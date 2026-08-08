チームにまだ欠けているバランスについては、こう語った。「能力の高い選手たちがいて、重要なレベルのサッカーはできる。ただ、その後はどうやってバランスを見つけるか、どうやってチームになっていくかを見ていかなければならない。なぜなら、今夜のインテルは前半、私たちよりもチームとして完成されていることを示したからだ。それはまさに、私たちが絶対に取り組まなければならない仕事であり、プロセスでもある。なぜなら、私たちは一歩前進しなければならないからだ」