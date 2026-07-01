ドイツが32強戦で敗退したことを受け、W杯優勝経験のあるシュヴァインシュタイガーは指導者交代が迫っていると語った。ARDの解説者は「クロップが代表監督になる道が開けつつある」と示唆。シュヴァインシュタイガーは「そうなるだろうと信じている」と述べた。 「まだ確定していないが、おそらくそうなるだろう」

元バイエルン・ミュンヘンのスターは、混乱するドイツサッカー連盟（DFB）に、元リヴァプール監督がもたらす独自の権威を強調した。「クロップが就任すれば、強力な基盤も一緒に持ち込むだろう。DFBはすでに非常事態であり、そうなる予感がする」

この改革論は、2026年W杯で史上最低の早期敗退を遂げた代表チームへの失望を受けたものだ。大会では、ドイツはランキングで31位下回るパラグアイに敗れ、W杯初となるPK戦（4-3）で敗北。大きな衝撃を与えた。