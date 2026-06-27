ヴィルツは得点を挙げられなかったが、ナゲルスマン監督は献身的なプレーを称えた。また、監督は長期離脱中のムシアラに対して忍耐を呼びかけた。

「フローは献身的で、全力を尽くしてくれた」とナーゲルスマン監督は記者団に語った。「彼には運が伴っていない。ペナルティエリア内で2、3回、最高レベルのドリブルを見せた。ただ、ゴールが決まらないだけだ」

ムシアラについては「彼は1年間離脱していた。彼ができることは皆知っている。我々は彼の力を引き出すだけだ。月曜日には彼とヴィルツの突破が訪れる！」と語った。