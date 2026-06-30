ナーゲルスマン監督は選手たちと話し合った後、ZDFの試合後インタビューで物議を醸した判定に触れた。ドイツ代表の課題を認めつつも、ターのゴールを無効とした判定は重大な誤りだと主張した。

「我々のビルドアップは遅く、サイドを変えるのに時間がかかった」とナーゲルスマン監督は説明した。「途中から力任せの攻撃に切り替えた。ペナルティエリア内に鋭いボールを入れることが重要だった。

ピッチには6フィート2インチ超の選手が6、7人いて、CKは11、12回もあった。その1本から決めたゴールが笛で取り消されたのは冗談だ。

「だが、そういうものだ。くよくよしても意味がない。序盤は落ち着いて試合をコントロールし、別のやり方で臨むべきだった。それができなかった」

インタビュー中にリプレイを見せられた彼はさらに怒りを強め、「今見直したが、これはスキャンダルだ。ファウルとは程遠い」と語った。