ドイツ代表は苦戦していたが、ウンダフがコートジボワール戦の終盤に2得点を挙げ、勝利を決定づけた。この結果、ドイツは2014年の優勝以来初めてワールドカップのノックアウトステージに進出。さらにエクアドルがキュラソーに敗れたため、グループ首位も確定した。

初戦のキュラソー戦（7-1）で途中出場ながら3得点を挙げた直後から、ウンダフを先発起用すべきだという声が上がっていた。格上のコートジボワール戦での活躍で、その疑問は解消した。はい、彼は先発に値する。 本人はトロントで取材を避けたが、ナーゲルスマン監督は「十分あり得る」と語った。

それでも、この活躍でナゲルスマン監督が彼をベンチに置いたままにする理由はない。29歳のシュトゥットガルト所属のストライカーが控える限り、スコアに関係なく代表には希望がある。 コートジボワール戦では、交代前からファンがチャントで称え、彼が投入されるとチームに活気が生まれる。対戦相手もそのデータを知っている。

先発でも機能するだろうが、ジョーカー起用なら他国にない武器になる。ナゲルスマンはこの武器を手放すべきではない。