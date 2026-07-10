その後、彼は2017年にムバッペのために考案した秘密作戦の内幕を明かした。リヴァプールの経営陣は、メディアの目を完全に避けるため、ブラックプールからニースまでプライベートジェットを手配した。

フランス上空を旋回しながら家族と食事し、クロップは「彼がパリへ行く前、移籍金は約5億ユーロで、我々の歴史上最も高額な“非移籍”だった」と語った。

「ブラックプールからニースへ飛び、ムバッペ一家を5室あるジェットに迎えた。上空で旋回し、食事を楽しんだ。誰にも見られたくなかった。最高だった――だが彼はパリへ行った」