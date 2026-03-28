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ユリアン・ナーゲルスマン監督は、フロリアン・ヴィルツに対する「不当な」批判に反論した。一方、ドイツ代表監督は、苦戦が続くリヴァプールのスター選手が「さらに強くなって戻ってくる」と後押ししている。
ナゲルスマン監督、「不当な」批判を痛烈に批判
ブンデスリーガ史上最年少得点者となったことから、2023-24シーズンにバイエル・レバークーゼンが国内2冠を達成した無敗のシーズンにおいて18ゴールを挙げ、シーズン最優秀選手に選出されるまで、その頭角を急速に現してきたにもかかわらず、この若きスターは、今夏の大物移籍を経て、アンフィールドで高まるプレッシャーに直面している。 しかし、ナゲルスマン監督は彼を強く擁護し、豊富な経験を持つとはいえ、依然としてキャリアの大きな転換期を歩んでいる選手に対して、世間の批判は過酷すぎると主張している。
代表戦の中断期間中に語ったナゲルスマン監督は、この22歳の選手を取り巻く状況に対する不満を露わにした。
「それは若い選手なら誰にでも起こりうるごく普通の状況だ。彼も感情を持つ人間であり、まずは批判にどう向き合うかを学ばなければならない。あれほどの激しい批判は正当化できない」と、ドイツ代表監督は月曜日のガーナとの親善試合に向けた準備中、記者団に語った。
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困難な時期に、より強い絆を築く
イングランドでは、ヴィルツが全大会通算40試合でわずか6ゴール、9アシストにとどまるなど、厳しい批判が絶えなかったが、ナゲルスマン監督はこの期間を利用して、この才能あるフォワードとの関係を深めてきた。 リヴァプールが不安定な成績に苦しみ、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権をかけたトップ4入りを争う中、元バイエルン・ミュンヘンの指揮官は、ヴィルツの指導に積極的に関わり、トップレベルのサッカーにおける浮き沈みを乗り越えるために必要な精神的なサポートを提供してきたことを明かした。
ナゲルスマン監督は、この試練の期間にヴィルツに見られた個人的な成長を強調した。「我々の絆はさらに深まり、彼が心を開いて話してくれる素晴らしい対話を数多く交わした。彼は知性があり、非常にオープンな性格で、彼と話すことで多くのことを得ることができる」とナゲルスマン監督は付け加えた。
力強い復活への確信
ナゲルスマン監督は、この苦境の時期が長期的にはヴィルツにとってプラスになると確信しており、調子の落ち込みを、アンフィールドのような名門クラブで戦うための精神的な強さを養う上で不可欠な学びの機会と捉えている。
「彼はこの局面から多くのことを学び、より強くなって立ち直ることができる」と監督は力説した。
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ドイツ対スイスの接戦、ヴィルツが活躍
これまで何度もそうであったように、金曜日のスイス戦（4-3でドイツが勝利）でもヴィルツが試合を席巻し、2得点を挙げ、2アシストを記録した。ナゲルスマン監督は、このリヴァプールのスター選手のパフォーマンスに深く感銘を受けた。「彼はすでに世界サッカー界で名を知られる存在だ。この調子でいけば、どのクラブに所属しても長くトップの座に君臨し続けるだろう。なぜなら、彼は信じられないほど優秀で、常に必要なエネルギーに満ち溢れているからだ。 ロタール・マテウスは彼に星付きのA+という評価を与えた。これに異議を唱える人がいるだろうか？ あり得ない」とナゲルスマンは語った。