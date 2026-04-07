ユリアン・ナーゲルスマンが電話の受話器を取った。ドイツ代表監督とVfBの得点王デニズ・ウンダフの間には、ある取り決めがあるようだ

この措置が必要となったのは、ファンや専門家の間で、ナゲルスマン監督の下でのウンダフの立場が激しく議論されていたためである。 両足を使いこなすこのセンターフォワードは、39試合で36得点（23ゴール、13アシスト）を記録し、今シーズン最も脅威的なドイツ人アタッカーとなっている。しかしナゲルスマン監督は、現時点ではウンダフをW杯の先発メンバー候補とは見ておらず、ウンダフは「切り札」としての役割に甘んじなければならないと、度々ほのめかしていた。

シュトゥットガルトでのガーナ戦で途中出場し決勝ゴールを決めたウンダフは、その後、シーズン終盤にさらに得点を重ねることで自身の役割を変えられることを期待していると語った。これに対しナゲルスマン監督は、その可能性は低いとし、そのような発言はウンダフ自身にプレッシャーをかけるだけだと反論した。

これに対し、元ドイツ代表のシュテファン・エフェンベルクは、Sport1の番組『ドッペルパス』で次のように批判した。「チームメイトについて、決してそんな風に話してはいけない。そんなことはすべきではない。それは密室で行うべきことであり、公の場で行うことではない。」

しかし、両者の関係に悪影響は及んでいないとされ、「関係は良好で、非常にオープンな関係にある」と伝えられている。

これは、週末のBVB戦（0-2で敗北）後にスカイで語ったウンダフの発言とも符合する。ナゲルスマン監督について問われた際、彼はこう答えた。「その話題には触れたくない。もう終わったことだ。我々の間には何の問題もない。」



