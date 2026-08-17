あなたは18歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

Goal.com
ライブ
Jhon LucumiGetty Images
Adhe Makayasa

翻訳者：

ユベントス、ボローニャからコロンビア代表ジョン・ルクミの完全移籍加入を発表

移籍情報
ジョン・ルクミ
ユヴェントス
セリエ A
ボローニャ

ユベントスは、セリエAのライバルであるボローニャからコロンビア代表DFジョン・ルクミを完全移籍で獲得し、2030年6月までの長期契約を結んだと発表した。28歳のセンターバックは、欧州各地のライバルクラブから届いていた5つのオファーを断り、トリノへの移籍を完了。来る2026-27シーズンに向け、ユベントスの守備陣強化に加わることになった。

  • DF、ユベントス移籍を優先か

    ユベントスがルクミの獲得に成功した。ボローニャと移籍金1800万ユーロ＋出来高200万ユーロで合意に達した。コロンビア代表CBは、シーズンあたり手取り300万ユーロの4年契約にサインし、長期的な将来をトリノに託した。この移籍は、ルクミが他の複数の候補よりもユベントスを明確に優先していたことも示している。


    • 広告
  • Bologna FC 1909 v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    クラブが「全盛期」のDFを称賛

    17歳でデポルティボ・カリでプロキャリアをスタートさせ、その後2018年にヘンクでベルギー屈指のDFとしての地位を確立したルクミの加入は、クラブ公式サイトで熱烈に発表された。「ユベントスは今、全盛期にある選手を獲得する。2026-27シーズンに向け、チームに即座に貢献する準備ができている選手だ。

    「ユベントスへようこそ、ジョン！」

  • ロッソブルーのレガシーが足跡を残す

    2022年夏の加入後、ボローニャでの4シーズンでルクミは全公式戦152試合に出場し、守備陣に不可欠な柱としての地位を確立した。28歳の同選手はボローニャでチャンピオンズリーグも経験し、スタディオ・レナート・ダッラーラで過ごした期間にはクラブでの2得点のうち1得点も記録した。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    フロジノーネとの開幕戦が迫る

    トリノへの移籍が正式決定したことで、ルクミは直ちに新天地ユベントスのチームメートとともに戦術練習に合流する。ユベントスは2026-27シーズンのセリエA開幕戦で、8月23日（日）にフロジノーネとのアウェー戦に臨む予定だ。このリーグ開幕戦は、装いを新たにした最終ラインを統率するコロンビア人センターバックにとって、公式戦デビューの場になると広く見られている。

セリエ A
フロジノーネ crest
フロジノーネ
FRC
ユヴェントス crest
ユヴェントス
JUV
セリエ A
ボローニャ crest
ボローニャ
BOL
ラツィオ crest
ラツィオ
LAZ