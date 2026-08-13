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Yosua Arya

翻訳者：

ユベントス、PSGが3500万ユーロの移籍を完了後、鈴木彩艶のローン移籍実現へ前進

移籍情報
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鈴木彩艶
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ユベントスが、パリ・サンジェルマンからGK鈴木彩艶をローンで獲得しようと積極的に動いている。フランス王者は日本代表をわずか3500万ユーロで獲得したばかりだが、イタリアの名門はセリエAに早くも呼び戻すことを望んでいる。

  • ユヴェントス、GK探しを加速へ

    ユヴェントスが、新シーズンを前に先発GKをめぐる状況の決着に向けて最後の動きを見せている。『ガゼッタ・デロ・スポルト』によれば、セリエAの名門は鈴木のローン移籍での獲得を主張しているという。

    PSGは移籍金3500万ユーロでパルマからこのGKを獲得することで合意に達したと伝えられており、近日中に正式発表が見込まれている。ただ、ユヴェントスはこの特異な移籍市場のチャンスを生かしたい考えだ。ユヴェントスは日本代表をすぐにイタリアへ戻すことを望んでおり、6月までトリノに残る形の期限付き移籍を提案している。

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    鈴木、トリノへの即時移籍に前向き

    2002年生まれのGK確保は、選手本人の側では実現の可能性が非常に高いようだ。鈴木はこの移籍案に向けて全面的に応じる姿勢をすでに示しており、今季終了までユヴェントスへ移籍することに何のためらいもないと報じられている。

    このGKは、セリエAで継続的に出場機会を得ながら欧州トップレベルのクラブのユニフォームを着る可能性に強く引かれている。最終判断は現在、ルイス・エンリケ監督とPSG首脳陣に完全に委ねられている。給与体系や追加条件に関する詳細な交渉を始める前に、まずは選手の短期的な将来を見極めなければならない。

  • 移籍の行方を左右する重要な数時間が迫っている

    この複雑な移籍交渉の決着に向け、今後数時間は極めて慌ただしく、最終的に決定的なものになるとみられている。ユヴェントスは、水面下でフランス側を説得し、レンタル移籍を承認させるべく休みなく動いている。PSGがゴーサインを出した場合、両クラブは選手の給与負担をどう分担するかを含め、具体的な金銭条件で速やかに合意する必要がある。

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    スパレッティは新たな正守護神を求めている

    ユヴェントスは今後数日に向けて、非常に明確な目標を定めている。クラブ首脳陣は、週末を迎える前に新たな正GKをルチアーノ・スパレッティ監督に託したい考えだ。交渉を迅速にまとめることができれば、鈴木はトレーニンググラウンドでチームの戦術的な仕組みに適応するための貴重な時間を確保できる。スパレッティ監督率いるチームは開幕戦でフロジノーネと対戦するため敵地に乗り込む予定であり、クラブは新たな守護神をその一戦に間に合わせることを強く望んでいる。

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