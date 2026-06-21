ゴールパフォーマンスでは、デニズ・ウンダフはロジェ・ミラからまだ学ぶべきだ。1990年W杯で38歳のミラは、カメルーンのベスト8進出に貢献し、「スーパー・ジョーカー」と呼ばれた。彼は得点後、腰をくねらせながらコーナーフラッグの周りを踊り、振り付けパフォーマンスの先駆者となった。
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ユリアン・ナーゲルスマンはデニズ・ウンダフに弱気になってはならない。だが、代表チームでは今、選手交代すべきだ。
当時、ミラは途中出場から5得点を挙げ、長らくW杯の単独記録だった。その後、デニズが台頭。キュラソー戦で1ゴール2アシスト、コートジボワール戦で2ゴールを決め、出場56分で記録を更新した。
キャリア最大の場面でも、彼はダンスなどのパフォーマンスは見せなかった。ロスタイムに決勝点を奪った後、どうすればよいか分からない様子だった。 両腕を広げ、右人差し指でオフサイドでなかったことを示し、少し後ずさった。その直後、チームメイトが殺到し、彼は喜びを表現する間もなく押し倒された。
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デニズ・ウンダヴは、他国が持たない切り札だ
ドイツ代表は苦戦していたが、ウンダフがコートジボワール戦の終盤に2得点を挙げ、勝利を決めた。この結果、ドイツは2014年の優勝以来初めてワールドカップのノックアウトステージに進出。さらにエクアドルがキュラソーに敗れたため、グループ首位も確定した。
初戦のキュラソー戦（7-1）で途中出場ながら3得点を挙げた直後から、ウンダフを先発起用すべきだという声が上がっていた。格上のコートジボワール戦での活躍で、その疑問は解消した。彼は先発に値する。 本人はトロントでの取材に言及を避けたが、ナーゲルスマン監督は「十分あり得る」と語った。
それでも、この活躍でナゲルスマン監督が彼をベンチに置いたままにする理由はない。29歳のシュトゥットガルト所属のストライカーは、スコアに関係なくチームに希望を与える。 コートジボワール戦では、交代前からファンがチャントで称え、彼が投入されるとチームに活気が生まれる。対戦相手もそのデータを知っている。
先発でも機能するだろうが、ジョーカーとしての価値は他国にない武器だ。ナゲルスマンはこのカードを手放すべきではない。
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ドイツ代表：ユリアン・ナーゲルスマン監督は、レロイ・サネを今すぐベンチに下げるべきだ。
終盤に決勝点を取ったウンダフやチームの高い精神力は、コートジボワール戦での長い低調な内容をごまかせない。ドイツ代表は守備で何度も不安定さを露呈し、攻撃も迫力不足だった。
グループリーグ第3戦を前に1位通過が確定したことは、ナゲルスマン監督にとって好都合だ。エクアドル戦ではプレッシャーなくチーム状態をさらに整えられる。そのため、ローテーションは最小限に止め、ジャマル・ムシアラ、フロリアン・ヴィルツ、カイ・ハヴェルツの3人は引き続き先発起用するのが妥当だ。
右ウイングは評価が分かれるレロイ・サネに代わる選択肢を試すのも一案だ。 エクアドル戦は勝敗を度外視できるため、ナゲルスマンはサネの守備貢献を称えつつ先発から外し、ルーウェリングを試す絶好の機会とできる。