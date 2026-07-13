今回のW杯早期敗退はDFBの財政に打撃を与えたが、構造赤字には至らず深刻な混乱は回避された。 2018年と2022年のW杯惨敗を受け、彼はDFBの特別項目「大会予算」を策定する際、グループリーグ敗退を想定していた。

「2023年の構造赤字を踏まえ、大会予算は保守的に組んだ」とグリューンヴァルト氏は説明する。「最悪の事態でも誰もパニックにならないよう計画するのが私の役目だ」。

16強敗退による赤字は計画上940万ユーロだが、決算確定は秋になる。同氏は「黒字になるのは決勝進出の場合だけだった」と明かした。

この940万ユーロの赤字に、ナゲルスマン監督らへの退職金や、クロップ監督らへの報酬が上乗せされる見込みだ。