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ユベントス、ルチアーノ・スパレッティが最後の攻撃陣補強を目指す中、イタリア代表FWマテオ・レテギを注視か
イタリア紙がターゲットを特定
イタリアメディア『Tuttosport』によると、移籍市場の閉鎖前にルチアーノ・スパレッティ監督がもう1人センターフォワードの補強を目指す中、レテギがユヴェントスの土壇場のターゲットとして浮上している。ユヴェントスはこの夏、ランダル・コロ・ムアニとジェフ・エカトルを獲得した一方で、ドゥシャン・ヴラホヴィッチを無償で失い、ロイス・オペンダを期限付き移籍に出した。ユヴェントスはさらなる補強を承認する前にジョナサン・デイヴィッドを放出する必要があり、候補にはジョシュア・ザークツィーとアレクサンダー・セルロートも挙がっている。
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なじみ深いつながりが追求を後押しする
イタリア代表のこの選手は、過去の移籍市場でもユヴェントスが動向を追っていたことから、トリノで再び補強候補として浮上している。スパレッティは、イタリア代表を率いた時期からこのFWをよく知っており、その献身的な運動量と、ペナルティーエリア内での鋭い得点感覚を高く評価している。この移籍の可能性は、スポーツディレクターのマルコ・オットリーニも後押ししている。オットリーニは2023年、ジェノア在籍時にレテギをアルゼンチンからセリエAへ連れてきた人物でもある。
天文学的な高給が契約成立の足かせに
『トゥットスポルト』によれば、27歳の同選手がイタリアサッカー界復帰に前向きな姿勢を示した場合、ユヴェントスはまずレンタルでの獲得を望む見通しだという。レテギ本人の説得は問題視されていないものの、アル・カーディシーヤで受け取る年間2000万ユーロという破格の給与が大きな障壁となっている。
アタランタから6500万ユーロで移籍し、2028年まで契約を結ぶこのFWは、サウジ・プロリーグ開幕節のアル・シャバブ戦で73分間プレーし、アル・カーディシーヤの3-1勝利に貢献した。
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期限が迫る中で行動を迫られる
ユヴェントスは現在、移籍期限までにデイヴィッドの買い手を見つけ、攻撃陣の刷新を完了させるための時間がなくなりつつある。スパレッティは、過密日程を通して層の厚さとポジション争いを確保するため、実績のあるもう1人の軸となる選手の確保を強く望んでいる。レテギ獲得は依然として実現の可能性が低く、アル・カーディシーヤがその莫大な給与の 상당部分を負担することに同意しない限り、難しい状況だ。
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