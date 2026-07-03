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ユリアン・ナーゲルスマンが辞任。ワールドカップの惨敗を受け、ドイツ代表監督が辞任要請を受け入れた。後任にはユルゲン・クロップ監督就任の噂が浮上している。
ドイツ、ワールドカップで歴史的敗北
4度の優勝を誇るドイツ代表は、南米のダークホース・パラグアイにPK戦で敗れ大会を去った。その4日後、ドイツサッカー連盟（DFB）が監督の退任を発表した。延長1-1の後にカイ・ハヴェルツ、ニック・ウォルテマデ、ジョナサン・ターのPKが失敗し、4-3で敗れた。 この結果、欧州勢がPK戦でW杯を敗退するのは史上初となった。
DFB理事会は「ベルント・ノイエンドルフ会長の提案に基づき、ナゲルスマン監督との契約を即刻解除することを満場一致で決定した」と発表した。
声明はさらに、同監督が前日の非公開会談で解任を要請し、株主代表と監査役会がこれを承認したと付け加えた。
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ナゲルスマン、敗退後にコメント
ドイツ紙『ビルト』によると、DFB本部での徹底検証によりナゲルスマン監督の続投は不可能になった。監督は残留を表明したが、スポーツディレクターのルディ・フェラーは理事会の方針に従い、38歳の監督に辞任を勧めた。
ナーゲルスマン監督は「敗退後、信頼する仲間と話し合い、熟考した。この決断は容易ではなかった。私の最優先は常にチームの成功だ。この失望を乗り越え、チームには再出発の機会が必要だ。 コーチングスタッフ、サポートチーム、連盟の皆さんに感謝する。特に選手たちと働けたことは光栄だった。ファンにも心から感謝している。苦しい時期も支えてくれ、信頼とエネルギーをくれた。期待に応えられず、思い出に残る試合を届けられなかったことが残念でならない。もっと喜んでもらえるはずだった」
停滞した時代には抜本的な改革が求められる。
今回の惨敗は、ドイツ代表の長期低迷を浮き彫りにした。2016年以降、準々決勝に進んだのは1度だけだ。ナゲルスマンは好成績を残して退任するものの、DFB内部では辞任を求める声が大半で、後任の最有力はクロップ氏だ。 2028年ユーロまでの契約を早期解除したため、数百万ユーロの退職金が支払われる可能性もある。ただ、現在レッドブルを率いるクロップの即時就任は依然として難しいとみられる。
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ネーションズリーグの試金石
ドイツ代表は首脳陣が後任探しに奔走する重要な過渡期にある。チームは9月24日のアウェーでのオランダ戦で公式戦に復帰する。国民の信頼を取り戻し、厳しいグループステージを突破するには、世界クラスの新監督と迅速に合意することが不可欠だ。
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