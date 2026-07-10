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ユルゲン・クロップがキリアン・ムバッペの母親に手を振る！元リヴァプール監督が、ワールドカップで再会した際、レアル・マドリードのスター選手をあと一歩で獲得しかけた経緯を明かす
クロップがムバッペの母親に挨拶する
フォックスボロのピッチサイドで、クロップは胸を痛めながらフランス代表のウォームアップを見守った。現在はMagentaTV解説者の元リヴァプール監督は、モロッコ戦後にムバッペと再会し、彼の母親に手を振った。
この再会はクロップに懐かしい記憶を呼び起こした。彼は以前、ムバッペ、ウスマン・デンベレ、アドリアン・ラビオの3人と交渉したが、誰一人アンフィールドに迎えられなかった悔しさを明かした。「本当に辛い。3人と交渉したのに、誰一人獲得できなかった」と語った。
- AFP
ドイツが秘密の飛行の詳細を明らかにする
その後、彼は2017年にムバッペのために考案した秘密作戦の内幕を明かした。リヴァプールの経営陣は、メディアの目を完全に避けるため、ブラックプールからニースまでプライベートジェットを手配した。
フランス上空を旋回しながら家族と食事し、クロップは「彼がパリへ行く前、移籍金は約5億ユーロで、我々の歴史上最も高額な“非移籍”だった」と語った。
「ブラックプールからニースへ飛び、ムバッペ一家を5室あるジェットに迎えた。上空で旋回し、食事を楽しんだ。誰にも見られたくなかった。最高だった――だが彼はパリへ行った」
アンフィールド、スーパースターの獲得を逃す
リヴァプールが熱心に誘ったが、ムバッペは1億8000万ユーロでパリ・サンジェルマン移籍を選んだ。しかし、フランスではメッシやネイマールとの確執が響いた。27歳の彼はその後レアル・マドリードへ移籍。いまだチャンピオンズリーグ制覇という夢は叶っていない。一方、PSGは彼が去った2年間で2度も同大会を制している。
- Getty Images Sport
監督がドイツ代表監督の座を狙う
2024年にアンフィールドでの職を退いたクロップは、監督業に復帰する前にメディア活動を楽しんでいる。59歳の彼は、米国で開催中の大会が終わり次第、ナーゲルスマンの後任としてドイツ代表監督に就任する見込みだ。 一方、ムバッペは準々決勝でモロッコを破るゴールを決め、フランス代表を準決勝へ導いた。彼は引き続き「レ・ブルー」を率いることに集中している。
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