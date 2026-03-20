ユリアン・ブラントとニクラス・ズーレの退団も影響しているのだろうか？ニコ・シュロッターベックはBVB残留に傾いているようだ

ボルシアが2027年まで続く契約の延長に成功すれば、BVBは、揺るぎないリーダーであり、チームの象徴であり、ルカ・レッジャーニのような若手選手が成長できる手本となる存在を、引き続き手中に収めることになる。さらに、この26歳の左利き選手は、クラブ内でもトップクラスの高給取りとなるだろう。

現在報じられている年俸500万～600万ユーロから、少なくとも2倍への増額が検討されている。繰り返し言及されている金額は1400万ユーロだ。さらに、この守備の要には、2027年夏以降、6000万ユーロでクラブを去ることを可能にする移籍条項が付与される可能性がある。ただし、その前提として、まずは契約延長を行う必要がある。

ここ数ヶ月、シュロッターベックは数多くのトップクラブと関連付けられてきたが、具体的な交渉が行われたという情報はない。とりわけ、FCバイエルン・ミュンヘン、バルセロナ、レアル・マドリード、リヴァプールなどが関心を示していると噂されていた。