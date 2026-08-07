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Goal.com
ライブ
cm grafica alajbegovic juve
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ユベントス対インテル、アラジベゴビッチがプレーへ「スパレッティにとって欠かせない存在になるだろう」。ポジションとユベントスの予想スタメン。

ユヴェントス
セリエ A
ケリム・アライベゴヴィッチ

明日パースで行われるユヴェントス対インテルの親善試合では、若きボスニア人タレントがユヴェントスでデビューする見込みだ。

ケリム・アラジベゴヴィッチのデビューは、おそらく先発、少なくとも試合途中からの出場となり、明日パースで行われるユヴェントス対インテルの親善試合、今季2026-27シーズンで初めて実現するイタリア・ダービーの大きな注目点の一つとなる


ユヴェントスが移籍金3000万ユーロ、これに付帯費用200万ユーロと最大500万ユーロのボーナスを加えた条件で完全移籍で獲得した2007年生まれのボスニア人は、ルチアーノ・スパレッティによって先発メンバーで起用される可能性がある。その場合は1トップの後ろ3枚の一角に入り、あるいは試合途中から投入されることもあり得る。

  • ユヴェントス、インテル戦の予想スタメン

    おなじみの4-2-3-1で、スパレッティはチェルシー戦の勝利時の先発メンバーからいくつか変更を加える見込みだ。Skyによると、GKはディ・グレゴリオの継続起用が濃厚で、DFではカルルとカンビアーゾが両サイドバックに入る見通し。センターの新たなオプションは、ブレーメルとコンビを組むコープマイネルスとなる可能性がある。中盤はロカテッリの隣にドウグラス・ルイスが入る形が続きそうだ。一方、2列目では、アライベゴビッチがマッケニー、コンセイソンと組む可能性があり、1トップのポジションではコロ・ムアニよりもダビドが有力視されている。


    以下、明日のインテル戦に向けたユヴェントスの予想スタメンだ。

    ユヴェントス（4-2-3-1）： ディ・グレゴリオ；カルル、ブレーメル、コープマイネルス、カンビアーゾ；ロカテッリ、ドウグラス・ルイス；マッケニー、アライベゴビッチ、コンセイソン；ダビド。監督：ルチアーノ・スパレッティ。


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  • 「アラジベゴビッチはスパレッティにとって不可欠な存在になる」

    一方、アライベゴビッチについては、この日ボスニア・ヘルツェゴビナ代表監督のセルゲイ・バルバレスが『ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューで語っている。「ケリムがキャリアにおいてこの重要な一歩を踏み出したことを祝福したい。 ユヴェントスのようなクラブの一員になることは大きな達成であり、彼が示してきた努力と献身に対する正当な評価でもある


    バルバレスは続けた。「彼は我が国で最も才能ある若手の一人だ。 卓越した技術を持ち、足元のボール扱いにも大きな自信があり、チャンピオンになるための正しいメンタリティーも備えている。私が最も感銘を受けているのは、日々学び、向上しようとする意欲だ。 ユーベへの移籍は、大きな責任も伴う。ケリムはまだ非常に若いので、最も重要なのは忍耐を持つことになる。 継続して努力を重ねることが、彼を少しずつ成長させ、やがてスパレッティにとって不可欠な存在にしてくれるだろう。彼が今のように謙虚さと集中力を保てれば、成功を収められると確信している。ユヴェントスのようなヨーロッパのトップクラブでもね」


    最後に、アライベゴビッチの適性ポジションについて、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表監督は明言を避けた。「トップ下でもウイングでも、どこが最も力を発揮できるかって？ 彼はスペースの使い方が非常にうまいし、問題はないだろう。ボスニア代表監督として、私は彼を誇りに思っている。世界でも最も重要なリーグの一つで、彼が自分を試す姿を見るのが待ちきれない」

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