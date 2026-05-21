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ユリアン・ナーゲルスマン監督は、代表引退を撤回したバイエルンのレジェンド、マヌエル・ノイアーをワールドカップのドイツ代表正GKに起用すると発表した。
ナゲルスマンがW杯代表メンバー決定
ナゲルスマン監督は、米国・カナダ・メキシコで開催される次期ワールドカップに向け、ノイアーの経験に再び頼る。40歳のノイアーはユーロ2024で代表引退を表明したが、最後の舞台に復帰する。
代表発表の場でGK起用を問われたナゲルスマン監督は「彼を起用するつもりです」と明言。さらに「マヌのオーラは誰もが知っている。この決断は正しい」とベテランの価値を強調した。
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バウマンにとっての打撃
ホッフェンハイムのオリバー・バウマンにとって、この知らせは大きな打撃だった。マルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンの負傷により、彼は大会の先発最有力候補とされていたが、バイエルンのレジェンド・ノイアーの復帰で再び控えに回ることになった。
ナゲルスマン監督は、この知らせを伝えるのが辛かったと明かし、バウマンにとって「痛手」だと表現した。同時に、35歳のバウマンのプロフェッショナルな姿勢を称賛し、「世界クラスの控え選手」と呼んだ。監督は、話し合いを通じて、バウマンが役割に関わらずチームを支える決意を確認したと述べた。
激しい内部議論が終結した
ノイアーのチーム復帰は容易ではなかった。ナゲルスマン監督は、メンバー決定前にコーチ陣が徹底的に議論し、ノイアーの最近のコンディションと実績を慎重に比較したと明かした。また、ゴールキーパー陣をサポートするため、ヨナス・ウルビックがトレーニングパートナーとして同行する。
「非常に多くの議論があった」とナゲルスマン監督は説明した。「内部での議論は終わった」
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2026年ワールドカップへの道
ドイツ代表は、マインツでのフィンランドとの2連戦とシカゴでのアメリカ戦を控え、準備が佳境に入っている。これらの試合は、ノイアーらチームがウィンストン・セーラムの合宿へ移動し、グループEの戦いに臨む前の最後の試金石となる。
グループEではキュラソー、コートジボワール、エクアドルと対戦し、厳しい戦いが予想される。キャプテンのキミッヒと先発復帰のノイアーを中心に、ナゲルスマン監督は経験と戦術の柔軟性を融合させ、5度目の優勝を狙う。