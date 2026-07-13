『キッカー』誌によると、ナゲルスマン氏と旧コーチ陣に680万ユーロの支払いで合意した。以前はその額がさらに膨らむとの懸念があった。
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ユリアン・ナーゲルスマンの退任金明らかに：DFBはW杯での早期敗退を見込んでいた
ナゲルスマン監督はW杯16強でパラグアイに敗れた直後、続投の意向を示し、辞任は予想されていなかった。契約は2025年から2028年に前倒し延長され、年俸700万ユーロと報じられていた。
DFB財務担当のステファン・グルンヴァルト氏は『キッカー』誌に「当時、契約延長には妥当な理由があった。私は契約交渉には関与しなかったが、状況は良好だったため、今なら再び賛成するだろう」と語った。
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DFBは、W杯での早期敗退を見越して予算を策定していた
今回のW杯早期敗退はDFBの財政に打撃を与えたが、構造赤字には至らず深刻な混乱は回避された。 2018年と2022年のW杯惨敗を受け、彼はDFBの特別項目「大会予算」を策定する際、グループリーグ敗退を想定していた。
「2023年の構造赤字を踏まえ、大会予算は保守的に組んだ」とグリューンヴァルト氏は説明する。「最悪の事態でも誰もパニックにならないよう計画するのが私の役目だ」。
16強敗退による赤字は計画上940万ユーロだが、決算確定は秋になる。同氏は「黒字になるのは決勝進出の場合だけだった」と明かした。
この940万ユーロの赤字に、ナゲルスマン監督らへの退職金や、クロップ監督らへの報酬が上乗せされる見込みだ。
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ユルゲン・クロップがドイツ代表の新監督に就任することで、DFBが「契約案」で合意したと正式発表した。
ドイツサッカー連盟（DFB）は、クロップ氏と連盟幹部が「将来的な契約の主要な要点」で基本合意したと発表した。契約期間は2030年までとなる見込みだ。Bild紙は、年俸が前任者ナーゲルスマン氏より「わずかに高い」と報じている。
残る課題は、2029年までレッドブル・グループサッカー部門トップを務めるクロップの契約をどう解消するかだ。レッドブルのオリバー・ミンツラフCEOは今週、協議のためニューヨークへ渡る予定で、同地ではクロップがMagentaTVのワールドカップ解説者を務めている。 DFBがレッドブルに支払う移籍金は検討対象外となり、クロップが代表監督兼ブランドアンバサダーを務めるという噂も否定された。
最終的な解決策は、まだ決まっていない。
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