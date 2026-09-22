このスライドでは、関係するチームや選手、監督などにこの先何が起こり得るか🤔を検討すること。

今後の試合日程をただ列挙するのは避け、その相手がどのような試練になるのかを示すこと。直近のフォームはどうか。次の試合、あるいは今後の連戦で注目すべき点は何か。さらに、カップ戦の組み合わせ抽選、代表ウィーク、負傷者の復帰、移籍市場など、今後控えているものにも触れること。

上部の「Headline」ボックスから、このスライドの内容に関連し、キーワードを含み、書かれている内容を適切に要約した小見出しを自分で作成すること。

下部の「Post image/media」ボックスから、画像🖼️を追加すること。前のスライドやメイン画像で使用したものと同じ画像は使わないこと。

最後に、保存してサブエディット用にCSリンクを共有する前に、下部のボックスからSEO見出しと説明文🌐を必ず追加すること。「SEO見出し」はメイン見出しと同じにし、「説明文」には記事全体の要約を入れ、関連するSEOキーワードも考慮すること。

上記の指示を読んだら、すべてのテキストを削除し、自分の原稿に差し替えること。