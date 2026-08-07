一方、アライベゴビッチについては、この日ボスニア・ヘルツェゴビナ代表監督のセルゲイ・バルバレスが『ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューで語っている。「ケリムがキャリアにおいてこの重要な一歩を踏み出したことを祝福したい。 ユヴェントスのようなクラブの一員になることは大きな達成であり、彼が示してきた努力と献身に対する正当な評価でもある」





バルバレスは続けた。「彼は我が国で最も才能ある若手の一人だ。 卓越した技術を持ち、足元のボール扱いにも大きな自信があり、チャンピオンになるための正しいメンタリティーも備えている。私が最も感銘を受けているのは、日々学び、向上しようとする意欲だ。 ユーベへの移籍は、大きな責任も伴う。ケリムはまだ非常に若いので、最も重要なのは忍耐を持つことになる。 継続して努力を重ねることが、彼を少しずつ成長させ、やがてスパレッティにとって不可欠な存在にしてくれるだろう。彼が今のように謙虚さと集中力を保てれば、成功を収められると確信している。ユヴェントスのようなヨーロッパのトップクラブでもね」





最後に、アライベゴビッチの適性ポジションについて、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表監督は明言を避けた。「トップ下でもウイングでも、どこが最も力を発揮できるかって？ 彼はスペースの使い方が非常にうまいし、問題はないだろう。ボスニア代表監督として、私は彼を誇りに思っている。世界でも最も重要なリーグの一つで、彼が自分を試す姿を見るのが待ちきれない」