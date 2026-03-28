ブンデスリーガ史上最年少得点者となったことから、2023-24シーズンにバイエル・レバークーゼンが国内2冠を達成した無敗のシーズンにおいて18ゴールを挙げ、シーズン最優秀選手に選出されるまで、その頭角を急速に現してきたにもかかわらず、この若きスターは、今夏の大物移籍を経て、アンフィールドで高まるプレッシャーに直面している。 しかし、ナゲルスマン監督は彼を強く擁護し、豊富な経験を持つとはいえ、依然としてキャリアの大きな転換期を歩んでいる選手に対して、世間の批判は過酷すぎると主張している。

代表戦の中断期間中に語ったナゲルスマン監督は、この22歳の選手を取り巻く状況に対する不満を露わにした。

「それは若い選手なら誰にでも起こりうるごく普通の状況だ。彼も感情を持つ人間であり、まずは批判にどう向き合うかを学ばなければならない。あれほどの激しい批判は正当化できない」と、ドイツ代表監督は月曜日のガーナとの親善試合に向けた準備中、記者団に語った。



