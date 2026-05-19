ユリエン・ティンバーはチャンピオンズリーグ決勝とワールドカップを欠場する可能性がある。ロナルド・クーマン監督は、アーセナルとオランダ代表のスター選手の怪我について「楽観視できない」と語った。

オランダ代表のクーマン監督が、ティンバーの鼠径部負傷について懸念を示した。24歳のDFは3月14日のエバートン戦以来、出場できていない。

3月14日のエバートン戦（2-0で勝利）で負傷し、以降出場していない。ティンバーの離脱により、主要タイトルを目指すアーセナルは守備再構築を余儀なくされた。残るはクリスタル・パレスとのプレミアリーグ戦とパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝の2試合だ。