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ユリアン・ナーゲルスマン監督は、パラグアイとのワールドカップ戦でジョナサン・ターのゴールが取り消されたことを「スキャンダル」と批判し、試合後の記者とのやり取りで怒りを露わにした。
VARをめぐる物議が、ドイツの敗退を覆い隠した。
ドイツ代表はパラグアイとの延長戦を終えて1－1でPK戦へ。4－3で敗れ、ベスト32で大会を去った。早期敗退でナゲルスマン監督への圧力は高まる。
延長戦ではターがゴールを決めたが、VARがアントンのファウルを判定し得点は取り消された。ナゲルスマン監督は「スキャンダルだ」と怒りを示した。
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ナゲルスマン監督、取り消されたゴールを非難
ナーゲルスマン監督は選手たちと話し合った後、ZDFの試合後インタビューで物議を醸した判定に触れた。ドイツ代表の課題を認めつつも、ターのゴールを無効とした判定は重大な誤りだと主張した。
「我々のビルドアップは遅く、サイドを変えるのに時間がかかった」とナーゲルスマン監督は説明した。「途中から力任せの攻撃に切り替えた。ペナルティエリア内に鋭いボールを入れることが重要だった。
ピッチには6フィート2インチ超の選手が6、7人いて、CKは11、12回もあった。その1本から決めたゴールが笛で取り消されたのは冗談だ。
「だが、そういうものだ。くよくよしても意味がない。序盤は落ち着いて試合をコントロールし、別のやり方で臨むべきだった。それができなかった」
インタビュー中にリプレイを見せられた彼はさらに怒りを強め、「今見直したが、これはスキャンダルだ。ファウルとは程遠い」と語った。
ドイツの敗退を受け、不満が爆発した
大会初戦でキュラソーに7－1で勝った後、ナゲルスマン監督はドイツ代表の衰退について何度も質問され、インタビューの雰囲気は徐々に緊迫した。戦術的な欠点を指摘され続け、監督は苛立ちを隠せなくなっていた。
「はい、先ほども言ったように、今日のビルドアップは明らかに遅すぎました」と彼は語った。「はい、今言ったばかりです。ビルドアップが遅すぎた。もう3回も言いましたよ」
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ドイツは早期敗退を受け、反省しなければならない
ドイツ代表のワールドカップはベスト32で終わり、ナゲルスマン監督と選手たちは長い反省期間に入った。注目点は、物議を醸した敗退の経緯と、優勝候補がノックアウトステージ初戦で負けた原因だ。