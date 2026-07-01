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ユルゲン・クロップがドイツに「新たな希望」をもたらすだろう。バスティアン・シュヴァインシュタイガーは、W杯敗退後、元リヴァプール監督クロップがナーゲルスマンの後任になると確信している。
シュヴァインシュタイガー、クロップの就任を予想
ドイツが32強戦で敗退したことを受け、W杯優勝経験のあるシュヴァインシュタイガーは指導者交代が迫っていると語った。ARDの解説者は「クロップが代表監督になる道が開けつつある」と示唆。シュヴァインシュタイガーは「そうなるだろうと信じている」と述べた。 「まだ確定していないが、おそらくそうなるだろう」
元バイエルン・ミュンヘンのスターは、混乱するドイツサッカー連盟（DFB）に、元リヴァプール監督がもたらす独自の権威を強調した。「クロップが就任すれば、強力な基盤も一緒に持ち込むだろう。DFBはすでに非常事態であり、そうなる予感がする」
この改革論は、2026年W杯で史上最低の早期敗退を遂げた代表チームへの失望を受けたものだ。大会では、ドイツはランキングで31位下回るパラグアイに敗れ、W杯初となるPK戦（4-3）で敗北。大きな衝撃を与えた。
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ナゲルスマン時代の終焉か？
ナゲルスマン監督の契約は2028年まで残っているが、ドイツサッカー連盟（DFB）の幹部からは去就に厳しい目が向けられている。シュヴァインシュタイガーは、クロップ監督がすぐ候補でなくても、ユーロ2028を見据えチームを活性化させるため、DFBが監督交代を真剣に検討すべきだと語る。
「ああいった敗退の後は、必ず監督について議論されるものだ」とシュヴァインシュタイガーは語り、「ユルゲン・クロップは優れた監督であり、新たな希望をもたらすと思う。欧州選手権を考えると、それはとても重要だ」と続けた。
ベルント・ノイエンドルフ会長、ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ副会長、ルディ・フェラー・スポーツディレクターらDFB指導部は、数日以内に会合を開き、大会失敗の原因を徹底検証する見込みだ。パラグアイ戦の敗北は、10年以上にわたりドイツが世界舞台で期待に応えられなかった流れに「とどめ」を刺した。 後任候補の筆頭にはクロップ氏が挙げられる。報道によると、クロップ氏は2030年W杯を最後の目標の一つと位置づけているが、英国・アイルランド開催のユーロ2028も、イングランドで10年近く過ごした彼にとって大きな魅力となる。
ドイツはアイデンティティの危機に直面している
ピッチ上の戦術問題だけでなく、シュヴァインシュタイガーはドイツサッカーの「DNA」を失ったと批判した。彼は「元チームメイトたちは、我々は『DNA』を失ったと言う」と語った。「数年前にサッカー的な解決策ばかりを追い求め、海外で尊敬されていた強みや美徳を放棄し、軽視したのだ。」
さらに、現在の代表には強豪国と渡り合うフィジカルが欠けていると指摘。「今では戦術的な解決策も見出せず、タフさや激しさでも敵わない。メキシコなど、我々よりその要素を備えている。過去の過ちが響き、W杯で3度も早期敗退したのは偶然ではない」と結論づけた。
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憶測が飛び交う中、クロップは冷静さを保っている。
クロップ氏（59）の代表監督就任を求める声は高まっている。大会では解説者として活動する彼は、公の場では慎重に言葉を選ぶ。レッドブルのグローバルサッカー部門責任者に就いたばかりであり、就任の可能性は正式に否定していない。だが現監督の立場を損なわないよう配慮もしている。最近、彼は「まだそのことについては考えていない」と語った。 代表監督の話題が出るたび、私の名前も挙がるのは理解している。だが今は語るべきではないし、言うこともない」