ユベントスに不穏な空気が漂っている。ホームで ラツィオに惨敗した後、チームのリーダーの一人、グレイソン・ ブレーメルがカメラの前でチームメイトを批判し、内輪の問題が表面化した。ブラジル人選手のこの発言は、ルチアーノ・ スパレッティ も快く思わなかったようで、同じく記者たちの前で応じた。何が起きたのか。
ユベントス、ブレーメルとスパレッティが火花。DFは「人々は逃げ隠れしている」と批判、指揮官は「彼も深く関わっている。きちんと話してほしい」
この試合で最も低調だった選手の一人でありながら、ロッカールームの中心的存在でもあるブラジル人DFは、スカイ・スポーツの取材にこう語っていた。「監督の目がすべてに行き届かず、僕ら選手も自分たちから何もしないのかって？ 最初に言ったことはその通りだ。監督は指示を出すが、最後にピッチに立つのは僕らだ。ただ、選手は11人いて、交代で入る5人もいる。僕一人で全員を抱え込むことはできない。話をしたり、手を貸したりはできるが、それぞれに性格がある。僕にできることには限界がある。気の強い選手もいれば、そうでない選手もいる。ブーイングを耳にして、怖くなる選手もいるかもしれない。数年前のユーヴェと比べれば違うし、それが重くのしかかっている。僕の近くにいる選手の中に、気持ちの強さが足りない選手がいると言いたいのかって？ そう、そういうことだ。ただ、仲間を責めているわけじゃない。それぞれに性格があるし、新しく加わった選手も大勢いる。物事がうまくいかなくなると、少し姿を隠す選手もいる」
数分後、スパレッティ監督も Sky の取材に応じ、かつて トリノ に所属したブレーメルの厳しい言葉を伝えられた。監督はこう答えた。「ブレーメルは、ブーイングから逃げ隠れしている者がいると言ったのか？ ブレーメルはその言葉に責任を持ち、分析するべきだ。ただ、今日の私がスタンドにいたとしても今夜の試合の当事者であるのと同じように、彼も当事者だ。まずはチームについて語る前に、一人ひとりが自分自身について語らなければならない。私自身、今夜の試合に至るまでのチームの導き方を振り返るにあたり、まず自分に問いかけ、答えを見つけなければならない。ほかのことに責任を押し付けるのはあまりに簡単だ。ブレーメルの言葉がチームを奮起させるか？ もちろん、そうだ。だが、それなら私も同じことを言える。ただ、ブレーメルもこの試合でのパフォーマンスと無関係ではない。彼も深く関わっている」
その後、記者会見ではこう付け加えた。
「面目を保てた者は一人もいないし、他人についてとやかく言える者もいない。キャプテンが前に出て話し、責任を引き受けてくれるのはうれしい。ただ、正しく分析することが不可欠だ。敗戦の責任を免れる者はいない。全員に関わることだ。誰もがひどい表情をし、胸の内に重苦しい思いを抱えている。それを押しのけて前に進まなければならない。敗戦には全員が関わっている。責任を免れた者は一人もいない」
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。