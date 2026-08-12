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翻訳者：
ユリ・ティーレマンス、ドナルド・トランプの介入が裏目に出る中、FIFAによるフォラリン・バログンのレッドカード取り消しが、USMNT戦でのベルギーのワールドカップ勝利をどう後押ししたかを説明
トランプ氏の介入がベルギーの怒りに火を付ける
ラウンド16のマンチェスター・ユナイテッド戦を前にした盛り上がりは、米大統領ドナルド・トランプがバログンをマンチェスター・ユナイテッド戦に出場させるため、自ら介入していたというニュースに支配された。アメリカ代表FWは前ラウンドのボスニア・ヘルツェゴビナ戦で退場処分を受けていたが、ホワイトハウスとFIFA会長ジャンニ・インファンティーノの会話を受け、1試合の出場停止処分は異例にも1年間の執行猶予となった。
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ティーレマンスがベルギー代表ロッカールームの反応を明かす
マンチェスター・ユナイテッドのアイルランドでのプレシーズンキャンプから話したティーレマンスは、バログンの出場を認める決定が最終的なモチベーションになったと認めた。「ああ、それも試合の一部だと思う」と、このMFは語った。「レッドカードと出場停止を取り消す決定には驚いた。
「ただ、我々にとっては、試合に向けた準備以外は実際には何も変わらなかった。というのも、彼は本来出場するはずだった別の選手とはタイプの異なる選手だからだ。それ以外では、我々は非常に落ち着いていて、ただ運命を受け入れ、いい試合をしようとした」
ベルギーの選手たちはこの状況をピッチ上で公然とからかい、4-1の勝利で得点後には複数のスター選手が トランプダンス を披露したことで話題になった。米国代表が異議申し立てによって優位に立とうとしたにもかかわらず、ベルギーはシアトルで試合を支配した。ティーレマンスはこう付け加えた。「その後の祝福は良かったし、面白かったし、すべて良かった」
マンチェスター・ユナイテッドの新たな中盤の原動力
ティーレマンスは、アストン・ビラから3500万ポンドの移籍を完了し、オールド・トラッフォードでマイケル・キャリックの改革に加わったことで、今は国内での将来に焦点を当てている。29歳の同選手は、昨季のビラでチームメートの誰よりも多くタックルを成功させており、自身が最高の状態でマンチェスター・ユナイテッドに加わったと考えている。
「自分にとって本当に大きなステップアップだと思う。クラブは非常に良い状況にあり、その中には大きな野心があると感じている」と、ティーレマンスは加入発表の場で語った。「自分には多くの経験がある。29歳で、さらに前進し、キャリアの次のステップに進む準備ができている。だからこそ、ここは自分にとって完璧なクラブなんだ。このクラブは勝利を求めていて、できればピッチ上でも本当に素晴らしいチームになりたいと考えている。だからここに来ることを選んだ」
- AFP
負傷への懸念とプレシーズンの進捗
興奮を抱いている一方で、ティーレマンスは、過密なワールドカップ日程の中で負った負傷から完全なコンディションを取り戻すべく調整を続けている。大会が身体に与えた負担を振り返り、同選手は次のように語った。「問題は、ワールドカップでセネガル相手に120分プレーしたことだと思う。そこから試合間の時間があまりなかった。だから、その3日後か4日後だったと思うけどアメリカと対戦して、その3日後にはスペインと対戦した。ウォーミングアップの時に、なぜか体が完全に止まってしまったんだ。
「自分は絶対に休養が必要なタイプの選手だとは思っていない。もちろん試合数は多いし、監督はチームをマネジメントしなければならないけど、自分の状態が良ければ、本当に良い状態なんだ。
「残念ながら、自分の体はうまくいかない時にはすぐに分かるし、その時はすぐ監督に伝える。でも、それは頻繁には起こらない」
このMFは現在、プレミアリーグ開幕戦のハル・シティ戦に向けた準備を進める中、ダブリンで行われるリーズ・ユナイテッドとのユナイテッドの親善試合に出場する見込みとなっている。
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