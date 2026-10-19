ユヴェントスに不穏な空気が漂っている。ホームでラツィオに惨敗した後、チームのリーダー格の一人、グレイソン・ブレーメルがカメラの前でチームメイトを批判し、チーム内の問題が表面化した。このブラジル人選手の発言はルチアーノ・スパレッティ にも快く受け止められず、スパレッティも記者団の前で反論した。何が起きたのか。
ユベントス、ブレーメルとスパレッティが火花。DFは「みんな隠れている」と批判、指揮官は「彼も深く関わっている。発言には気をつけるべきだ」と反論
この試合で出来の悪かった選手の一人でありながら、ロッカールームの中心的存在でもあるブラジル人DFは、スカイ・スポーツの取材にこう語っていた。「監督がすべてに目を配ることはできず、僕ら選手も自分たちで何もしないのかって？ 最初に言ったことはその通りだ。監督は指示を出す。でも、最終的にピッチに立つのは僕らだ。ただ、選手は11人いて、交代で入る5人もいる。僕が全員を抱えていくことはできない。話をしたり、手を貸したりはできるけど、それぞれに性格がある。僕にできることには限界があるんだ。気の強い選手もいれば、そうでない選手もいる。ブーイングを聞いて、怖くなる選手もいるかもしれない。数年前のユベントスと比べれば違うし、それが重くのしかかる。僕の近くに個性が足りない選手がいると言いたいのかって？ そう、そういうことを言った。でも、仲間を責めているわけじゃない。それぞれに性格があるし、新しく加わった選手も多い。物事がうまくいかなくなると、少し身を隠してしまう選手もいるんだ」
数分後、同じくSkyにスパレッティも姿を見せ、元トリノのブレーメルによる厳しい言葉を伝えられた。スパレッティはこう答えた。「ブレーメルは、ブーイングから隠れている人がいると言ったのか？ ブレーメルには答える必要があるし、分析するのはいいことだ。ただ、今日スタンドにいた私も含め、彼自身も今夜の試合に関わっている。彼もその中にいる。チームについて語る前に、まずは一人ひとりが自分自身について語らなければならない。私自身の分析では、今夜の試合に至るまでのチームの率い方について、まず自問し、答えを見つけなければならない。他のことに責任を押しつけるのは簡単すぎる。ブレーメルの言葉がチームを奮起させるか？ もちろん、そうだ。それなら私も同じことを言える。だが、ブレーメルも今夜のパフォーマンスと無関係ではない。彼も深く関わっている」
その後、記者会見ではこう付け加えた。
「面目を保てた者など一人もいないし、他人について語れる立場の者もいない。キャプテンが前に出て話し、責任を引き受けるのはうれしい。だが、正しく分析することが不可欠だ。敗戦から逃れられる者はおらず、全員が当事者だ。誰もがひどい表情をしていて、胸につかえた思いを抱えている。それを押しのけていかなければならない。敗戦には全員が関わっている。誰一人、無関係ではない」
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