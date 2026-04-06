オーストリアの元代表GKアレックス・マニンガーは、10年ほど前にFCリヴァプールへ移籍した際の経緯について語った。当時のリヴァプールの監督ユルゲン・クロップは、ブンデスリーガでの一戦に今もなお強い印象を抱いているという。
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「ユルゲンは私のことをすべて知っていた」：クロップは元ブンデスリーガ選手をリヴァプールFCに招いたが、一度も起用しなかった
『ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙との長時間のインタビューで、マニンガーはセリエAでの時代や、アントニオ・コンテやジャンルイジ・ブッフォンといったレジェンドたちとの仕事について語っただけでなく、イングランドの名門クラブであるリヴァプールFCでのキャリアの最終章についても語った。
当時39歳だった彼は、2016年に移籍金なしでリヴァプールに加入した。FCアウクスブルクとの契約は4年で満了しており、当時リヴァプールではユルゲン・クロップが監督を務めていた。
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FCリヴァプールでの現役引退について、アレックス・マニンガーは「素晴らしい気分だ」と語った
2016年、リヴァプールはマインツ05から23歳のロリス・カリウスを移籍金約600万ユーロで獲得したが、当時リヴァプールの戦力にはベルギー人のシモン・ミグノレット（29）も名を連ねていた。しかしクロップ監督は明らかにさらに経験豊富なゴールキーパーを求めており、2年前に彼を激怒させたマンニンガーのことを思い出した。
オーストリア人GKは次のように語った。「すべては1本の電話から始まった。ユルゲンは私のことをすべて知っていた。2年前、私はアウクスブルクで彼のドルトムントを破っていた。彼は言った。『このGKが欲しい』と。あの日、君は我々の攻撃をすべて防いだ。今度は私のために同じことをしてくれ」
その試合は2015年初頭、シグナル・イドゥナ・パークで行われた。クロップにとってドルトムントでの最後の、不本意なシーズンだった。当時、BVBはブンデスリーガの最下位に沈んでおり、FCAとの一戦はそのシーズンの絶対的などん底を象徴するものだった。 ホームチームは、クリストフ・ヤンカーの退場により25分以上も数的優位に立っていたにもかかわらず、ラウル・ボバディージャのゴールにより0-1で敗れた。しかし、彼らは絶好調のマンニンガーに何度も阻まれてしまったのだ。
マンニンガーは、1年半後、かつてアーセナルでプレーしたこともある英国からクロップからの電話を受け、1年契約を結んだ。しかし、彼はクロップの下で公式戦でのセーブを披露することは許されなかった。 結局、マニンガーの出場機会はゼロに終わった。「一度もプレーすることはなかった。40歳だった私は、ザ・コップ（アンフィールド・ロードにあるリヴァプールの伝説的なスタンド、編注）のファンの前でサッカーに別れを告げることができた。それは素晴らしい気分だった。」
FCアウクスブルクにおけるアレックス・マニンガーの成績データ
出場 38 失点 59 無失点試合 6