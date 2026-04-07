ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマン（38）とVfBシュトゥットガルトのFWデニズ・ウンダフ（29）の間には、ある密約があるという。両者は、ドイツ代表におけるこのFWの役割に関する議論をひとまず棚上げにしたいと考えている。これは『Sport Bild』が報じたものだ。
翻訳者：
ユリアン・ナーゲルスマンが電話の受話器を取った。ドイツ代表監督とVfBの得点王デニズ・ウンダフの間には、ある取り決めがあるようだ
それによると、ナゲルスマン監督は先週のガーナとの親善試合（2-1）の翌日、ウンダフに電話をかけたという。それは「和解的な話し合い」であり、ウンダフの役割をめぐるメディア上の議論を、これ以上発言によって煽らないことで合意したという。
「これ以上問題を蒸し返す」ことも、「憶測の余地を与える」こともないよう、合意したとのことだ。
- Getty Images Sport
デニズ・ウンダヴ：「僕たちの間には何の問題もない」
この措置が必要となったのは、ファンや専門家の間で、ナゲルスマン監督の下でのウンダフの立場が激しく議論されていたためである。 両足を使いこなすこのセンターフォワードは、39試合で36得点（23ゴール、13アシスト）を記録し、今シーズン最も脅威的なドイツ人アタッカーとなっている。しかしナゲルスマン監督は、現時点ではウンダフをW杯の先発メンバー候補とは見ておらず、ウンダフは「切り札」としての役割に甘んじなければならないと、度々ほのめかしていた。
シュトゥットガルトでのガーナ戦で途中出場し決勝ゴールを決めたウンダフは、その後、シーズン終盤にさらに得点を重ねることで自身の役割を変えられることを期待していると語った。これに対しナゲルスマン監督は、その可能性は低いとし、そのような発言はウンダフ自身にプレッシャーをかけるだけだと反論した。
これに対し、元ドイツ代表のシュテファン・エフェンベルクは、Sport1の番組『ドッペルパス』で次のように批判した。「チームメイトについて、決してそんな風に話してはいけない。そんなことはすべきではない。それは密室で行うべきことであり、公の場で行うことではない。」
しかし、両者の関係に悪影響は及んでいないとされ、「関係は良好で、非常にオープンな関係にある」と伝えられている。
これは、週末のBVB戦（0-2で敗北）後にスカイで語ったウンダフの発言とも符合する。ナゲルスマン監督について問われた際、彼はこう答えた。「その話題には触れたくない。もう終わったことだ。我々の間には何の問題もない。」
ドイツ代表におけるデニズ・ウンダヴの成績
使用例 7 90分以上の出場 0 得点 4 アシスト 1