Getty Images Sport
翻訳者：
ユルゲン・クロップがドイツ代表での任期を正式に開始、前リヴァプール監督が代表チームの将来像を語る
フランクフルトで新時代が始まる
7月下旬にユリアン・ナーゲルスマンの後任に就任したクロップは、現在、母国を率いるための実務に完全に没頭している。元ボルシア・ドルトムントおよびリヴァプールの指揮官は、新たな環境の一端をSNSで共有し、フランクフルトのスカイラインや協会のトレーニングピッチの写真を投稿した。
新たな重責を担っても、クロップ特有のユーモアは健在だ。DFBでの最初の公式インタビューで、この名誉ある役職への適応について語った指揮官は、こう冗談を飛ばした。「もう友人へのWhatsAppメッセージの締めに『ブンデストレーナー・クロップ』と書いている。自分でそんなふうに名乗る人はいないし、すごくぎこちなく聞こえる。でも、仲間内ではしっくりきた」
白紙の状態は必要ない
ドイツの2026 FIFAワールドカップ早期敗退は国内に大きな失望をもたらしたが、クロップは既存の土台を壊してゼロからやり直す考えはない。59歳の同氏は、現在の体制に質があると見ており、チームを全面的に刷新するのではなく、その上に積み上げていく意向であることを明確にした。クロップは自身の立場について次のように説明した。「ワールドカップがうまくいかなかったときは、白紙の状態から始める必要があると思うかもしれない。だが、それはまったく必要ない」と語った。
クロップが最初に重視しているのは、すぐに選手たちと接触することではなく、ドイツサッカー界のピラミッド内で関係性を築くことだ。多くの選手は今も夏の活動から戻ってきている最中だという。同氏は就任初期の段階的なアプローチについて、こう説明した。「今は一歩ずつ進めている。本当に素晴らしいスタートを切ることができた。これまで会ったすべてのスタッフが、信じられないほど温かく迎えてくれた。感謝している！ 違和感はまったくない。それが本当にうれしい」
選手たちとのつながり
クロップにとって、チームの人間的な側面を理解することは最優先事項の一つだ。自身のリーダーシップについては「大きく2つの責任分野がある」とし、その内容をこう説明した。「1つ目は男子A代表。2つ目はそれ以外のすべてだ」。この責任の一環として、ブンデスリーガのクラブを訪問し、国内の指導者たちと会って、国のトップタレントに一貫した道筋を確保することも含まれる。クロップは、将来的に代表入りする可能性のある選手たちを戦いに導く前に、数字やスカウティングレポートの先にあるものに目を向け、彼らを人として突き動かしているものを理解したいと考えている。
クロップは今後数週間の計画について、こう明かした。「物事が始まる前に、いくつかのクラブと選手を訪ねようとしている。だが、それを全員に対して行うのは不可能だ。そして、自分に時間を与えなければならない。私は選手たちのことは知っているが、選手の背後にいる人間までは、いつも分かっているわけではない。誰もが何に突き動かされているのか、どこから来たのか、どこへ行きたいのかを知ることは、私にとって重要なんだ」
- Getty Images
長期的なビジョンとデビュー日程
クロップは、この移行がすぐに実現するものではないことを十分に理解している。それでも、このプロジェクトを長期的に進めていくことへ全面的なコミットメントを示した。自身の役割については、DFBの近年の大会での苦戦に対する場当たり的な解決策ではなく、複数年にわたる歩みとして捉えている。自身の任期の長さについて言及したクロップは、長期的な視点を崩さず、次のように語った。「幸い、これは短期的な実験ではない。数年間続くことを前提に設計されている。そして今、私たちはスタートできる」
クロップは、新たなブンデスリーガシーズンの第3節と第4節の間に初のメンバーを発表すると見られており、その後、9月20日からヘルツォーゲンアウラハでトレーニングキャンプが始まる見込みだ。最初の大きな試練は9月24日のアウェーゲームで訪れ、ドイツはアムステルダムでオランダと対戦する。続いて9月27日にはホームゲームが行われ、クロップはアウクスブルクのWWKアレーナでギリシャ戦に臨むチームを率いることになる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。