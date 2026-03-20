スカイの報道によると、先週月曜日にシュロッターベックの代理人ビョルン・エッツェルと、セバスティアン・ケールやラース・リッケンを中心とするBVBの幹部との間で新たな交渉が行われ、この駆け引きに新たな展開がもたらされたという。
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ユリアン・ブラントとニクラス・ズーレの退団も影響しているのだろうか？ニコ・シュロッターベックはBVB残留に傾いているようだ
その結果、大きな進展は見られなかったものの、ドイツ代表に23回選出された同選手は、現在では契約延長に前向きな姿勢を見せている。
その理由の一つは、BVBがフェリックス・ンメチャとの契約延長によって重要なメッセージを発信することに成功した点にある。さらにシュロッターベックは、ユリアン・ブラント、ニクラス・ズーレ、サリフ・オズカンの退団により、ついにチーム再編が推進され、今後はウイングの役割が再び重要視されるようになるという点を好意的に受け止めているようだ。
BVB：シュロッターベックが新たな最高年俸選手に――退団条項付きか？
ボルシアが2027年まで続く契約の延長に成功すれば、BVBは、揺るぎないリーダーであり、チームの象徴であり、ルカ・レッジャーニのような若手選手が成長できる手本となる存在を、引き続き手中に収めることになる。さらに、この26歳の左利き選手は、クラブ内でもトップクラスの高給取りとなるだろう。
現在報じられている年俸500万～600万ユーロから、少なくとも2倍への増額が検討されている。繰り返し言及されている金額は1400万ユーロだ。さらに、この守備の要には、2027年夏以降、6000万ユーロでクラブを去ることを可能にする移籍条項が付与される可能性がある。ただし、その前提として、まずは契約延長を行う必要がある。
ここ数ヶ月、シュロッターベックは数多くのトップクラブと関連付けられてきたが、具体的な交渉が行われたという情報はない。とりわけ、FCバイエルン・ミュンヘン、バルセロナ、レアル・マドリード、リヴァプールなどが関心を示していると噂されていた。
BVB、試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合
日時 試合 3月21日 18時30分 BVB 対 ハンブルガーSV（ブンデスリーガ） 4月4日 18時30分 VfBシュトゥットガルト - BVB（ブンデスリーガ） 4月11日 15時30分 BVB 対 バイエル・レバークーゼン（ブンデスリーガ） 4月18日 15時30分 TSGホッフェンハイム 対 BVB（ブンデスリーガ）
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