ユリエン・ティンバーがPSG戦に間に合った。アーセナルに大きな戦力だ。

22年ぶりのプレミアリーグ制覇の勢いで、アーセナルはブダペストへ。その成功はプレッシャーを和らげず、むしろアルテタ監督率いるチームの決意を強めた。アルテタ監督はリーグ優勝が次の高みへ進む足掛かりになると確信している。

「準備は順調で、集中力も高く、前向きだった」と彼は続けた。「私たちは大会でのプレーでここにいる権利を勝ち取った。明日もピッチでトロフィーを勝ち取る価値を示す必要がある。

2冠達成は全員にとって特別な意味を持つ。アーセナルのようなクラブで新歴史を刻むのは容易ではないと理解しているからこそ、私たちは興奮し、実現へ強い意欲を持っている。」