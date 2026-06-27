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ユリアン・ナーゲルスマン監督は、調子を落としているジャマル・ムシアラとフロリアン・ヴィルツを擁護し、2人の力を最大限引き出すと約束した。
ナゲルスマン監督、ドイツ代表の攻撃的デュオを起用し続ける
2026年W杯を前に、ムシアラとヴィルツへの期待は高まっていた。しかし現時点では、2人とも決定的なインパクトを残せていない。ドイツがエクアドルに敗れた一戦では、両選手のドリブルは相手のフィジカルな守備に封じられた。それでもナーゲルスマン監督は、このコンビを解さない。 それでもナゲルスマン監督は、月曜日の決勝トーナメント1回戦でも2人を起用すると明言。彼らの実力が近いうちに試合を左右すると確信している。
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ナゲルスマン監督は、突破口が間近だと考えている
ヴィルツは得点を挙げられなかったが、ナゲルスマン監督は献身的なプレーを称えた。また、監督は長期離脱中のムシアラに対して忍耐を呼びかけた。
「フローは献身的で、全力を尽くしてくれた」とナーゲルスマン監督は記者団に語った。「彼には運が伴っていない。ペナルティエリア内で2、3回、最高レベルのドリブルを見せた。ただ、ゴールが決まらないだけだ」
ムシアラについては「彼は1年間離脱していた。彼ができることは皆知っている。我々は彼の力を引き出すだけだ。月曜日には彼とヴィルツの突破が訪れる！」と語った。
ドイツ、決勝トーナメントを前に自信を築こうとしている
エクアドル戦でレロイ・サネが得点不振を脱した。ナゲルスマン監督はこれを歓迎し、若手攻撃陣の負担軽減につながると語った。
「彼のために嬉しかった」とナーゲルスマン監督は語った。「彼は好調だ。2点目を決める寸前だった」
敗戦を機に大幅なメンバー変更はせず、選手たちにはこの挫折から学びつつ攻撃的スタイルを信じてほしいとしている。
ナゲルスマン監督は「経験から学ぶことが大切だ。勝つ必要があれば別の選手を投入していた。月曜日は全力を尽くし、次のラウンドに進むことが重要だ。自信を持って前へ切り込んでいかなければならない」と語った。
- AFP
ドイツ、勝てば進出、負ければ敗退の試合に備える
ドイツ代表は月曜日にボストンで行われるパラグアイとのベスト32戦のため、ウィンストン・セーラムの合宿地を離れる。ナーゲルスマン監督は大幅なメンバー変更を避け、ムシアラやヴィルツら攻撃陣の活躍に期待している。