ファビオ・ミレッティのトルコ移籍をめぐるユベントスとベシクタシュの交渉は、いよいよ最終局面を迎えている。ヴィンチェンツォ・イタリアーノ率いるクラブは、実質的にこのMFと合意に達しており、契約を正式にまとめるべく、今後数時間以内にユベントスへ最後のオファーを提示する準備を進めている。





現在テーブルに載っている条件は買い取りオプション付きのレンタル移籍で、一定の条件が満たされた場合には買い取り義務へと変わる可能性がある。つまり、合意成立はますます近づいていると、Gazzetta.itが伝えている。