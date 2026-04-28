リヴァプールFCとボルシア・ドルトムントの元監督は、『ビルト』紙のインタビューで、この得点王のファンであることを明かした。
翻訳者：
ユリアン・ナーゲルスマン監督の下では厳しい立場にあるが、ユルゲン・クロップはドイツ代表の控え選手を応援していると明かした
クロップは「彼は自らの成功を懸命に勝ち取った」と語り、「彼のプレースタイルが気に入っている」と強調した。レッドブルのグローバル・サッカー部門責任者を務めるクロップは、ユースアカデミーを経ていないウンダフがSVメッペンからプロになった異色の経歴に触れた。
ユニオン・サン＝ジロワーズ、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンを経て2024年にVfBへ加入。29歳の彼は今、1年間のレンタル移籍後にクラブ史上最高額で正式加入し、爆発的な活躍を見せている。 今季は37ゴール関与（24得点13アシスト）を記録し、ドイツ代表でも最も得点力のある選手に成長した。それでも本大会での定位置は確保できていない。
ナゲルスマン監督の下では控えに甘んじている。3月のガーナ戦（2-1）で終盤に決勝点を奪ったにもかかわらず、代表監督は38歳の選手を公に批判。この采配を巡り、国内では議論が沸き起こった。
- Getty Images Sport
ナゲルスマン監督はウンダフに公に謝罪した
「もし彼がその前に70分間走り続けていたら、あのようなゴールを決められたかは分からない。 70分経って42度の暑さの中であのロングシュートは彼にとって厳しかったはずだ」と語り、ストライカーがレギュラーを望むことで自らにプレッシャーをかけていると説明した。「だから彼がゴールを決めなくても私は構わない。本人がそれでいいなら、それでいい」
しかし直後、ナゲルスマンは180度態度を変えた。MagentaTVの番組「Bestbesetzung」で「発言は不適切で、一般向けに過激すぎた」と謝罪した。 この認識は妻レナとの会話でも得られた。ナゲルスマンは「翌日にはデニスに謝罪し、彼も受け入れてくれた」と明かした。
ドイツ代表の攻撃陣では、カイ・ハヴェルツとフロリアン・ヴィルツが定位置を確保する見込みだ。特に「現在、調子を戻しつつある」ハヴェルツは、クロップ監督にとってもW杯での成功に向けた不可欠な戦力である。「彼は極めて重要だ！」
ジャマル・ムシアラ、ニック・ウォルテマデ、レロイ・サネも海外開催のW杯でのレギュラー入りが期待される。
ウンダフはVfBの歴史に名を残すかもしれない。
37得点を挙げたウンダフはVfB歴代2位。2008/09シーズンにマリオ・ゴメスが残した35ゴール6アシストのクラブ記録に並ぶにはあと4得点関与が必要だ。残りはリーグ3試合とバイエルンとのカップ決勝のみ。
達成すれば、現在交渉中の新契約でクラブへのアピールになる。ウンダフは過去最高年俸を要求しているとされるが、合意の可能性は高い。
VfBシュトゥットガルトのクラブ記録が危うい：デニズ・ウンダフとマリオ・ゴメスの比較
シーズン 選手 試合 ゴール アシスト 合計ポイント 2008/09 マリオ・ゴメス 44 35 6 41 2025/26 デニズ・ウンダヴ 42 24 13 37