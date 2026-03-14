バイエル・レバークーゼンの代表取締役会長であるフェルナンド・カロ氏は、ユリアン・ブラントが「ヴェルクスエルフ」に復帰する可能性を巡る憶測に拍車をかけた。
翻訳者：
「ユリアン・ブラントは素晴らしい選手だと思う」：ブンデスリーガの強豪クラブの首脳が、BVBのスター選手獲得に向けた動きを「間違いなく後押しする」と明言
土曜日の午後、FCバイエルン・ミュンヘンとのブンデスリーガ戦を控えたDAZNのインタビューで、夏からブラントが再びバイエルのユニフォームを着る可能性について問われたカロは、まず次のように述べた。「その件についてはサイモン・ロルフェスに聞いてください。サイモン・ロルフェスが選手編成を担当しており、彼は我々のスポーツ部門責任者であり、最終的な決定を下す人物です。」
しかし、カロは現ドルトムント所属のブラントの復帰を少なくとも否定はしなかった。「ジュリアン・ブラントは素晴らしい選手だと思う。もしサイモンが彼を望むなら、私は間違いなくそれを支持する。だが、判断を下すのはサイモンだ」と、61歳のカロは語った。
ブラントは、シーズン終了で満了するボルシア・ドルトムントとの契約を更新せず、今夏にBVBを移籍金なしで退団する。ドルトムントのスポーツディレクター、ラース・リッケンがこれを最近確認して以来、29歳の選手の将来をめぐる憶測が加速している。
しかし、Bild紙やSkyの最近の報道を見る限り、レバークーゼンがブラントを獲得できる可能性は疑わしい。それによると、このミッドフィールダーは海外移籍を望んでおり、イングランド、イタリア、あるいはスペインを候補に考えているという。アストン・ヴィラが執拗にブラントの獲得を画策しているとされ、Skyは最近、アーセナルFCとFCバルセロナというトップクラスの2クラブも候補に挙げていた。
- Getty Images Sport
バイエル・レバークーゼンはユリアン・ブラントにとって選択肢となり得るだろうか？
もしブラントがやはりブンデスリーガ残留を目指すのであれば、レバークーゼンは間違いなく数少ない現実的な選択肢の一つとなるだろう。ヴェルダー・ブレーメンでは、同市出身のブラント（ただしこれまでSVWでプレーしたことはない）の獲得を夢見ているようだが、財政的にはほぼ不可能だろう。
レバークーゼンでは、バイエルがVfLヴォルフスブルクのユースからブランドトを獲得した直後、彼は17歳でブンデスリーガ選手としてのデビューを果たした。彼はSVBに5年半在籍し、レバークーゼンでの215試合で42ゴールを記録した。2019年、ブランドトは最終的に2500万ユーロの移籍金でドルトムントへ移籍した。
バイエルでは、カスパー・ヒュルマンド監督が好む「ダブル10」のシステムにブラントはうまくフィットし、マリク・ティルマンやイブラヒマ・マザと共に、創造性豊かな攻撃の核を形成する可能性がある。BVBでは今シーズンも同様の役割を担っており、ニコ・コヴァチ監督の下で重要な役割を果たしているが、常に絶対的なレギュラーだったわけではない。
バイエル・レバークーゼンは、次期優勝チームを築き上げようとしている
レバークーゼンは今、大きな変革期を乗り越えたばかりだ。ジョナタン・ター、フロリアン・ヴィルツ、グラニット・シャカ、ジェレミー・フリンポン、ルーカス・フラデツキーなど、2023/24シーズンの優勝を支えた主力選手の多くがチームを去り、今シーズンは多くの新戦力が加入した。さらに、成功を収めたシャビ・アロンソ監督も、周知の通り昨夏に退任している。
「我々は現在、13人の新戦力を迎え入れた過渡期にあり、バイエルンの予算のわずか3分の1しか持っていない」と、カロ会長は現在の状況について語った。チームはチャンピオンズリーグ出場権争いの真っ只中にいるものの、首位FCバイエルンとの点差が極めて大きいことを考えると、再び優勝を果たすことは現時点では難しい状況だ。 中期的な計画について、レバークーゼンの首脳は次のように説明した。「毎年バイエルンを苦しめることはできないだろう。しかし、我々の目標は、今、次の優勝チームを築き上げることだ」。カロによれば、そのチームは2028/29シーズンには完成し、FCBからドイツリーグ優勝のタイトルを再び奪い返す可能性もあるという。
- Getty Images
BVBにおけるユリアン・ブラントの記録
出場 298 得点 56 アシスト 69