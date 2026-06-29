ユリアン・ナーゲルスマンが激怒！ドイツ代表、パラグアイ戦のリード奪取に憤り

主審のジャラール・ジャイェドは、ドイツ代表DFヴァルデマール・アントンとパラグアイ代表GKオルランド・ギルの競り合いを確認するためモニターへ向かった。
映像を確認した結果、モロッコ出身の主審は2－1となったはずのゴールを無効とした。この判定に、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督やベンチ全員、さらに元トップ審判員のパトリック・イトリッヒとトルステン・キンホーファーも首を傾げた。
主審のジャラール・ジャイェドは、ドイツ代表DFヴァルデマール・アントンとパラグアイ代表GKオルランド・ギルの競り合いを確認するためモニターへ向かった。
映像を確認した結果、モロッコ出身の主審は2－1となったはずのゴールを無効とした。この判定に、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督やベンチ全員、さらに元トップ審判員のパトリック・イトリッヒとトルステン・キンホーファーも首を傾げた。
まず、何が起きたのか。ナサニエル・ブラウンのコーナーキックがファーポストへ飛び、ターがヘディングで決めた。しかしVAR介入後、主審はアントンとギルの競り合いをドイツ人選手のアントンのファウルと判定。102分のゴールは無効となった。
ZDFの審判解説者キンホーファーは「この判定は理解不能だ。言葉が出ない」と嘆いた。
MagentaTV解説のイトリッヒも「接触はあったが、突き飛ばしや押しのけ、掴みかかりはなかった。明らかな誤審ではなく、VAR介入は不当で、ゴールは有効だった」と語った。
5mエリアでのGK保護ルールは「もうない」とイットリッヒ氏。腕をつかんでいない以上、押し退けや掴み続けもない。VARの介入があっても、ジャイェド主審は最初の判定を維持できたと強調した。 イットリッヒ氏は「誤った判定だ」と断じた。
ナゲルスマン監督は判定に呆然と頭を抱えた。ドイツは前半、粘り強いパラグアイ守りに苦しみ、エンシソのゴールで0－1とリードを許した。
後半開始早々の54分、カイ・ハフェルツが同点弾をマークしたが、90分は1－1で終了。延長に入るとドイツは早期敗退を避けようと勝ち越しを狙い、そこで取り消されたターゴールが痛恨だった。