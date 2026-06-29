ユリアン・ナーゲルスマンが激怒！ドイツ代表、パラグアイ戦のリード奪取に憤り

まず、何が起きたのか。ナサニエル・ブラウンのコーナーキックがファーポストへ飛び、ターがヘディングで決めた。しかしVAR介入後、主審はアントンとギルの競り合いをドイツ人選手のアントンのファウルと判定。102分のゴールは無効となった。

ZDFの審判解説者キンホーファーは「この判定は理解不能だ。言葉が出ない」と嘆いた。

MagentaTV解説のイトリッヒも「接触はあったが、突き飛ばしや押しのけ、掴みかかりはなかった。明らかな誤審ではなく、VAR介入は不当で、ゴールは有効だった」と語った。

5mエリアでのGK保護ルールは「もうない」とイットリッヒ氏。腕をつかんでいない以上、押し退けや掴み続けもない。VARの介入があっても、ジャイェド主審は最初の判定を維持できたと強調した。 イットリッヒ氏は「誤った判定だ」と断じた。



