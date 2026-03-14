「ユリアン・ブラントは素晴らしい選手だと思う」：ブンデスリーガの強豪クラブの首脳が、BVBのスター選手獲得に向けた動きを「間違いなく後押しする」と明言

もしブラントがやはりブンデスリーガ残留を目指すのであれば、レバークーゼンは間違いなく数少ない現実的な選択肢の一つとなるだろう。ヴェルダー・ブレーメンでは、同市出身のブラント（ただしこれまでSVWでプレーしたことはない）の獲得を夢見ているようだが、財政的にはほぼ不可能だろう。

レバークーゼンでは、バイエルがVfLヴォルフスブルクのユースからブランドトを獲得した直後、彼は17歳でブンデスリーガ選手としてのデビューを果たした。彼はSVBに5年半在籍し、レバークーゼンでの215試合で42ゴールを記録した。2019年、ブランドトは最終的に2500万ユーロの移籍金でドルトムントへ移籍した。

バイエルでは、カスパー・ヒュルマンド監督が好む「ダブル10」のシステムにブラントはうまくフィットし、マリク・ティルマンやイブラヒマ・マザと共に、創造性豊かな攻撃の核を形成する可能性がある。BVBでは今シーズンも同様の役割を担っており、ニコ・コヴァチ監督の下で重要な役割を果たしているが、常に絶対的なレギュラーだったわけではない。