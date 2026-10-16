敵地で行われたヨーロッパリーグのセルタ・ビーゴ戦に勝利した翌日、ユヴェントスは日曜日夜のラツィオ戦に向け、午後の早い時間にコンティナッサで練習した。
ルチアーノ・スパレッティ監督にとって朗報なのは、ジェレミー・ボガとゼキ・チェリクがチーム練習に参加したことだ。一方、ジェフ・エカトルは別メニューで調整したため、引き続き出場できない。長期離脱中のケナン・ユルディズ、マヌエル・ロカテッリ、ケフレン・テュラムも同様だ。
敵地で行われたヨーロッパリーグのセルタ・ビーゴ戦に勝利した翌日、ユヴェントスは日曜日夜のラツィオ戦に向け、午後の早い時間にコンティナッサで練習した。
ルチアーノ・スパレッティ監督にとって朗報なのは、ジェレミー・ボガとゼキ・チェリクがチーム練習に参加したことだ。一方、ジェフ・エカトルは別メニューで調整したため、引き続き出場できない。長期離脱中のケナン・ユルディズ、マヌエル・ロカテッリ、ケフレン・テュラムも同様だ。
チェリクは前日に別メニューで調整していたものの、ビーゴ遠征の招集メンバーに名を連ねた。ただし、出場はしなかった。一方、ボガは招集メンバーに復帰するかもしれない。実現すれば9月初め以来となる。
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