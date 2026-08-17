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ユベントス、ボローニャからコロンビア代表ジョン・ルクミの完全移籍加入を発表
DF、ユベントス移籍を優先か
ユベントスがルクミの獲得に成功した。ボローニャと移籍金1800万ユーロ＋出来高200万ユーロで合意に達した。コロンビア代表CBは、シーズンあたり手取り300万ユーロの4年契約にサインし、長期的な将来をトリノに託した。この移籍は、ルクミが他の複数の候補よりもユベントスを明確に優先していたことも示している。
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クラブが「全盛期」のDFを称賛
17歳でデポルティボ・カリでプロキャリアをスタートさせ、その後2018年にヘンクでベルギー屈指のDFとしての地位を確立したルクミの加入は、クラブ公式サイトで熱烈に発表された。「ユベントスは今、全盛期にある選手を獲得する。2026-27シーズンに向け、チームに即座に貢献する準備ができている選手だ。
「ユベントスへようこそ、ジョン！」
ロッソブルーのレガシーが足跡を残す
2022年夏の加入後、ボローニャでの4シーズンでルクミは全公式戦152試合に出場し、守備陣に不可欠な柱としての地位を確立した。28歳の同選手はボローニャでチャンピオンズリーグも経験し、スタディオ・レナート・ダッラーラで過ごした期間にはクラブでの2得点のうち1得点も記録した。
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フロジノーネとの開幕戦が迫る
トリノへの移籍が正式決定したことで、ルクミは直ちに新天地ユベントスのチームメートとともに戦術練習に合流する。ユベントスは2026-27シーズンのセリエA開幕戦で、8月23日（日）にフロジノーネとのアウェー戦に臨む予定だ。このリーグ開幕戦は、装いを新たにした最終ラインを統率するコロンビア人センターバックにとって、公式戦デビューの場になると広く見られている。
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