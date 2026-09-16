ユヴェントスの姿勢について

「改善すべきことがあるのは理解しているし、起きたことを深く分析した。そのうえで、自分たちが何をしたいのか、同じことが再び起きないように何を修正すべきかを整理した。おそらく、いくつかのパスコースを閉じるためのより高い一体感が必要だし、いつチーム全体でブロックを組んで相手のミスを待つのかも重要になる。ただ、その説明はもはや集団戦術にある部分がますます小さくなっている。問題が出た時に最初に注意を向けるべき点ではなくなっているが、明日はメンタル面のテンポが重要になる。ピッチ上の問題を乗り越えさせてくれる本当のクオリティーだからだ。先に考える者は、先にプレーし、先に守る。すべてを先にやるんだ」





プレッシャー

「それを受け入れることは、生きていくことを学ぶための薬だ。私はそれを早くから理解していた。10歳の時、放課後に家族のためにいくらか稼ぎに行っていた時にね」と、Gazzetta.itが伝えている。「今は人生で多くのことを整えてきたのだから、そんなことで動揺するはずがないだろう……。敗戦の後に出てくるものは、私にはコントロールできない。だから関心はない。自分の頭の中で、どの考えに居場所を与え、どれに与えないかを決めるのは私だ。これにはあまり場所を与えていない」





先発について

「先発については何も言わない」





期待

「いつものように、複数のチームに対してヨーロッパリーグを勝たなければならないと言われる。準備ができていること、それだけがユヴェントスの選手であることを示す唯一の言葉だ」





プレーと選手たち

「プレーは選手たちの細かな判断に左右される。彼らは状況を先読みし、それをどう扱うかを理解していなければならない。明日、そのことが分かるだろう。理屈では別のことが示されるかもしれないが、実際には高い位置で待ち構え、ロングボールを狙う相手5人を見ることになるだろう。正しい読みを追うべきではなく、ピッチ上に実際にあるものに従わなければならない。これはサッスオーロ戦の3失点目を説明しようとする試みの一部でもある。サッカーはこうしたことでますます満ちている。外から中にいる選手を助けることはできないし、自分たちのように実際にぶつかって学ぶことでこそ、現実的で本物の知識が得られる。新しいレフェリングのルールは、時間稼ぎやシミュレーションに基づく戦略からサッカーを解放する一方で、フィジカルコンタクトを促すメッセージでもある。踏ん張れなかったり、大げさに倒れたりすれば、ファウルは取ってもらえない。私はこれを称賛したい。ピッチに長く倒れているような、ずる賢い者たちが表に引きずり出されるからだ」





カルネヴァーリとコンテについて

「CEOはサッカーを知る人物で、経験もあり、バランス感覚もある。そして、何をすべきかをよく分かっている。つまり、周囲に落ち着きをもたらすことだ。彼が言ってくれたほど私は大した存在ではない。だが、彼を失望させることはないし、彼が望む存在になっていく。もっと良くなる。ファンについて言えば、それぞれが自分の望むものを後押しするのは当然だ。私は、シーズン当初から強いと考えているチームを率いていると確信している。これまでと同じ決意で指導を続ける」





批判について

「4節を終えた時点で監督が2人代わっていることにも驚かない。だから、日々自分たちに付きまとうものにも驚かない。私たちは、自分たちがユヴェントスであることを示さなければならない。それはすべて、私たちが今いる立場、そして過去によって勝ち取ってきた立場の一部だ。時間と余地が与えられる限り、エネルギーはその方向に向けられるべきであって、他人の考えを変えさせることに使うべきではない。狙い撃ちしてくる者や、SNSで好き放題言う者、自分の弱さを他人にぶちまける者のためではない。そして、私たちが話しているのは敗戦だ。1敗だよ」





マッケニーとカンビアーゾ

「評価をしなければならない。最後まで試合を終えられない選手が2人か3人いて、彼らを全員一緒には使えない。だが、私は明日マッケニーをピッチに立たせたい」





コープマイネルス

「彼は我々にとって重要な存在だ。私たちは常に、彼についてよく知っているレベルを期待している。彼には重要な判断を見せる義務があるし、1試合だけでなく、すでにトレーニングからそれを求めている。私たちにはそうしたものが必要なんだ」