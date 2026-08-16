クロップにとって、チームの人間的な側面を理解することは最優先事項の一つだ。自身のリーダーシップについては「大きく2つの責任分野がある」とし、その内容をこう説明した。「1つ目は男子A代表。2つ目はそれ以外のすべてだ」。この責任の一環として、ブンデスリーガのクラブを訪問し、国内の指導者たちと会って、国のトップタレントに一貫した道筋を確保することも含まれる。クロップは、将来的に代表入りする可能性のある選手たちを戦いに導く前に、数字やスカウティングレポートの先にあるものに目を向け、彼らを人として突き動かしているものを理解したいと考えている。

クロップは今後数週間の計画について、こう明かした。「物事が始まる前に、いくつかのクラブと選手を訪ねようとしている。だが、それを全員に対して行うのは不可能だ。そして、自分に時間を与えなければならない。私は選手たちのことは知っているが、選手の背後にいる人間までは、いつも分かっているわけではない。誰もが何に突き動かされているのか、どこから来たのか、どこへ行きたいのかを知ることは、私にとって重要なんだ」