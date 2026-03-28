ドイツ代表は、ワールドカップに向けた2試合の親善試合のうち、第1戦を勝利で飾った。特に、スイス戦での4-3の勝利において、ユリアン・ナーゲルスマン監督が取った意外な采配が即座に効果を発揮した。攻撃陣と代表デビューを果たしたレナート・カールが好印象を残した一方で、守備陣は依然として最大の懸念材料となっている。
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ユリアン・ナーゲルスマンの意外な采配が即座に実を結ぶ――レナート・カールがドイツ代表で初の大活躍を見せる
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スイス戦では、ドイツ代表がセットプレーにどれほど重点を置いているかが早い段階で明らかになった。 ドイツの先制ゴールも、入念に練り上げられたプレーから生まれたものだった。左サイドからのコーナーキックはジョシュア・キミッヒにショートパスで送られ、キミッヒはゴール方向へ体を向けることさえせずに、フロリアン・ヴィルツへバックパスした。ヴィルツはサイドライン際でボールを受けると、ファーサイドへ正確なクロスを上げ、そこでジョナタン・ターがシルヴァン・ヴィドマーを振り切り、ヘディングで1-1の同点ゴールを決めた。 「素早く動いて素早く切り返せば、相手を不意を突くことができる。それがディフェンスにとって最も難しいことだ」と、試合後に元ボルシア・ドルトムント監督のエディン・テルジッチはRTLで称賛した。
また、代表ユニフォームを着ておそらく最高のプレーを見せ、ドイツの4得点すべてに直接関与したヴィルツによる3-2の勝ち越しゴールも、セットプレーから生まれた。セルジュ・ニャブリが再びコーナーキックをヴィルツにショートパスで合わせると、スイス守備陣に全くマークされなかったヴィルツは、斜めにボールを受け、ゴールに向かって2歩踏み出し、ペナルティエリアの端から見事なシュートをファーサイドに叩き込んだ。
しかし、得点にはつながらなかったセットプレーも効果を発揮した。とりわけキミッヒのコーナーキックは、頻繁に危険な軌道を描き、ゴールキーパーのグレゴール・コベルにとって厄介な形でファーポストに飛んできた。
この新たに発見された強みは偶然の産物ではない。数週間前、ドイツ代表チームはオランダ人のアルフレッド・シュロイダーを補強した。ナゲルスマン監督は、TSGホッフェンハイムで共に過ごした時期から彼を知っている。その目的は、セットプレー専門コーチのマッズ・ブットゲライトにより多くの自由を与え、彼がこの特別な任務に完全に集中できるようにすることだった。 「マッズ・ブットゲライトがトレーニングでセットプレーに完全に集中できるよう、彼を新たな専門家として招へいすることを決めました。今回のワールドカップでは、セットプレーがこれまで以上に重要になると予想しています。だからこそ、トレーニングや準備段階において、セットプレーへの注力をさらに強化したいと考えています」とナゲルスマンは説明した。見事な成功だった。
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レナート・カールス、ドイツ代表での見事なデビュー
スコアボードと4つの得点を見れば、ドイツ代表の攻撃陣が絶好調だったことは一目瞭然だ。ヴィルツの世界クラスの活躍に加え、レナート・カールがA代表デビューを果たしたことも注目を集めた。 ピッチに立ったわずか28分間という限られた時間の中で、この18歳の選手は、チームに欠かせない存在であることを印象的に示した。
スイス戦において、このバイエルンの若き選手は恐れを知らず、動じることなくプレーし、右サイドをスピードよく駆け上がり、相手ゴール前へのクロスで何度も危険な場面を作り出した。レオン・ゴレツカはカールの最初のアシストを決められなかったが、2つ目のアシストは86分、ヴィルツの4-3となるゴールにつながった。
数字もカールの成功したデビューを裏付けている。3本のシュートアシストを記録し、ヴィルツ（5本）に次ぐドイツ人選手2位の成績だった。さらに、短い出場時間の中で31回のボールタッチを記録し、20本のパスのうち18本を味方に繋げた。そのうち9本は最終ライン付近へのパスだった。
こうして、カールスの今シーズンの急成長はさらに続いている。11月にU-21代表デビューを果たしたばかりだが、FCバイエルンにおいて将来有望な選手として名を馳せている。このような活躍を見せれば、ワールドカップでの出場時間も期待できるだろう。
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マテウス：「今日のシュロッターベックのプレーは気に入らなかった」
しかし、すべてが期待通りにいったわけではない。攻撃陣が力強く効率的に機能した一方で、守備陣は脆弱さを露呈した。 とりわけ、センターバックのニコ・シュロッターベックとジョナサン・ターは、調子が良くなかった。シュロッターベックは2つの信じがたいミスパスで2失点に関与し、ターは2点目の失点時にブレール・エンボロとの決定的な1対1の局面で敗れた。その後、ターは大きなミスを犯さなかったが、シュロッターベックは引き続きミスを連発した。
「今日のシュロッターベックは、必ずしも気に入らなかった。パスに多くのミスがあり、最初の2失点でも彼のパスが失点につながった。もちろん、そういう試合もあるものだ」と、RTLの専門家ロタール・マテウスは語った。
そのため、センターバックの中で最大の勝者はアントニオ・リュディガーであり、彼はレギュラーの2人に極めて強いプレッシャーをかけることになるだろう。マテウスも同様の見解を示している。「リュディガーは攻めに出るだろう、それが彼のスタイルだ。彼は高いクオリティを持っている。選択肢があるというのは監督にとって嬉しいことだ。我々は、あの2人にプレッシャーをかけることができる選手を何人か抱えている。」
失点した経緯は、ほとんど驚くべきものではなかった。カタールW杯での日本戦（1-2で敗戦）を少し彷彿とさせるものだった。ボール支配率は高く、試合を支配していたにもかかわらず、守備陣にとっては、攻撃のたびにゴールに突き刺さるような感覚だった。 スイス戦も同様の展開だった。スイスはほとんどの統計で明らかに劣っていた（xGoals 0.59 対 2.63、シュート数 7 対 22、枠内シュート 3 対 9、決定機 1 対 8、ペナルティエリア内シュート 3 対 17）。それでも、結果としては互角に思える。
「いくつかの局面で、我々の守備は完璧とは言えなかった。ハイプレスでは良かったが、ディフェンスラインでは時折消極的になりすぎた。3点目は全く予兆のないシュートで、彼は立ち止まったままコーナーに突き刺した」とナゲルスマン監督は説明した。ワールドカップで日本戦のデジャヴを避けるためには、この問題を早急に解決しなければならない。