数分後、スパレッティ監督も Sky の取材に応じ、かつて トリノ に所属したブレーメルの厳しい言葉を伝えられた。監督はこう答えた。「ブレーメルは、ブーイングから逃げ隠れしている者がいると言ったのか？ ブレーメルはその言葉に責任を持ち、分析するべきだ。ただ、今日の私がスタンドにいたとしても今夜の試合の当事者であるのと同じように、彼も当事者だ。まずはチームについて語る前に、一人ひとりが自分自身について語らなければならない。私自身、今夜の試合に至るまでのチームの導き方を振り返るにあたり、まず自分に問いかけ、答えを見つけなければならない。ほかのことに責任を押し付けるのはあまりに簡単だ。ブレーメルの言葉がチームを奮起させるか？ もちろん、そうだ。だが、それなら私も同じことを言える。ただ、ブレーメルもこの試合でのパフォーマンスと無関係ではない。彼も深く関わっている」





その後、記者会見ではこう付け加えた。





「面目を保てた者は一人もいないし、他人についてとやかく言える者もいない。キャプテンが前に出て話し、責任を引き受けてくれるのはうれしい。ただ、正しく分析することが不可欠だ。敗戦の責任を免れる者はいない。全員に関わることだ。誰もがひどい表情をし、胸の内に重苦しい思いを抱えている。それを押しのけて前に進まなければならない。敗戦には全員が関わっている。責任を免れた者は一人もいない」