ロタール・マテウスが指摘したように、チームが噛み合っていた中でサネは少し浮いていた。彼はセルジュ・グナブリとレナート・カールの負傷で出場機会を得たが、またしても「このチームにふさわしいのか」という議論に直面している。

ユリアン・ナーゲルスマン監督は、コートジボワール戦でサネを本来のポジションでバイアーやレウェリングと交代させる、あるいはハヴェルツをサイドに回す選択肢もあるが、その可能性は低い。監督は「彼は努力し、攻守で貢献した」と評価した。

運も味方しなかった。 マテウスは「世界クラスのトラップからシュートを枠外に外した」と『ビルト』紙で批判。63分の場面だけでなく、それ以前も決定機を逃しており、「彼のクラスと経験なら決めるべき」と厳しく語った。