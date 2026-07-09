ドイツ代表はW杯16強でパラグアイに敗れ、ナーゲルスマン監督が辞任。ドイツサッカー連盟（DFB）は後任候補としてクロップ氏と交渉すると発表した。

59歳のクロップ氏は数日前から後任への意欲を示していた。ただし、レッドブル社との「グローバル・サッカー部門責任者」契約が2029年末まで残っており、DFBが移籍金を支払う可能性が初めて生じている。

一方、ラームは性急な対応や、早期敗退の責任をナゲルスマンとそのスタッフだけに押し付けることに対して警鐘を鳴らしている。 「ドイツ代表は『わが国で最も重要なチーム』だ。だからこそ、今後どこへ向かい、どのように進むべきかについて、一般市民に対しても説明が必要だ。そしてDFBは、誰が適任かを決定しなければならない。この分析は3日間で済むものではない。2026年のワールドカップの4試合だけを見るのではなく、もっと広い視野で物事を捉える必要がある」と、2014年のワールドカップ優勝者は語った。