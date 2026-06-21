ゴールパフォーマンスの面で、デニズ・ウンダフはロジェ・ミラから学ぶべきことが多い。1990年W杯で38歳のミラは、カメルーンのベスト8進出に貢献し「スーパー・ジョーカー」と呼ばれた。また、腰をくねらせながらコーナーフラッグの周りを踊る、振り付けされたパフォーマンスの先駆者でもある。
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ユリアン・ナーゲルスマンはデニズ・ウンダフに弱気になどなれない。だが、代表では今、選手交代が必要だ。
当時ミラは途中出場から5得点を挙げ、長らくW杯記録だった。その後、デニズが台頭。キュラソー戦で1ゴール2アシスト、コートジボワール戦で2ゴールを決め、出場56分で記録を更新した。
キャリア最大の場面でもパフォーマンスは控えめ。試合を決めたロスタイム弾の後、彼はどうすればいいのか分からない様子だった。 両腕を広げ、右人差し指でオフサイドでなかったことを示し、少し後ずさった。その直後、チームメイトが駆け寄り、彼に飛びかかったため、喜ぶ間もなかった。
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デニズ・ウンダヴは、他国が持たない切り札だ
ドイツ代表は苦戦していたが、ウンダフがコートジボワール戦の終盤に2得点を挙げ、勝利を決定づけた。この結果、ドイツは2014年の優勝以来初めてワールドカップのノックアウトステージに進出。さらにエクアドルがキュラソーに敗れたため、グループ首位も確定した。
初戦のキュラソー戦（7-1）で途中出場ながら3得点を挙げた直後から、ウンダフを先発起用すべきだという声が上がっていた。格上のコートジボワール戦での活躍で、その疑問は解消した。はい、彼は先発に値する。 本人はトロントで取材を避けたが、ナーゲルスマン監督は「十分あり得る」と語った。
それでも、この活躍でナゲルスマン監督が彼をベンチに置いたままにする理由はない。29歳のシュトゥットガルト所属のストライカーが控える限り、スコアに関係なく代表には希望がある。 コートジボワール戦では、交代前からファンがチャントで称え、彼が投入されるとチームに活気が生まれる。対戦相手もそのデータを知っている。
先発でも機能するだろうが、ジョーカー起用なら他国にない武器になる。ナゲルスマンはこの武器を手放すべきではない。
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ドイツ代表：ユリアン・ナーゲルスマン監督は、レロイ・サネを今すぐベンチに下げるべきだ。
終盤のウンダフの決勝点とチームのメンタリティは、コートジボワール戦での長い低調な内容をごまかさない。ドイツ代表は守備で不安定さを繰り返し、攻撃も精彩を欠いた。
グループリーグ第3戦を前に1位通過が確定し、ナゲルスマン監督にとっては好都合だ。エクアドル戦ではプレッシャーなくチーム状態をさらに整えられる。ローテーションは最小限に止め、ジャマル・ムシアラ、フロリアン・ヴィルツ、カイ・ハヴェルツの3人は引き続き先発させるのが妥当だ。
右ウイングは評価が分かれるレロイ・サネに代わる選択肢を試す絶好機だ。 エクアドル戦は勝敗を争う試合ではないため、ナゲルスマンはサネの守備貢献を称えつつ先発から外し、ジェイミー・ルーウェリングなどの代替案を試す絶好の機会となる。