ユリアン・ナーゲルスマン監督の下では厳しい立場にあるが、ユルゲン・クロップはドイツ代表の控え選手を応援していると明かした

クロップは「彼は自らの成功を懸命に勝ち取った」と語り、「彼のプレースタイルが気に入っている」と強調した。レッドブルのグローバル・サッカー部門責任者を務めるクロップは、ユースアカデミーを経ていないウンダフがSVメッペンからプロになった異色の経歴に触れた。

ユニオン・サン＝ジロワーズ、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンを経て2024年にVfBへ加入。29歳の彼は今、1年間のレンタル移籍後にクラブ史上最高額で正式加入し、爆発的な活躍を見せている。 今季は37ゴール関与（24得点13アシスト）を記録し、ドイツ代表でも最も得点力のある選手に成長した。それでも本大会での定位置は確保できていない。

ナゲルスマン監督の下では控えに甘んじている。3月のガーナ戦（2-1）で終盤に決勝点を奪ったにもかかわらず、代表監督は38歳の選手を公に批判。この采配を巡り、国内では議論が沸き起こった。