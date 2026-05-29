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ユリアン・ナーゲルスマンにタトゥー？！ ドイツ代表監督が「自滅」――左サイドバックが明かしたW杯の賭け
ドイツのワールドカップへの野望に、タトゥーという意外な要素が加わった
2026年ワールドカップを控え、ナゲルスマン監督とドイツ代表の絆は深まっている。代表メンバー発表の席で監督は、大会で優勝したらラウム選手とタトゥーを入れると冗談を飛ばした。全身にタトゥーがある左サイドバックの彼とタトゥーを共有するほうが、決勝のプレッシャーより恐ろしいと語った。
『ビルト』紙によると、ナゲルスマンは「優勝したら同じタトゥーを入れるのが怖い。針が怖いわけじゃない。君の体に僕たちの分を入れるスペースがあるかどうかだ」と冗談を飛ばした。
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ラウム氏は、ナゲルスマンがこの契約から逃れられないと主張している。
ラウムはこの発言に即座に反応し、ドイツが優勝すればタトゥーを入れる余地はまだあると主張した。RBライプツィヒの主将はまた、ナゲルスマン監督が今さら約束を撤回するのは難しいだろうとほのめかした。
このディフェンダーは「まだ空きはある。私もスペースがある」と語った。 まだデザインは決めていないし、話もしていない。でも、あのような発言をしたから、ユリアンはもう逃げられない。実現したら最高だ。デザインは彼に任せるが、入れるときは絶対立ち会いたい」
ラウムがドイツの大きな野心を明かす
タトゥーの賭けが大会前の雰囲気を和ませているが、ラウムはドイツ代表の目標について真剣だ。彼は「優勝しか狙わない」と語り、2年前のユーロ敗退後にナゲルスマンが示した姿勢と一致する。
彼は「大会に臨む際は常に大局を見据えたい。ホームでの欧州選手権敗退後、ユリアン・ナゲルスマンが言ったように、『なら、世界一になるしかない』。準決勝進出だけで満足する姿勢は誤りだ。我々はできる限り先へ進み、決勝でタイトルを獲る。
「もちろん、国民に誇りに思ってもらえることも大切だ。チームとしてのパフォーマンスと結束力でドイツ代表らしさを示し、その上で結果が出れば誰もが喜ぶ」
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次は何が待っているのでしょうか？
ドイツはグループEのキュラソー、コートジボワール、エクアドル戦へ万全を期す。その前に、5月31日にフィンランド、6月6日にアメリカ代表と親善試合を行う。