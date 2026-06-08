選手とオランダ代表にとって大きな損失だ。アーセナルのティンバーは鼠径部故障のため、今回のワールドカップ出場が正式に絶望的となった。数週間悩まされ、当初はニューヨーク遠征に名を連ねたが、24歳にとって医学的な現実が追い付いた。

オランダサッカー協会（KNVB）は月曜、公式にこれを発表。チャンピオンズリーグ決勝出場後に続いた憶測に終止符を打った。

協会は声明で、鼠径部が十分に回復せず大会出場は不可能と説明した。スタッフとの協議の結果、ウズベキスタンとの最終調整試合後に合宿を離れることが決まった。健康なら「オランジェ」の欠かせない戦力であるティンバーにとって、これは非常に辛い決断だ。