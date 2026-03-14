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ユリエン・ティンバーが負傷離脱：アーセナルのDFがエバートンとのプレミアリーグ戦で早々にピッチを去る
ティンバーの早期敗退
この負傷は、エバートンが試合の流れをつかみ始め、規律ある守備でホームチームを苦しめていた最中に発生した。今シーズン、アーセナルの守備の堅固さを支えてきたティンバーは、交代が決まる前から苦しそうにしていた。負傷の詳細はすぐには明らかにならなかったが、ハーフタイムのホイッスルまでプレーを続けられなかったという事実は、ガナーズのコーチ陣にとって大きな懸念材料となるだろう。
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エミレーツで緊張が高まっている
この強制的な交代後、アーセナルは試合序盤に見せた流れるようなリズムを取り戻すのに苦戦した。デビッド・モイーズ率いるエバートンは、アーセナルの守備陣の乱れを突く好機を嗅ぎ取った。ガンナーズはボール支配率で優位に立っていたものの、決定的なチャンスをなかなか作り出せず、一方のエバートンはキアラン・デュースベリー＝ホールらを軸にカウンター攻撃でますます脅威を増していった。
アーセナルが終盤に2-0で勝利を収めた
試合は終了間際までスコアレスドローに終わるかに見えたが、89分にスウェーデン人FWヴィクトル・ギョケレスが均衡を破った。右サイドからのクロスをエバートンのピックフォードが読み間違え、こぼれ球を拾ったギョケレスが冷静に空いたゴールへ流し込んだ。
アーセナルはロスタイムも深まった97分、若手のマックス・ダウマンがゴールを決め、勝利を決定づけた。ピックフォードが前線に上がっていた隙を突いて素早いカウンター攻撃を仕掛け、アーセナルに勝ち点3をもたらした。
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優勝争いへの影響
ミケル・アルテタ監督にとって、シーズン終盤という重要な時期にティンバーのような実力ある選手を失うことは、まさに悪夢のような事態だ。マンチェスター・シティが順位表で息を詰まらせるような追い上げを続けている中、このオランダ人選手の長期離脱は多大な影響を及ぼしかねない。アーセナルは今シーズンの大半において、定位置を確保した4バック陣に頼ってきた。そのため、モスケラを急遽チームに組み込まなければならない状況は、重要な局面においてチームの選手層の厚さが試されることになる。
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