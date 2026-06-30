ドイツサッカー連盟（DFB）内で、現代表監督ユリアン・ナーゲルスマン氏の解任が真剣に議論されている。同監督はワールドカップ16強でパラグアイにPK戦の末4－5で敗れ、執行部内の支持が低下しているという。
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ユルゲン・クロップがドイツ代表監督に？ ワールドカップの惨敗を受け、ユリアン・ナーゲルスマンの後任として候補に挙がっていると報じられている。
38歳の同監督の契約は2028年の欧州選手権（EM）終了まで残っている。パラグアイ戦での予想外の敗北後、ナゲルスマン監督は辞任を否定。「チームが望むなら私は準備ができている。望まないならそう言ってくれればいい」とDFB（ドイツサッカー連盟）の監督はMagentaTVで語った。
W杯で3大会連続早期敗退となった翌日、DFBは予定していた帰国前会見を急きょ中止。代わりにベルント・ノイエンドルフ会長が声明で、ナゲルスマン、スポーツディレクターのルディ・フォラー、事務局長アンドレアス・レッティグと深夜に長時間協議したと発表した。
ノイエンドルフ会長は「この痛手を受けて、ただ日常に戻るつもりはない」と述べ、何らかの措置を検討する意向を示した。大会の包括的な分析は数日以内に実施され、その結果を受けてナゲルスマン続投か新監督招聘かの判断が下される見込みだ。
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ナゲルスマンの後任としてドイツ代表監督に？ クロップは意図的に控えめな姿勢
クロップはワールドカップでMagentaTVの解説者を務め、ドイツ代表の敗退後に代表監督就任について問われた際、あえて控えめな態度を示した。 「この件で私の名前が挙がっていることは理解している。だが今、本格的に語るべきではない」と59歳のクロップは語り、「私にはやりがいのある仕事がある」と強調した。
24年夏にリヴァプールを退任する前後、彼は監督業への意欲を疑問視していた。25年初めからレッドブルの「ヘッド・オブ・グローバル・サッカー」としてRBライプツィヒなどに関与しており、契約は29年末まで約3年半残っている。
W杯開幕当初、クロップはドイツ代表のアイコン、トーマス・ミュラーとの軽妙なやりとりで注目された。ドイツ代表の布陣を議論していた際、メキシコ対南アフリカ（2-0）の試合中、クロップはMagentaTVを通じてミュラーにこう言った。 「まったく意外なことに、トーマスは自分の意見を隠そうとしないね。幸いなことに、チームを組んでいるのはユリアン・ナーゲルスマンだ。今のところはね」とクロップは冗談を飛ばし、ミュラーが代表監督になる可能性を皮肉った。ミュラーは笑いながらこう返した。「クロッポ、まだ6月なのに、君はもう9月にいるみたいだね」
この発言は、クロップが理想的な代表監督候補とみなされているため、2人がナゲルスマンに失礼だったとして批判を呼んだ。ドイツがキュラソーに7－1で初戦を勝利したあと、クロップはDFB監督に謝罪した。「今年の『最悪の言葉』はもう見つけたよ。『まだ』だ。 口にした自分を殴りたかったが、もう手遅れで、テレビ中継中だった。軽率に口走っただけで、何の意味もない。明後日で59歳になるが、相変わらず馬鹿なままだ」と、ナゲルスマン監督との試合後のインタビューの最後に彼は語った。
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ドイツ代表、またもW杯で失態。マッツ・フンメルスは責任追及を要求。
クロップは以前からドイツ代表監督の候補とされてきた。5月末には、かつてドルトムントで彼に指導されたロイスが『Sports Illustrated Deutschland』に「ナーゲルスマンは素晴らしい監督だが、クロップなら代表でも成功する。いつか彼が就任すると確信している」と語った。
クロップの下で成功を収めたマッツ・フンメルスは、パラグアイ戦敗退後にナゲルスマンを巡る議論を巻き起こした。「責任者としては何らかの措置が必要だ」と、2014年W杯優勝メンバーでMagentaTV解説者の彼は語った。
ナゲルスマンは2023年9月、フリック解任直後に代表監督に就任。同年11月のトルコ、オーストリア戦で2連敗を喫したが、2024年自国開催の欧州選手権を控えチームに再び熱狂をもたらした。
ユーロ2024ではベスト8入りしたが、準々決勝でスペインに不運な形で敗れた。 しかしその勢いは続かず、2025年のホーム開催ネイションズリーグ・ファイナルフォーでは期待外れに終わり、ワールドカップ予選初戦でもスロバキアに大敗した。
それでもチームはアメリカ、メキシコ、カナダ開催の本大会出場権は獲得した。しかし、目標だった優勝争いには程遠かった。 守備は粘り強かったものの戦力に限りがあるパラグアイを相手に、ドイツ代表は決勝トーナメント1回戦でアイデアに欠ける展開が続き、PK戦で屈辱的な敗退を喫した。 大きな目標があっただけに、みんながっかりしている」とカイ・ハヴェルツは落胆を隠さなかった。
ナゲルスマン監督の去就に関わらず、9月末には次の課題が待つ。新シーズン初戦でドイツはアウェーでオランダと対戦し、数日後にはアウクスブルクでギリシャと戦う。リーグA組2のもう1チームはセルビアだ。