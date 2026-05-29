ユリアン・ナーゲルスマンにタトゥー？！ ドイツ代表監督が「自滅」――左サイドバックが明かしたW杯の賭け

ラウムはこの発言に即座に反応し、ドイツが優勝すればタトゥーを入れる余地はまだあると主張した。RBライプツィヒの主将はまた、ナゲルスマン監督が今さら約束を撤回するのは難しいだろうとほのめかした。

このディフェンダーは「まだ空きはある。私もスペースがある」と語った。 まだデザインは決めていないし、話もしていない。でも、あのような発言をしたから、ユリアンはもう逃げられない。実現したら最高だ。デザインは彼に任せるが、入れるときは絶対立ち会いたい」