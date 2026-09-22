ユヴェントスでは、負傷したグラバラの代役として、ビカーリオに次ぐ第2GKとなるフリーの守護神選びに関して、ネト復帰の可能性がますます高まっている。ネトは2015年から2017年にかけて、すでにユヴェントスのゴールを守っていた。





ジャンルカ・ディ・マルツィオによると、この数時間でユヴェントスは1989年生まれのブラジル人GKの獲得をまとめようとしている。実際、トリノ復帰に向けた詳細を詰めるための接触が進められている。



