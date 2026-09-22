ユヴェントスでは、負傷したグラバラの代役として、ビカーリオに次ぐ第2GKとなるフリーの守護神選びに関して、ネト復帰の可能性がますます高まっている。ネトは2015年から2017年にかけて、すでにユヴェントスのゴールを守っていた。
ジャンルカ・ディ・マルツィオによると、この数時間でユヴェントスは1989年生まれのブラジル人GKの獲得をまとめようとしている。実際、トリノ復帰に向けた詳細を詰めるための接触が進められている。
ユヴェントスでは、負傷したグラバラの代役として、ビカーリオに次ぐ第2GKとなるフリーの守護神選びに関して、ネト復帰の可能性がますます高まっている。ネトは2015年から2017年にかけて、すでにユヴェントスのゴールを守っていた。
ジャンルカ・ディ・マルツィオによると、この数時間でユヴェントスは1989年生まれのブラジル人GKの獲得をまとめようとしている。実際、トリノ復帰に向けた詳細を詰めるための接触が進められている。
グラバラが被害を受けた深刻な膝の負傷により、今季残りを全休することになったことで、重要な検討が始まっている。ユヴェントスは、9年間で6試合に出場したピンソーリオが、ビカーリオの唯一の代役にはなれないと理解している。必要なのは、コストを抑えられる経験豊富なプロフィールだ。いざという時に安心して任せられる、実績のある選手が求められている。適任の名前はネトだ。ユヴェントスをすでに知っていることも理由の一つである。U-23ではラドゥはトップ昇格にはまだ早く、一方で将来に向けてはフロジノーネのパルミサーニに取り組んでいる。
ここ2日間でユベントスが検討した名前は、ネトだけではない。ユベントスには10人の選手が売り込まれた。その中で目立つのはクラーニョ、ゴミス、シレッセンだが、ブルーノ・ヴァレラとセルヒオ・リコの名前もある。後者は慎重に評価されており、同様にアダム・ステイスカルも検討対象となっている。彼は昨季、WSGティロルでレギュラーを務めた。そしてアスミル・ベゴヴィッチも候補に挙がっている。39歳の同選手は昨季レスターに所属し、2020年にはマッサーラによってミランに連れてこられ、ドンナルンマの控えを務めた
土曜日のトレーニング中の負傷を受けたユヴェントスの声明：「本日午後のトレーニング中に右ひざを捻挫する外傷を負ったカミル・グラバラは、J|medicalで診断検査を受けた。検査の結果、右ひざ前十字じん帯の損傷が確認された。選手は今後数日以内に整形外科の診察を受け、治療方針を決定することになる」
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