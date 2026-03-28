ユリアン・ナーゲルスマンの意外な采配が即座に実を結ぶ――レナート・カールがドイツ代表で初の大活躍を見せる

スイス戦では、ドイツ代表がセットプレーにどれほど重点を置いているかが早い段階で明らかになった。 ドイツの先制ゴールも、入念に練り上げられたプレーから生まれたものだった。左サイドからのコーナーキックはジョシュア・キミッヒにショートパスで送られ、キミッヒはゴール方向へ体を向けることさえせずに、フロリアン・ヴィルツへバックパスした。ヴィルツはサイドライン際でボールを受けると、ファーサイドへ正確なクロスを上げ、そこでジョナタン・ターがシルヴァン・ヴィドマーを振り切り、ヘディングで1-1の同点ゴールを決めた。 「素早く動いて素早く切り返せば、相手を不意を突くことができる。それがディフェンスにとって最も難しいことだ」と、試合後に元ボルシア・ドルトムント監督のエディン・テルジッチはRTLで称賛した。

また、代表ユニフォームを着ておそらく最高のプレーを見せ、ドイツの4得点すべてに直接関与したヴィルツによる3-2の勝ち越しゴールも、セットプレーから生まれた。セルジュ・ニャブリが再びコーナーキックをヴィルツにショートパスで合わせると、スイス守備陣に全くマークされなかったヴィルツは、斜めにボールを受け、ゴールに向かって2歩踏み出し、ペナルティエリアの端から見事なシュートをファーサイドに叩き込んだ。

しかし、得点にはつながらなかったセットプレーも効果を発揮した。とりわけキミッヒのコーナーキックは、頻繁に危険な軌道を描き、ゴールキーパーのグレゴール・コベルにとって厄介な形でファーポストに飛んできた。

この新たに発見された強みは偶然の産物ではない。数週間前、ドイツ代表チームはオランダ人のアルフレッド・シュロイダーを補強した。ナゲルスマン監督は、TSGホッフェンハイムで共に過ごした時期から彼を知っている。その目的は、セットプレー専門コーチのマッズ・ブットゲライトにより多くの自由を与え、彼がこの特別な任務に完全に集中できるようにすることだった。 「マッズ・ブットゲライトがトレーニングでセットプレーに完全に集中できるよう、彼を新たな専門家として招へいすることを決めました。今回のワールドカップでは、セットプレーがこれまで以上に重要になると予想しています。だからこそ、トレーニングや準備段階において、セットプレーへの注力をさらに強化したいと考えています」とナゲルスマンは説明した。見事な成功だった。