これまでのワールドカップ3試合では、ドイツ代表の先発メンバーと戦術フォーメーションは事前に完全に判明していた。キュラソーとの開幕戦に選ばれたフィールドプレーヤー10人は、ジュリアン・ナーゲルスマン監督が米国との最終テストマッチで起用済みであり、GKマヌエル・ノイアーは予想通り後に加わった。
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ユリアン・ナーゲルスマンの発言はヨシュア・キミッヒに関するものなのか？ドイツ代表のパラグアイ戦を控えて、これまでの3試合とは大きく異なる点が1つある
キュラソー戦で7－1と勝利した直後、レロイ・サネへの批判が噴出した。ナゲルスマン監督は右ウイングの彼にコートジボワール戦（2－1）での出場を約束した。 その後、ニコ・シュロッターベック（内側側副靭帯負傷）とナサニエル・ブラウン（ふくらはぎ不調）が離脱。グループリーグ最終戦エクアドル戦（1-2）前会見でナゲルスマン監督は代役を発表し、それ以外の変更はないと明言した。
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ジュリアン・ナーゲルスマン監督はパラグアイ戦を前に慎重姿勢を示した。
ノックアウトステージ初戦を前に、ナゲルスマン監督は突如として情報戦略を変更した。月曜22時30分、ボストン近郊フォックスボロでのパラグアイ戦を控えた会見で、彼は選手起用や戦術の詳細を明かさなかった。 布陣変更の可能性を問われると、「戦術的に何かを変えることも検討している。一方で、先発11人を現状維持する案も議論の余地がある」と意味深に語った。
この回答で憶測の扉が開いた。最後の質問は、変更が自チームのパフォーマンスに起因するのか、相手の戦術によるのかという内容だった。パラグアイは堅守で知られ、コートジボワールやエクアドル同様、フィジカルを活かしたサッカーをすると見込まれている。
「あらゆる要素が混ざっている」とナゲルスマン監督は語り始めた。それでも、最終的な判断は自チームの状態を重視する。 「試合間の時間が少なく相手の動きを完全に予測できないときは、自チームの戦術に重点を置き、選手たちが慣れたエリアで快適にプレーし、強みを発揮できるよう戦術を調整することが重要だ」
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ドイツ代表：ジョシュア・キミッヒは中盤へ？
この指摘は特にヨシュア・キミッヒに当てはまる。ドイツ代表主将のキミッヒはコートジボワール戦とエクアドル戦で右サイドバックとして速い相手選手に苦戦した。また、アレクサンダル・パブロヴィッチとフェリックス・ンメチャのダブルボランチは安定感と連携に欠けていた。
このため、ワールドカップ優勝経験を持つロタール・マテウスとフィリップ・ラームら専門家が、キミッヒを右サイドバックから中盤センターへ移すべきと主張している。そここそ彼がバイエルンで長年プレーしてきたポジションだ。 ナゲルスマン監督も「中盤はキミッヒの慣れ親しんだ場所であり、最大の強みだ」と認める。
しかし、代役となるサイドバックが不足している。キミッヒを中盤に移す場合、右サイドバックには2つの選択肢がある。1つは、回復した左サイドバックのブラウンを右に回し、エクアドル戦で精彩を欠いたラウムを左に置くこと。 あるいはブラウンを左に据え、右に3人目のセンターバック（ヴァルデマール・アントンまたはマリック・ティアウ）を置く。この場合、4バックから3バックへの変更も容易になる。
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ドイツ代表：今後どのような布陣の変更が考えられるか？
しかしナゲルスマンの発言は、キンミッヒが状況に応じて右サイドから中央へ切り込み、中盤からゲームをコントロールすべきという意味だったのかもしれない。あるいは他の選手を指していた可能性もある。ジャマル・ムシアラとフロリアン・ヴィルツがポジションを入れ替えるのか？スーパージョーカーのデニズ・ウンダフが先発するのか？それともレオン・ゴレツカか？
いずれにせよ、ナゲルスマンは今回は前夜の会見で起用を明言せず、キックオフ1時間前まで議論が続く見込みだ。
この戦略には明確な利点がある。パラグアイのグスタボ・アルファロ監督は複数のシナリオに備えなければならない。「情報を隠すつもりはない。ただ、対戦相手が前夜に過剰に準備を容易にしないためだ」とナゲルスマンは語った。