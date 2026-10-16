あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Jeremie Boga JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

ユベントス、スパレッティ監督に朗報：ボガがメンバー入りへ

ユヴェントス
ジェレミー・ボガ
セリエ A

FWはチームの全体練習に参加した。

敵地で行われたヨーロッパリーグのセルタ・ビーゴ戦に勝利した翌日、ユヴェントスは日曜日夜のラツィオ戦に向け、午後の早い時間にコンティナッサで練習した。


ルチアーノ・スパレッティ監督にとって朗報なのは、ジェレミー・ボガとゼキ・チェリクがチーム練習に参加したことだ一方、ジェフ・エカトルは別メニューで調整したため、引き続き出場できない。長期離脱中のケナン・ユルディズ、マヌエル・ロカテッリ、ケフレン・テュラムも同様だ。

  • ボガ、招集へ？

    チェリクは前日に別メニューで調整していたものの、ビーゴ遠征の招集メンバーに名を連ねた。ただし、出場はしなかった。一方、ボガは招集メンバーに復帰するかもしれない。実現すれば9月初め以来となる。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
次の試合
JUV

JUV

セリエ A

2026年10月18日

LAZ

LAZ