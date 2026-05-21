ナゲルスマン監督は、米国・カナダ・メキシコで開催される次期ワールドカップに向け、ノイアーの経験に再び頼る。40歳のノイアーはユーロ2024で代表引退を表明したが、最後の舞台に復帰する。

代表発表の場でGK起用を問われたナゲルスマン監督は「彼を起用するつもりです」と明言。さらに「マヌのオーラは誰もが知っている。この決断は正しい」とベテランの価値を強調した。







