キュラソーは人口約15万6000人のカリブ海の島で、ワールドカップ出場国の中で最小だ。 ただし、公式人口は参考程度にとどまる。78歳の最年長監督ディック・アドヴォカートは、海外で活躍する選手も招集できるため、層は厚い。
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ユリアン・ナーゲルスマンに代表から外された彼は、刑務所行きを免れた。W杯でドイツが再会した前科のある選手。
キュラソーはかつての植民地であり、現在もオランダ王国の構成国として広範な自治権を持つ。 長年にわたり多くのキュラソー人がオランダに移住し、その子孫が2010年にFIFA承認を受けた代表チームの中心となっている。実際、W杯代表26人のうちキュラソー生まれは1人だけ。それが国際的に最も有名なタヒス・チョンだ。
彼はマンチェスター・ユナイテッドでプロデビューし、公式戦16試合に出場。2021年にはヴェルダー・ブレーメンで半年プレーしたが成果は限定的だった。現在シェフィールド・ユナイテッドでプレーする彼は、代表でドイツ経験を持つ6選手の1人である。 その他、ジェルヴァン・カスタネールは1.FCカイザースラウテルン、リーチェドリー・バゾーアはVfLヴォルフスブルク、ロション・ファン・エイマはプレウセン・ミュンスター、ユルゲン・ロカディアとジョシュア・ブレネはTSGホッフェンハイムでプレーした。
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ユリアン・ナーゲルスマンはホッフェンハイムでジョシュア・ブレネを出場停止にした。
右サイドバックのブレネは、当時監督だったユリアン・ナーゲルスマンの要請で2018年にPSVからホッフェンハイムへ350万ユーロで移籍。エールディヴィジ3度優勝、オランダ代表2試合出場の実績があった。 しかしホッフェンハイムではベンチを温めることが多く、チャンピオンズリーグ・シャフタール戦前のビデオ分析をサボってナゲルスマンに外された。
ナゲルスマンは後に彼を許したが、シーズン残りでの出場は散発的だった。後任のアルフレッド・シュロイダー（現在はDFBでナゲルスマンのコーチ）は彼を起用せず、セバスティアン・ホーネスは4部リージョナルリーガ・シュッドヴェストの予備軍へ降格させた。 さらに彼は慢性的な遅刻など規律違反を繰り返したため、ホッフェンハイムは移籍先を見つけられず、2022年に移籍金ゼロでトゥウェンテへ放出した。
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「レッドカードをもらったのに、まだサッカーを続けているようだ」
彼はピッチ上で実力を示したが、ピッチ外では孤立した。2023年1月、ブレネは2週間で無免許運転を2度摘発された。2020年に飲酒運転で免許を剥奪されていた。
裁判官は「彼は当局の指示を無視している。レッドカードを受けた後も試合を続けているようだ」と述べ、2024年に懲役1か月を言い渡した。 2021年には家庭内暴力で罰金と社会奉仕の執行猶予付き判決を受けていた。無免許運転の懲役刑は控訴で社会奉仕に減刑されたが、トゥエンテは契約を解除。
カタール・アル・ライヤンに移籍したが2024/25シーズンは6試合のみ出場。昨秋はスコットランドのFCリビングストン、今季後半はトルコのカイセリスポルでプレーした。 現在はキュラソー代表としてワールドカップに出場している。彼はオランダの各年代別代表で多数試合に出場し、2016年にはワールドカップ予選でオランダ代表（エルフトアル）としてもプレーしたが、FIFAは両親の母国であるキュラソー代表でのプレーを特別に許可した。
2024年の代表デビュー後、17試合で6得点をマーク。直近のアルバ戦では右SBで先発し1得点を挙げた。32歳の彼は日曜19時、ドイツとの開幕戦に臨み、かつての恩師ナゲルスマン、シュレーダーとも再会する。