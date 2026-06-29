ユリアン・ナーゲルスマンの発言はヨシュア・キミッヒに関するものなのか？ドイツ代表のパラグアイ戦を控えて、これまでの3試合とは大きく異なる点が1つある

ノックアウトステージ初戦を前に、ナゲルスマン監督は突如として情報戦略を変更した。月曜22時30分、ボストン近郊フォックスボロでのパラグアイ戦を控えた会見で、彼は選手起用や戦術の詳細を明かさなかった。 布陣変更の可能性を問われると、「戦術的に何かを変えることも検討している。一方で、先発11人を現状維持する案も議論の余地がある」と意味深に語った。

この回答で憶測の扉が開いた。最後の質問は、変更が自チームのパフォーマンスに起因するのか、相手の戦術によるのかという内容だった。パラグアイは堅守で知られ、コートジボワールやエクアドル同様、フィジカルを活かしたサッカーをすると見込まれている。

「あらゆる要素が混ざっている」とナゲルスマン監督は語り始めた。それでも、最終的な判断は自チームの状態を重視する。 「試合間の時間が少なく相手の動きを完全に予測できないときは、自チームの戦術に重点を置き、選手たちが慣れたエリアで快適にプレーし、強みを発揮できるよう戦術を調整することが重要だ」