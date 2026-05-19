Goal.com
ライブ
Live Scores, Stats, and the Latest News
Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

ユリエン・ティンバーはチャンピオンズリーグ決勝とワールドカップを欠場する可能性がある。ロナルド・クーマン監督は、アーセナルとオランダ代表のスター選手の怪我について「楽観視できない」と語った。

ユリエン・ティンバー
アーセナル
オランダ
ロナルド・クーマン
パリ・サンジェルマン 対 アーセナル
チャンピオンズ リーグ
ワールドカップ

ロナルド・クーマン監督は、ユリエン・ティンバーのコンディションについて懸念される最新情報を伝えた。アーセナルのこのディフェンダーは鼠径部の故障に苦しんでおり、チャンピオンズリーグ決勝を欠場する可能性があるほか、ワールドカップへの出場も不透明だ。

  • コエマン監督、ティンバーのコンディションに厳しい見通し

    オランダ代表のクーマン監督が、ティンバーの鼠径部負傷について懸念を示した。24歳のDFは3月14日のエバートン戦以来、出場できていない。

    3月14日のエバートン戦（2-0で勝利）で負傷し、以降出場していない。ティンバーの離脱により、主要タイトルを目指すアーセナルは守備再構築を余儀なくされた。残るはクリスタル・パレスとのプレミアリーグ戦とパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝の2試合だ。

    • 広告
  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    クーマン監督、DFの復帰に疑問

    シーズン佳境で国際大会も迫る中、コエマン監督はティンバーの回復が不透明だと認めた。

    「ユリエンはかなり長い間、この問題と向き合ってきた」とコエマン監督はZiggoの番組『Rondo』で語った。「彼は現在、チャンピオンズリーグ決勝とワールドカップに出場できるかを判断するため、トレーニングを再開している。しかし、現時点では楽観視できない」

  • シーズン最大の山場で、負傷という痛手を受けた。

    ティンバーは今シーズン、アーセナルの守備で要となり、公式戦43試合に出場した。しかし、鼠径部を負傷し、最悪のタイミングでの離脱となった。アーセナルは22年ぶりのリーグ優勝を目前に控え、クラブ史上最大の欧州大会も目指している。

    本人にとっても打撃は大きい。CL決勝を欠場すれば落胆は避けられず、コエマン監督はW杯出場も危ういとの見通しを示した。

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    アーセナルDF、時間との戦い

    アーセナルはまずクリスタル・パレスとのリーグ最終戦に集中し、その後PSGとのチャンピオンズリーグ決勝に備える。一方、ティンバーはワールドカップ前に復帰するため、回復とトレーニングを続けている。

チャンピオンズ リーグ
パリ・サンジェルマン crest
パリ・サンジェルマン
PSG
アーセナル crest
アーセナル
ARS