で59歳になるが、相変わらず馬鹿なままだ」と、ナゲルスマン監督との試合後のインタビューの最後に彼は語った。