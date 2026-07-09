「それが理想的な解決策かどうかは、今後見ていくことになる。それより、私にとっては『なぜ我々はここ数大会にわたって失敗し続けているのか？ どこに問題があるのか？』という分析の方がはるかに重要だ」と、ラームは『キッカー』誌のコラムで記した。
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ユルゲン・クロップがドイツ代表新監督として「理想的な選択肢」か？ 元代表選手が懸念を表明
ドイツ代表はW杯16強でパラグアイに敗れ、ナーゲルスマン監督が辞任。ドイツサッカー連盟（DFB）は後任候補としてクロップ氏と交渉すると発表した。
59歳のクロップ氏は数日前から後任への意欲を示していた。ただし、レッドブル社との「グローバル・サッカー部門責任者」契約が2029年末まで残っており、DFBが移籍金を支払う可能性が初めて生じている。
一方、ラームは性急な対応や、早期敗退の責任をナゲルスマンとそのスタッフだけに押し付けることに対して警鐘を鳴らしている。 「ドイツ代表は『わが国で最も重要なチーム』だ。だからこそ、今後どこへ向かい、どのように進むべきかについて、一般市民に対しても説明が必要だ。そしてDFBは、誰が適任かを決定しなければならない。この分析は3日間で済むものではない。2026年のワールドカップの4試合だけを見るのではなく、もっと広い視野で物事を捉える必要がある」と、2014年のワールドカップ優勝者は語った。
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クロップがドイツ代表の新監督に？ ラーム：「新たな気運を生み出せる」
クロップ監督は、失望したドイツ代表に「新たな出発の雰囲気」をもたらすだろう。彼はどこでもそれを実現し、チームは一体感があり、人々は熱狂した。だが、変わるべきは監督だけでなく、我々のサッカー観だ、とラームは語った。
その点で、ルディ・フェラーの残留が決まったのは良い兆候だ。DFB（ドイツサッカー連盟）スポーツディレクターとの協力を続けることについて、ラームは「基本的に悪いことではない。すべてのポジションで変える必要はない」と語った。 彼には経験がある。重要なのは、監督とスポーツディレクターの連携だ。監督には意見を交わし、異なる視点を得られる相手が欠かせない」。
フェラーは月曜日、2028年の欧州選手権終了まで契約を全うすると表明した。 「契約を打ち切ることは私にとって問題ではなかった。しかし、ここでのすべてが私にとってあまりにも大切だからだ。私はこの仕事を喜んでやっており、これからも自分のやり方で貢献し続けるつもりだ」と、フェラーは『キッカー』、『フンケ・メディアグループ』、『フランクフルター・ルントシャウ』、『ズュートドイチェ・ツァイトゥング』、ARD、および『ビルト』による合同インタビューで語った。
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