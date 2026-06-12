キュラソーは人口約15万6000人のカリブ海の島で、ワールドカップ出場国の中で最小だ。 ただし、公式人口はあくまで一指標に過ぎず、ディック・アドヴォカート監督（78歳、ワールドカップ史上最年長）はより幅広い選手層から代表を選出できる。
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ユリアン・ナーゲルスマンは彼を以前代表から外し、彼は刑務所行きを免れた。W杯でドイツが再会した、前科のある選手。
オランダの自治領キュラソーは、広範な自治権を持つ。 長年にわたり多くのキュラソー人がオランダに移住し、その子孫が2010年にFIFA承認を受けた代表チームの中心となっている。ワールドカップ代表26人のうちキュラソー生まれは1人だけで、その選手は国際的に最も有名なタヒス・チョンだ。
彼はマンチェスター・ユナイテッドでプロデビューし、公式戦16試合に出場。2021年にはヴェルダー・ブレーメンで半年プレーしたが成果は限定的だった。現在シェフィールド・ユナイテッドでプレーする彼は、代表でドイツ経験を持つ6選手の1人である。 ジェルヴァン・カスタネールは1.FCカイザースラウテルン、リーチェドリー・バゾーアはVfLヴォルフスブルク、ロション・ファン・エイマはプレウセン・ミュンスター、ユルゲン・ロカディアとジョシュア・ブレネットはTSGホッフェンハイムでプレーした。
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ユリアン・ナーゲルスマンはホッフェンハイムでジョシュア・ブレネを出場停止とした。
右SBブレネは、当時監督だったナーゲルスマンの勧誘で2018年にPSVからホッフェンハイムへ350万ユーロで移籍。エールディヴィジ3度優勝、オランダ代表2試合出場の実績があった。 しかしホッフェンハイムではベンチを温めることが多く、チャンピオンズリーグのシャフタール・ドネツク戦前のビデオ分析会を欠席してナゲルスマンに外された。
ナゲルスマンは後に彼を許したが、シーズン残りでの出場はわずかだった。後任のアルフレッド・シュロイダー（現在はDFBでナゲルスマンのコーチ）はブレネを起用せず、セバスティアン・ホーネスは彼を4部リージョナルリーガ・シュッドヴェストの予備軍へ降格させた。 さらに慢性的な遅刻など規律違反が重なり、2022年まで新天地が見つからなかった。最終的に移籍金ゼロでトゥウェンテへ移籍した。
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「レッドカードをもらったのに、まだサッカーを続けているようだ」
彼はピッチ上で実力を示したが、ピッチ外では孤立した。2023年1月、わずか2週間で無免許運転を2度摘発された。2020年に飲酒運転で免許を剥奪されていた。
裁判官は「彼は当局の指示を無視している。レッドカードを受けた後も試合を続けているようだ」と述べ、2024年に懲役1か月を言い渡した。 2021年には家庭内暴力で罰金と社会奉仕の執行猶予付き判決を受けていた。無免許運転の懲役刑は控訴で社会奉仕に変更されたが、トゥエンテは契約を解除。
その後カタールのアル・ライヤンに移籍したが、2024/25シーズンは6試合の出場のみ。昨秋はスコットランドのFCリビングストン、今季後半はトルコのカイセリスポルでプレーした。 現在はキュラソー代表としてワールドカップに出場している。彼はオランダの各年代別代表で多くの試合に出場し、2016年にはワールドカップ予選でオランダ代表（エルフトアル）としてもプレーしたが、FIFAは両親の出身国であるキュラソー代表でのプレーを特別に許可した。
2024年の代表デビュー以来17試合6得点をマーク。直近のアルバ戦では右SBで先発し1得点を記録した。32歳の彼は日曜19時、ドイツとの開幕戦に臨み、かつての監督ナゲルスマン、シュレーダーとも再会する。