ユリエン・ティンバーが負傷離脱：アーセナルのDFがエバートンとのプレミアリーグ戦で早々にピッチを去る

ミケル・アルテタ監督にとって、シーズン終盤という重要な時期にティンバーのような実力ある選手を失うことは、まさに悪夢のような事態だ。マンチェスター・シティが順位表で息を詰まらせるような追い上げを続けている中、このオランダ人選手の長期離脱は多大な影響を及ぼしかねない。アーセナルは今シーズンの大半において、定位置を確保した4バック陣に頼ってきた。そのため、モスケラを急遽チームに組み込まなければならない状況は、重要な局面においてチームの選手層の厚さが試されることになる。