「冬の休みは十分に長かった」――2週間半前、ユリアン・ナーゲルスマンはそう考え、思い切ってセンセーショナルなインタビューを行い、再び注目を集めた。『キッカー』誌でのインタビューで、ドイツ代表監督は、ワールドカップや、北米での大会を控えた最終メンバーの発表について、物議を醸す発言を繰り広げ、ドイツサッカー界を沸かせた。
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ユリアン・ナーゲルスマンは方針転換をするのか？ドイツ代表の招集メンバー発表で、フェリックス・ンメチャに関する興味深い詳細が注目を集めている
「いくつかの決断を下すことになるだろう。それは今から言っておけるが、おそらく大きな理解を得られないものになるだろう。選手たちからはもちろん、一般のファンからもだ」と、ナゲルスマンは意味深長に語った。 2024年のホーム開催となる欧州選手権を控えた3月の代表メンバー発表時、マッツ・フンメルス、ニクラス・ズーレ、レオン・ゴレツカ、セルジュ・ニャブリを外し、トニ・クロースを復帰させたのとは異なり、2026年3月には大きな波乱は起こらなかった。
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ドイツ代表：ジャマル・ムシアラがW杯代表メンバーに選出される見込み
確かにいくつかの有名選手の名前は欠けているが、今回の離脱は当時ほど劇的でも驚きでも全くない。マクシミリアン・ミッテルシュテット、カリム・アデイエミ、ニクラス・フルークルグ、ロベルト・アンドリッヒは、ベストコンディションを取り戻すのに苦戦している。アンジェロ・スティラーとマクシミリアン・バイアーは、前回のメンバー発表時にもすでに欠けていた。 1.FCケルンに所属するサイード・エル・マラの状況に変化はない。いずれも主力選手ではない。ジャマル・ムシアラはミュンヘンで足首の怪我を完治させる予定だ。
レナート・カールとヨナス・ウルビグの初招集は、FCバイエルンでの活躍を考慮すれば妥当であり、一般のファンからも歓迎されるだろう。7人の選手を擁するミュンヘン勢は再び大きなブロックを形成しており、ワールドカップでは回復したムシアラが加われば、その数は8人に増える可能性もある。
ムシアラは、もしそれまでにコンディションが整っていれば、代表入りは確実と見なせる唯一の落選選手だ。 木曜日の記者会見でナゲルスマン監督が認めたように、ケヴィン・シャデはベイアーやアデイエミと、チーム内のカウンター攻撃のストライカーの座を争うことになる。ニック・ヴォルテマデについては、ニューカッスル・ユナイテッドでの苦戦が続いているにもかかわらず、代表監督は彼を支持した。一方、シュティラーは、ナゲルスマン監督が彼の選出見送りについて詳細に説明したことから、選出の可能性はほとんどないだろう。
今回の代表メンバー発表における最大の驚きは、主にナゲルスマン監督自身の発表によって引き起こされたものだ。4年ぶりのDFB復帰を果たしたアントン・シュタッハや、フェリックス・ンメチャが「攻撃的選手」として分類されたこと、そして記者会見でのレオン・ゴレツカに関する発言などが挙げられる。
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ドイツ代表チーム：フェリックス・ンメチャは今回、「攻撃陣」に分類されている
『キッカー』誌のインタビューで、ナゲルスマン監督は攻撃的な守備的ミッドフィールダーの不足を嘆いた。アレクサンダル・パブロヴィッチ、フェリックス・ンメチャ、パスカル・グロス、アンジェロ・スティラー、ロベルト・アンドリッヒは、彼の目には「皆、非常に似たタイプの選手」に見えるという。そのため、最大の批判者であるロタール・マテウスを筆頭に、多くのファンや専門家が強く求めているパブロヴィッチとンメチャによる「ダブルボランチ」の起用は予定していない。 「この2人のうち、少なくとも1人は出場するチャンスは十分にある」とナゲルスマン監督は語った。「しかし、攻撃的な役割を担う選手には、もう少し異なるタイプが必要だ」
まさにその役割について、ナゲルスマン監督は、ドイツサッカー界ではかなり賛否両論のあるミュンヘンの控え選手、ゴレツカにW杯のレギュラー入りを示唆した。 スタフを代替案として検討しているかという問いに対し、代表監督は否定的な姿勢を示した。27歳のスタフはリーズ・ユナイテッドで「良い」プレーを見せているものの、「ヘディングが極めて強いわけでもなく、トップクラスのディフェンダーというわけでもなく、やはり前方の展開を好むタイプ」だという。
それでもナゲルスマン監督は、パブロヴィッチ、ンメチャ、グロスと同様に、意外にもシュタッハを代表メンバーに招集した。つまり、彼の目には、おそらく1つのポジションを争う4人の非常に似たタイプの選手として映っているということだ。しかし、ンメチャに関しては、状況が一転しつつある。 秋とは異なり、またドイツ代表監督の最近の発言とは対照的に、ドルトムント所属の彼は今回の招集リストで「守備的」ではなく「攻撃的」として登録されている。つまり、ナゲルスマン監督は、ゴレツカを犠牲にして、パブロヴィッチとンメチャによるダブルボランチの起用をやはり検討しているのかもしれない。
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ユリアン・ナーゲルスマン、レオン・ゴレツカに関する発言を撤回
記者会見でのナゲルスマンの発言は、少なくともこの点に関しては、『キッカー』誌のインタビュー時とは全く異なる印象を与えた。ゴレツカに関する彼の発言は誤解されていたという。「私は『彼が出場する可能性は高い』と言った」とナゲルスマンは正確に自身の言葉を引用し、こう付け加えた。「出場するというのは、たとえ2分間であっても、出場することだ」 ナゲルスマンが語らなかったのは、当時の発言の後半部分だった。その文言はこうだ。「現時点では、バイエルンでの出場時間は少ないものの、レオン・ゴレツカは出場するチャンスが高く、W杯予選と同様の役割を担うことになるだろう」。当時、ゴレツカは6試合中5試合で先発出場し、最後の1試合では途中出場していた。つまり、レギュラー選手だったのだ。
さて、ナゲルスマンはゴレツカの最近のバイエルンでの出場時間が少ないことにも言及し、さらに積極的にンメチャについて言及した。 「我々のチームにはフェリックス・ンメチャという、このポジションをこなせる選手がいますが、彼はその役割を少し違った形で解釈しています。」これまで、ナゲルスマン監督の下でパブロヴィッチとンメチャが同時に先発出場したことは一度もありませんが、今後のガーナやスイスとの親善試合のいずれかで、その初共演が実現する可能性があります。
DFB代表チーム：ドイツ代表のメンバー
ポジション 選手 所属チーム ゴール オリバー・バウマン TSGホッフェンハイム ゴール アレクサンダー・ニュベル VfBシュトゥットガルト ゴール ヨナス・ウルビッグ FCバイエルン・ミュンヘン ディフェンダー ヴァルデマール・アントン ボルシア・ドルトムント ディフェンシブ ナサニエル・ブラウン アイントラハト・フランクフルト ディフェンシブ パスカル・グロス ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン ディフェンシブ ヨシュア・キミッヒ FCバイエルン・ミュンヘン ディフェンシブ アレクサンダル・パブロヴィッチ FCバイエルン・ミュンヘン ディフェンシブ デビッド・ラウム RBライプツィヒ ディフェンダー アントニオ・リュディガー レアル・マドリード ディフェンダー ニコ・シュロッターベック ボルシア・ドルトムント ディフェンシブ アントン・スタフ リーズ・ユナイテッド ディフェンシブ ジョナタン・ター FCバイエルン・ミュンヘン ディフェンシブ マリック・ティアウ ニューカッスル・ユナイテッド ディフェンシブ ヨシャ・ヴァグノマン VfBシュトゥットガルト 攻撃的 レオン・ゴレツカ FCバイエルン・ミュンヘン 攻撃 セルジュ・ニャブリ FCバイエルン・ミュンヘン 攻撃 カイ・ハヴェルツ アーセナルFC 攻撃 レナート・カール FCバイエルン・ミュンヘン 攻撃 ジェイミー・ルウェリング VfBシュトゥットガルト 攻撃 フェリックス・ンメチャ ボルシア・ドルトムント 攻撃 レロイ・サネ ガラタサライ・イスタンブール 攻撃 ケヴィン・シャデ FCブレントフォード 攻撃 デニズ・ウンダヴ VfBシュトゥットガルト 攻撃 フロリアン・ヴィルツ FCリヴァプール 攻撃 ニック・ウォルテマデ ニューカッスル・ユナイテッド