レロイ・サネは短時間ながらリラックスしてインタビューに臨んだ。ドイツがキュラソーを7－1で下したワールドカップ初戦後、彼のコメントは1分にも満たなかったが、不運な場面もありながら満足していると明言した。
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ユリアン・ナーゲルスマン監督はレロイ・サネを依然として支持しているが、サネは再びドイツ代表の悩みの種となっている。
ガラタサライ・イスタンブールのウイングは、代表で13試合に出場しながらまだ得点を挙げていない。日曜日の試合でも2度の好機があったが決められなかった。それでも彼は試合後、「チームが多くの得点を奪えたことが重要だ。僕にとって一番なのは、チームが勝つこと」と語った。自身のゴールについては「近いうちに決まると思う」と語った。
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ナーゲルスマン監督は、コートジボワール戦でサネを先発させるか？
ロタール・マテウスが指摘したように、チームが噛み合っていた中でサネは少し浮いていた。彼はセルジュ・グナブリとレナート・カールの負傷で出場機会を得たが、またしても「このチームにふさわしいのか」という議論に直面している。
ユリアン・ナーゲルスマン監督は、コートジボワール戦でサネを本来のポジションでバイアーやレウェリングと交代させる、あるいはハヴェルツをサイドに回す選択肢もあるが、その可能性は低い。監督は「彼は努力し、攻守で貢献した」と評価した。
運も味方しなかった。 マテウスは「世界クラスのトラップからシュートを枠外に外した」と『ビルト』紙で批判。63分の場面だけでなく、それ以前も決定機を逃しており、「彼のクラスと経験なら決めるべき」と厳しく語った。