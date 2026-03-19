確かにいくつかの有名選手の名前は欠けているが、今回の離脱は当時ほど劇的でも驚きでも全くない。マクシミリアン・ミッテルシュテット、カリム・アデイエミ、ニクラス・フルークルグ、ロベルト・アンドリッヒは、ベストコンディションを取り戻すのに苦戦している。アンジェロ・スティラーとマクシミリアン・バイアーは、前回のメンバー発表時にもすでに欠けていた。 1.FCケルンに所属するサイード・エル・マラの状況に変化はない。いずれも主力選手ではない。ジャマル・ムシアラはミュンヘンで足首の怪我を完治させる予定だ。

レナート・カールとヨナス・ウルビグの初招集は、FCバイエルンでの活躍を考慮すれば妥当であり、一般のファンからも歓迎されるだろう。7人の選手を擁するミュンヘン勢は再び大きなブロックを形成しており、ワールドカップでは回復したムシアラが加われば、その数は8人に増える可能性もある。

ムシアラは、もしそれまでにコンディションが整っていれば、代表入りは確実と見なせる唯一の落選選手だ。 木曜日の記者会見でナゲルスマン監督が認めたように、ケヴィン・シャデはベイアーやアデイエミと、チーム内のカウンター攻撃のストライカーの座を争うことになる。ニック・ヴォルテマデについては、ニューカッスル・ユナイテッドでの苦戦が続いているにもかかわらず、代表監督は彼を支持した。一方、シュティラーは、ナゲルスマン監督が彼の選出見送りについて詳細に説明したことから、選出の可能性はほとんどないだろう。

今回の代表メンバー発表における最大の驚きは、主にナゲルスマン監督自身の発表によって引き起こされたものだ。4年ぶりのDFB復帰を果たしたアントン・シュタッハや、フェリックス・ンメチャが「攻撃的選手」として分類されたこと、そして記者会見でのレオン・ゴレツカに関する発言などが挙げられる。