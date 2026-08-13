ユヴェントスが、新シーズンを前に先発GKをめぐる状況の決着に向けて最後の動きを見せている。『ガゼッタ・デロ・スポルト』によれば、セリエAの名門は鈴木のローン移籍での獲得を主張しているという。

PSGは移籍金3500万ユーロでパルマからこのGKを獲得することで合意に達したと伝えられており、近日中に正式発表が見込まれている。ただ、ユヴェントスはこの特異な移籍市場のチャンスを生かしたい考えだ。ユヴェントスは日本代表をすぐにイタリアへ戻すことを望んでおり、6月までトリノに残る形の期限付き移籍を提案している。