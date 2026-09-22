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翻訳者：
ユリエン・ティンバーが代表のトレーニングを回避し、アーセナルに新たな負傷不安が浮上
ティンバーがオランダ代表のトレーニングを欠席
アーセナルDFティンバーは、オランダ代表としての活動中にグループトレーニングを欠席した。サイドバックの同選手は現在、負傷からの回復をさらに進めるなかで、調整メニューに取り組んでいる。この動きは、ティンバーがつい最近トップチームでのプレーに復帰したばかりであるだけに、アーセナルサポーターに懸念を抱かせる可能性がある。週半ばのカラバオカップ、イプスウィッチ・タウン戦を欠場していたが、先週末のブライトン戦では1時間プレーした。
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シャビと特別日程で合意
オランダメディア『Voetbal International』によると、アーセナルはオランダ代表の新指揮官シャビと直接連絡を取ってきたという。クラブと代表スタッフは連携し、このDFのコンディションを慎重に管理するため、個別の負荷調整プランを策定した。
この個別トレーニングプログラムは、ティンバーが今後行われるドイツ戦でオランダ代表として起用されない見通しであることを示している。この予防的措置は、長期離脱を経たこのDFを守るために講じられたものだ。
アーセナル、右SBの選考危機が深刻化
ティンバーは当初、アーセナルのプレミアリーグ優勝シーズン終盤に負傷した。チャンピオンズリーグ決勝ではベンチ入りに復帰したものの、ワールドカップでプレーできる状態にはなかった。
さらに、ベン・ホワイトが代表ウィーク前に軽傷を負ったことで、アルテタ監督は現在、守備陣の人選で深刻な台所事情に直面している。加えて、ブライトン戦で右SBの代役を務めたデクラン・ライスも、トーマス・トゥヘル率いるイングランド代表から離脱した。クリスティアン・モスケラが膝の負傷で戦列を離れ、ウィリアム・サリバも背中の問題を抱えるなか、新加入のエズリ・コンサはセンターバックでのみ起用されている。
次に何が起こる？
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今後の試合日程をただ列挙するのは避け、その相手がどのような試練になるのかを示すこと。直近のフォームはどうか。次の試合、あるいは今後の連戦で注目すべき点は何か。さらに、カップ戦の組み合わせ抽選、代表ウィーク、負傷者の復帰、移籍市場など、今後控えているものにも触れること。
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