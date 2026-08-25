ファビオ・ミレッティのトルコ移籍をめぐるユベントスとベシクタシュの交渉は、いよいよ最終局面を迎えている。ヴィンチェンツォ・イタリアーノ率いるクラブは、実質的にこのMFと合意に達しており、契約を正式にまとめるべく、今後数時間以内にユベントスへ最後のオファーを提示する準備を進めている。
現在テーブルに載っている条件は買い取りオプション付きのレンタル移籍で、一定の条件が満たされた場合には買い取り義務へと変わる可能性がある。つまり、合意成立はますます近づいていると、Gazzetta.itが伝えている。
ファビオ・ミレッティのトルコ移籍をめぐるユベントスとベシクタシュの交渉は、いよいよ最終局面を迎えている。ヴィンチェンツォ・イタリアーノ率いるクラブは、実質的にこのMFと合意に達しており、契約を正式にまとめるべく、今後数時間以内にユベントスへ最後のオファーを提示する準備を進めている。
現在テーブルに載っている条件は買い取りオプション付きのレンタル移籍で、一定の条件が満たされた場合には買い取り義務へと変わる可能性がある。つまり、合意成立はますます近づいていると、Gazzetta.itが伝えている。
ユヴェントスはベシクタシュからの最終オファーを待っており、ミレッティにかかる年間コスト全額の解消を目指している。対象となるのは年俸に加え、帳簿上の償却費の持ち分も含む。これによりユヴェントスは総コストを圧縮し、その資金を今後の移籍市場での動き、特にフランク・ケシエの加入に充てることができる。
ここ数時間の接触を経て、この取引はすでに決定的な段階に入ったとの見方が強まっている。移籍最終決定に向けたゴーサインの前に、最後の金銭面の詳細を詰める段階にある。
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