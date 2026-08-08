ルチアーノ・スパレッティ監督は、オーストラリア・パースで行われたインテルとの親善試合、「イタリア・ダービー」に1-2で敗れた後、Sky Sportの取材に応じ、次のように語った。「コロ・ムアニとアライベゴヴィッチ？ 私は彼らを高く評価している。というのも、獲得する前にじっくり見ていたし、よく知っているからだ。アライベゴヴィッチについては、以前からマッサーラも追っていた。だから我々としては安心できる材料だ。ただ、その後はコンディションを上げていかなければならない。合流してまだ3日しか経っていないし、45分間プレーを求めたのは少し無理をさせた面もあったかもしれない」
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翻訳者：
ユベントス、スパレッティ「インテルの方が我々よりチームとして上。コロ・ムアニとアラジベゴビッチは良かった」
チームにまだ欠けているバランスについては、こう語った。「能力の高い選手たちがいて、重要なレベルのサッカーはできる。ただ、その後はどうやってバランスを見つけるか、どうやってチームになっていくかを見ていかなければならない。なぜなら、今夜のインテルは前半、私たちよりもチームとして完成されていることを示したからだ。それはまさに、私たちが絶対に取り組まなければならない仕事であり、プロセスでもある。なぜなら、私たちは一歩前進しなければならないからだ」
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