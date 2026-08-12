マンチェスター・ユナイテッドのアイルランドでのプレシーズンキャンプから話したティーレマンスは、バログンの出場を認める決定が最終的なモチベーションになったと認めた。「ああ、それも試合の一部だと思う」と、このMFは語った。「レッドカードと出場停止を取り消す決定には驚いた。

「ただ、我々にとっては、試合に向けた準備以外は実際には何も変わらなかった。というのも、彼は本来出場するはずだった別の選手とはタイプの異なる選手だからだ。それ以外では、我々は非常に落ち着いていて、ただ運命を受け入れ、いい試合をしようとした」

ベルギーの選手たちはこの状況をピッチ上で公然とからかい、4-1の勝利で得点後には複数のスター選手が トランプダンス を披露したことで話題になった。米国代表が異議申し立てによって優位に立とうとしたにもかかわらず、ベルギーはシアトルで試合を支配した。ティーレマンスはこう付け加えた。「その後の祝福は良かったし、面白かったし、すべて良かった」



