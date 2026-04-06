2016年、リヴァプールはマインツ05から23歳のロリス・カリウスを移籍金約600万ユーロで獲得したが、当時リヴァプールの戦力にはベルギー人のシモン・ミグノレット（29）も名を連ねていた。しかしクロップ監督は明らかにさらに経験豊富なゴールキーパーを求めており、2年前に彼を激怒させたマンニンガーのことを思い出した。

オーストリア人GKは次のように語った。「すべては1本の電話から始まった。ユルゲンは私のことをすべて知っていた。2年前、私はアウクスブルクで彼のドルトムントを破っていた。彼は言った。『このGKが欲しい』と。あの日、君は我々の攻撃をすべて防いだ。今度は私のために同じことをしてくれ」

その試合は2015年初頭、シグナル・イドゥナ・パークで行われた。クロップにとってドルトムントでの最後の、不本意なシーズンだった。当時、BVBはブンデスリーガの最下位に沈んでおり、FCAとの一戦はそのシーズンの絶対的などん底を象徴するものだった。 ホームチームは、クリストフ・ヤンカーの退場により25分以上も数的優位に立っていたにもかかわらず、ラウル・ボバディージャのゴールにより0-1で敗れた。しかし、彼らは絶好調のマンニンガーに何度も阻まれてしまったのだ。

マンニンガーは、1年半後、かつてアーセナルでプレーしたこともある英国からクロップからの電話を受け、1年契約を結んだ。しかし、彼はクロップの下で公式戦でのセーブを披露することは許されなかった。 結局、マニンガーの出場機会はゼロに終わった。「一度もプレーすることはなかった。40歳だった私は、ザ・コップ（アンフィールド・ロードにあるリヴァプールの伝説的なスタンド、編注）のファンの前でサッカーに別れを告げることができた。それは素晴らしい気分だった。」