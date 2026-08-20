『トゥットスポルト』によれば、27歳の同選手がイタリアサッカー界復帰に前向きな姿勢を示した場合、ユヴェントスはまずレンタルでの獲得を望む見通しだという。レテギ本人の説得は問題視されていないものの、アル・カーディシーヤで受け取る年間2000万ユーロという破格の給与が大きな障壁となっている。

アタランタから6500万ユーロで移籍し、2028年まで契約を結ぶこのFWは、サウジ・プロリーグ開幕節のアル・シャバブ戦で73分間プレーし、アル・カーディシーヤの3-1勝利に貢献した。