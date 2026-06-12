彼はピッチ上で実力を示したが、ピッチ外では孤立した。2023年1月、ブレネは2週間で無免許運転を2度摘発された。2020年に飲酒運転で免許を剥奪されていた。

裁判官は「彼は当局の指示を無視している。レッドカードを受けた後も試合を続けているようだ」と述べ、2024年に懲役1か月を言い渡した。 2021年には家庭内暴力で罰金と社会奉仕の執行猶予付き判決を受けていた。無免許運転の懲役刑は控訴で社会奉仕に減刑されたが、トゥエンテは契約を解除。

カタール・アル・ライヤンに移籍したが2024/25シーズンは6試合のみ出場。昨秋はスコットランドのFCリビングストン、今季後半はトルコのカイセリスポルでプレーした。 現在はキュラソー代表としてワールドカップに出場している。彼はオランダの各年代別代表で多数試合に出場し、2016年にはワールドカップ予選でオランダ代表（エルフトアル）としてもプレーしたが、FIFAは両親の母国であるキュラソー代表でのプレーを特別に許可した。

2024年の代表デビュー後、17試合で6得点をマーク。直近のアルバ戦では右SBで先発し1得点を挙げた。32歳の彼は日曜19時、ドイツとの開幕戦に臨み、かつての恩師ナゲルスマン、シュレーダーとも再会する。