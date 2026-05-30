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ユリエン・ティンバーがPSG戦に間に合った。アーセナルに大きな戦力だ。
ティンバーが絶好のタイミングで復帰
チャンピオンズリーグ決勝のPSG戦を前に、アーセナルはティンバーが先発可能になったとアルテタ監督が発表した。3月中旬から試合に出ておらず、4月には回復が遅れたため出場が危ぶまれたが、彼は大一番に間に合った。
膝の負傷でベン・ホワイトの欠場が確定しているため、右サイドを強化する最有力候補として彼の復帰は極めて重要だ。
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アルテタ監督がチームの近況を前向きに報告
決勝を前にアルテタ監督は記者団の質問に答え、ティンバーのコンディションを率直に説明した。先発可能かと問われると、「ティンバーはコンディションが整っている。先発か？ そうだ」と即答した。
さらにアルテタ監督は、多くの選手がポジションを争う中で、この重要な試合のメンバー選びが難しいとも語った。彼はこう続けた。「周りを見ると、全員が試合に出たいと強く思っている。これは世界一重要な試合で、皆がその一部になりたいのだ。全員が何をすべきか理解しており、出番が来ればチームにインパクトをもたらすことも知っている。」
アーセナルが歴史的な2冠を狙う
22年ぶりのプレミアリーグ制覇の勢いで、アーセナルはブダペストへ。その成功はプレッシャーを和らげず、むしろアルテタ監督率いるチームの決意を強めた。アルテタ監督はリーグ優勝が次の高みへ進む足掛かりになると確信している。
「準備は順調で、集中力も高く、前向きだった」と彼は続けた。「私たちは大会でのプレーでここにいる権利を勝ち取った。明日もピッチでトロフィーを勝ち取る価値を示す必要がある。
2冠達成は全員にとって特別な意味を持つ。アーセナルのようなクラブで新歴史を刻むのは容易ではないと理解しているからこそ、私たちは興奮し、実現へ強い意欲を持っている。」
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クラブの歴史に名を刻むチャンス
アーセナルは2006年のバルセロナ戦以来20年ぶり2度目の欧州制覇へ。ティンバーら主力が復帰し、アルテタ監督率いるチームは万全で決勝に臨む。