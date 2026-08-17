ユベントス、ボローニャからコロンビア代表ジョン・ルクミの完全移籍加入を発表

トリノへの移籍が正式決定したことで、ルクミは直ちに新天地ユベントスのチームメートとともに戦術練習に合流する。ユベントスは2026-27シーズンのセリエA開幕戦で、8月23日（日）にフロジノーネとのアウェー戦に臨む予定だ。このリーグ開幕戦は、装いを新たにした最終ラインを統率するコロンビア人センターバックにとって、公式戦デビューの場になると広く見られている。