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ユリエン・ティンバーはチャンピオンズリーグ決勝とワールドカップを欠場する可能性がある。ロナルド・クーマン監督は、アーセナルとオランダ代表のスター選手の怪我について「楽観視できない」と語った。
コエマン監督、ティンバーのコンディションに厳しい見通し
オランダ代表のクーマン監督が、ティンバーの鼠径部負傷について懸念を示した。24歳のDFは3月14日のエバートン戦以来、出場できていない。
3月14日のエバートン戦（2-0で勝利）で負傷し、以降出場していない。ティンバーの離脱により、主要タイトルを目指すアーセナルは守備再構築を余儀なくされた。残るはクリスタル・パレスとのプレミアリーグ戦とパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝の2試合だ。
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クーマン監督、DFの復帰に疑問
シーズン佳境で国際大会も迫る中、コエマン監督はティンバーの回復が不透明だと認めた。
「ユリエンはかなり長い間、この問題と向き合ってきた」とコエマン監督はZiggoの番組『Rondo』で語った。「彼は現在、チャンピオンズリーグ決勝とワールドカップに出場できるかを判断するため、トレーニングを再開している。しかし、現時点では楽観視できない」
シーズン最大の山場で、負傷という痛手を受けた。
ティンバーは今シーズン、アーセナルの守備で要となり、公式戦43試合に出場した。しかし、鼠径部を負傷し、最悪のタイミングでの離脱となった。アーセナルは22年ぶりのリーグ優勝を目前に控え、クラブ史上最大の欧州大会も目指している。
本人にとっても打撃は大きい。CL決勝を欠場すれば落胆は避けられず、コエマン監督はW杯出場も危ういとの見通しを示した。
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アーセナルDF、時間との戦い
アーセナルはまずクリスタル・パレスとのリーグ最終戦に集中し、その後PSGとのチャンピオンズリーグ決勝に備える。一方、ティンバーはワールドカップ前に復帰するため、回復とトレーニングを続けている。