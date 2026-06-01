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ユリアン・ナーゲルスマン監督とアシスタントコーチの戦略が功を奏した。マッズ・ブトゲライトと選手たちが結果を出した。
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ウリ・ヘーネスの言う通り、ドイツ代表は連携をさらに深める必要がある。
ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督、主将ヨシュア・キミッヒ、得点王デニズ・ウンダフは、W杯直前のフィンランド戦を4-0で勝利し満足を示した。キミッヒはZDFのインタビューで「狙い通りのサッカーができた」と語った。 「ハイプレスを頻繁に掛け、2得点を奪った（2-0、4-0）。さらに、レニーからのスルーパスでデニズが決めたディープディフェンスからの1点（3-0）と、セットプレーからの1点（1-0）もあった。 「試合のさまざまな局面で得点が取れた」とキミッヒ。ナゲルスマン監督も「カウンターでも決めたし、逆境に耐える力も示した。この調子で続けたい」と語った。
ただし、前半は忍耐力を欠き、無理な突進で主導権を失った場面もあった。
4－0となってからも選手たちが積極的に仕掛けたことについては「何かを見せたいという気持ちの表れ」と肯定したが、戦術的な規律が欠ける状況は望ましくないとも語った。 「自分たちの強さをもっと信じなければならない」と監督は語った。チームにはいまだ微調整、自動的な連携、戦術的な規律が欠けている。
大会までの準備期間に解決可能な問題だが、ナゲルスマンがベスト11を早期に固めることは重要だ。バイエルン名誉会長ヘーネスらも指摘するように、左SBはラウムとブラウン、右FWはサネ、カール、バイアーが候補で、まだ2〜3ポジションが未決定である。 2得点1アシストの活躍についてナゲルスマンは「このパフォーマンスなら外す理由がない」と語り、ハヴェルツとウンダフのどちらを選ぶかという既決の課題が再浮上する可能性を示唆した。
ドイツ代表：攻撃サッカーを習慣にすべきだ
フィンランド戦でユリアン・ナーゲルスマン監督が選んだ先発11人の平均年齢は26.29歳。これは2024年10月のネーションズリーグ・オランダ戦（1-0勝利）より0.58歳若い。 この若返りは、18歳98日で先発デビューしたレナート・カールだけによるものではない。彼はユスファ・ムココ、ウヴェ・ゼーラーに次ぐ代表史上3番目の若さでの先発となった。 さらに22歳のナサニエル・ブラウン、アレクサンダル・パブロヴィッチ、および1歳年上のジャマル・ムシアラ、フロリアン・ヴィルツも平均年齢を下げた。
さらに重要なのは、全員がフィンランド戦で存在感を示した点だ。ドイツが焦れて戦術を見失いかけても、カールは落ち着いてチームをリードした。
パブロヴィッチはすでにレギュラーの座を確固としており、この試合でも「ボス」モードで存在感を示した。ヴィルツはムシアラとともに得点を挙げ、厳しいイングランドでのシーズンや長期離脱から自信を取り戻し始めた。 ナサニエル・ブラウンはデヴィッド・ラウムより創造性が高く、ジョシュア・キミッヒのように中央へ切り込むことを示した。サイドとセットプレーのスペシャリストであるラウムに対し、彼は米国でのW杯でチームに多様性をもたらすだろう。この調子なら、W杯ではすべての若手が先発すべきだ。
さらに、マヌエル・ノイアー（40）が復帰しても代表の平均年齢は大きく上がらない見込みだ。
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ナゲルスマン監督とアシスタントコーチの戦略が奏功。マッズ・ブトゲライトと選手たちが結果を出した。
フィンランド戦での4-0の勝利でドイツ代表は8連勝。合計26得点6失点。ナゲルスマン率いるチームはセットプレーから8得点、うち4点は直近4試合で奪った。
ナゲルスマン監督は3月、ホッフェンハイム時代の元アシスタントコーチ、アルフレッド・シュロイダーを招へい。セットプレー専門のマッズ・ブトゲライトに専念する時間を与えるためだ。ブトゲライトと選手たちはその期待に応えている。
フィンランド戦の先制点は、練習で磨いたセットプレーというより、相手の守備が整う前にレナート・カールが素早くショートコーナーをジョシュア・キミッヒへ送ったもの。キミッヒのカーブをかけたクロスをデニス・ウンダフがヘディングで叩き込んだ。とはいえ、チャンスを見極め、活かす力は個人技だけでなく、日頃のトレーニングの成果でもある。
2021年からDFBのセットプレーコーチを務めるブトゲライトの下、代表はここ数年、セットプレーで複数の得点を挙げており、珍しいゴールも生まれている。それでも、大会では過去2回ともセットプレーからの得点がゼロ。そろそろ結果が求められる。
DFB：最近スタメンデビューを果たした選手たち
順位
氏名
先発デビュー日
先発デビュー時の年齢
1
ユスファ・ムココ
2022年11月16日
17歳361日
2
ウヴェ・ゼーラー
1956年4月2日
18歳26日
3
レナート・カール
2026年5月31日
18歳98日