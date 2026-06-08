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ユリエン・ティンバーの負傷離脱が、オランダ代表のワールドカップに大きな打撃を与えた。
鼠蹊部の負傷でティンバーのワールドカップ夢が絶たれた
選手とオランダ代表にとって大きな損失だ。アーセナルのティンバーは鼠径部故障のため、今回のワールドカップ出場が正式に絶望的となった。数週間悩まされ、当初はニューヨーク遠征に名を連ねたが、24歳にとって医学的な現実が追い付いた。
オランダサッカー協会（KNVB）は月曜、公式にこれを発表。チャンピオンズリーグ決勝出場後に続いた憶測に終止符を打った。
協会は声明で、鼠径部が十分に回復せず大会出場は不可能と説明した。スタッフとの協議の結果、ウズベキスタンとの最終調整試合後に合宿を離れることが決まった。健康なら「オランジェ」の欠かせない戦力であるティンバーにとって、これは非常に辛い決断だ。
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ゲルトゥルイダが緊急招集された
クーマン監督は、アーセナル選手離脱の穴を埋めるため、即座にサンダーランドDFルツハレル・ヘルトゥイダを招集した。予備登録だったヘルトゥイダは、代表が大会中に拠点とするカンザスへ合流する。彼の加入で、クーマンはグループステージに臨む26選手を揃えた。
右SBとCBをこなす万能性が評価され、ティンバーの代役として招集された。ティンバーの技術やボール運びは惜しまれるが、コエマンの戦術に馴染むゲルトゥイダは信頼できる代替だ。チームはニューヨークでの調整を終え本大会へ。彼はすぐに合流する見込みだ。
アーセナル選手にとって繰り返される悪夢
ティンバーは、怪我で2大会連続して代表を離脱した。彼はクラブでの前十字靭帯損傷から長期リハビリ中で、ユーロ2024のオランダ代表にも選出されなかった。ユーロ2020と2022年W杯に出場した彼にとって、今回の離脱は有望な守備陣にとって悔しい状況だ。
オランダサッカー協会（KNVB）は「医学的に責任を持って」参加するのは不可能だと判断し、選手安全を最優先すると強調した。
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日本での開幕戦に向けた最終調整
オランダ代表は現在ニューヨークで最終調整中であり、月曜日の夜にウズベキスタンとの最後の親善試合に臨む。この試合は、本大会前にコエマン監督が先発メンバーを微調整する最後の機会となる。オランダ代表は6月14日（日）、グループステージで日本と対戦し、ワールドカップをスタートさせる。