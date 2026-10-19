数分後、同じくSkyにスパレッティも姿を見せ、元トリノのブレーメルによる厳しい言葉を伝えられた。スパレッティはこう答えた。「ブレーメルは、ブーイングから隠れている人がいると言ったのか？ ブレーメルには答える必要があるし、分析するのはいいことだ。ただ、今日スタンドにいた私も含め、彼自身も今夜の試合に関わっている。彼もその中にいる。チームについて語る前に、まずは一人ひとりが自分自身について語らなければならない。私自身の分析では、今夜の試合に至るまでのチームの率い方について、まず自問し、答えを見つけなければならない。他のことに責任を押しつけるのは簡単すぎる。ブレーメルの言葉がチームを奮起させるか？ もちろん、そうだ。それなら私も同じことを言える。だが、ブレーメルも今夜のパフォーマンスと無関係ではない。彼も深く関わっている」





その後、記者会見ではこう付け加えた。





「面目を保てた者など一人もいないし、他人について語れる立場の者もいない。キャプテンが前に出て話し、責任を引き受けるのはうれしい。だが、正しく分析することが不可欠だ。敗戦から逃れられる者はおらず、全員が当事者だ。誰もがひどい表情をしていて、胸につかえた思いを抱えている。それを押しのけていかなければならない。敗戦には全員が関わっている。誰一人、無関係ではない」