ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督、主将ヨシュア・キミッヒ、得点王デニズ・ウンダフは、W杯直前のフィンランド戦を4-0で勝利し満足を示した。キミッヒはZDFのインタビューで「狙い通りのサッカーができた」と語った。 「ハイプレスを頻繁に掛け、2得点を奪った（2-0、4-0）。さらに、レニーからのスルーパスでデニズが決めたディープディフェンスからの1点（3-0）と、セットプレーからの1点（1-0）もあった。 「試合のさまざまな局面で得点が取れた」とキミッヒ。ナゲルスマン監督も「カウンターでも決めたし、逆境に耐える力も示した。この調子で続けたい」と語った。

ただし、前半は忍耐力を欠き、無理な突進で主導権を失った場面もあった。

4－0となってからも選手たちが積極的に仕掛けたことについては「何かを見せたいという気持ちの表れ」と肯定したが、戦術的な規律が欠ける状況は望ましくないとも語った。 「自分たちの強さをもっと信じなければならない」と監督は語った。チームにはいまだ微調整、自動的な連携、戦術的な規律が欠けている。

大会までの準備期間に解決可能な問題だが、ナゲルスマンがベスト11を早期に固めることは重要だ。バイエルン名誉会長ヘーネスらも指摘するように、左SBはラウムとブラウン、右FWはサネ、カール、バイアーが候補で、まだ2〜3ポジションが未決定である。 2得点1アシストの活躍についてナゲルスマンは「このパフォーマンスなら外す理由がない」と語り、ハヴェルツとウンダフのどちらを選ぶかという既決の課題が再浮上する可能性を示唆した。