敵地で行われたヨーロッパリーグのセルタ・ビーゴ戦に勝利した翌日、ユヴェントスは日曜日夜のラツィオ戦に向け、午後の早い時間にコンティナッサで練習した。





ルチアーノ・スパレッティ監督にとって朗報なのは、ジェレミー・ボガとゼキ・チェリクがチーム練習に参加したことだ。一方、ジェフ・エカトルは別メニューで調整したため、引き続き出場できない。長期離脱中のケナン・ユルディズ、マヌエル・ロカテッリ、ケフレン・テュラムも同様だ。