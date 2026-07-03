ユリアン・ナーゲルスマンが辞任。ワールドカップの惨敗を受け、ドイツ代表監督が辞任要請を受け入れた。後任にはユルゲン・クロップ監督就任の噂が浮上している。

4度の優勝を誇るドイツ代表は、南米のダークホース・パラグアイにPK戦で敗れ大会を去った。その4日後、ドイツサッカー連盟（DFB）が監督の退任を発表した。延長1-1の後にカイ・ハヴェルツ、ニック・ウォルテマデ、ジョナサン・ターのPKが失敗し、4-3で敗れた。 この結果、欧州勢がPK戦でW杯を敗退するのは史上初となった。

DFB理事会は「ベルント・ノイエンドルフ会長の提案に基づき、ナゲルスマン監督との契約を即刻解除することを満場一致で決定した」と発表した。

声明はさらに、同監督が前日の非公開会談で解任を要請し、株主代表と監査役会がこれを承認したと付け加えた。