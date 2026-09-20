以下は、ユヴェントス対アタランタ、セリエA2026-27シーズン第5節のビッグマッチに出場した主役たちの採点である。
ユベントス対アタランタ、CM採点：圧巻のブレーメル、コロ・ムアニはゴールだけが足りない。カルネセッキはサッリにとって唯一の喜び。
ユベントス採点
ヴィカーリオ 6点：アタランタはほとんど脅威にならず、彼にとっては通常業務のような一日だった。後半のロウの右足シュートへの対応は見事で、ペナルティーエリア内をしっかり管理。ハイボールにも飛び出し、守備陣に的確な指示を送った。
カルル 5.5点：ロウはインテルの中でライン間で最も活発な存在で、そのカットインや動きに苦しめられ、対応に追われた。31分には、ペナルティーエリア内での明らかな引っ張りをズッフェルリ主審が見逃し、助けられた。
ブレーメル 7点：クルストヴィッチを完封し、相手に見せ場を作らせなかった。守備ラインを統率し、実際のところほとんど何も許さなかった。前半終了間際にはロウへの危険なファウルでイエローカード相当のプレーもあったが、ズッフェルリ主審に救われた。2-0のゴールはお家芸だ。
ルクミ 6点：アタランタは右サイドでのオーバーラップをうまく使ってきて、彼は多くの対応を強いられた。ビルドアップではミスが多かったものの、デ・ケテラエルへのマークでは最終的に常に上回った。
チェリク 6.5点：スパレッティお気に入りのジョーカーは、今回は攻撃面で決定的な働きを見せた。少なくなかった攻め上がりの一つでベッラノーヴァより先に動き、中央へ折り返したボールをコンセイソンがゴールに変えた。
マッケニー 6.5点：どこにでもいる男であり、このチームの真のバランサー。つなぎ、動き回り、前に出て、カバーもする。ロカテッリが長く不在でも、彼がピッチにいる限り問題は小さい。
（86分 ヴォルテマーデ 採点なし）
ドウグラス・ルイス 5.5点：サマルジッチに消されがちで、縦への意識を出そうとしても苦しむ場面が多い。無難すぎる横パス回しを選ぶことが多かった。
コンセイソン 7点：NEC戦の5-0でも、曖昧で試合への関与が薄いと批判されていたが、今回はチコが誰もが期待するパフォーマンスを披露した。常に仕掛けを試み、突破を狙い、そして今回はしっかりと、チェリクのアシストから最初の枠内シュートをゴールにつなげた。
アライベゴヴィッチ 5.5点：最後までスイッチが入らず、ペナルティーエリア外から放った数少ないシュートもいずれも平凡で、守備陣に簡単にはね返された。スタッツ好きの人向けに言えば、xGは0.02。彼のような選手としては少なすぎる。
（45分 サール 6点：ピッチでの動きを見ていると、トリノで見せたマテュイディを思い出させる。とにかくよく走り、チャンスがあればシュートも狙ったが、カルネセッキに阻まれた。）
ニコ・ゴンサレス 5.5点：NEC戦での輝かしいパフォーマンスからは一歩後退。それでも、スパレッティがまたしても役割を変え、ウイングバック気味に広がらせて大きな守備タスクを与えたことは考慮すべきだ。
（72分 コープマイネルス 6点：ドウグラス・ルイスの隣でゲームメイク役に入り、今回は守備からよりスムーズにボールを前進させるうえで貴重な助けとなった。）
コロ・ムアニ 6.5点：立ち上がりから非常に鋭く、試合最初のシュートも開始早々の彼のものだった（その後オフサイドで取り消されたが）。ただ、彼の試合のハイライト2つは本人にとって最高のものではない。1つ目は守備面で、ヴィカーリオの代わりのようにゴールライン上でクリステンセンのヘディングを防いだ場面。2つ目はカルネセッキとの1対1で決め切れず、相手GKに止められた場面だ。それでも明らかに調子を上げており、スタジアムも交代時にそれを認めた。
（89分 ケリー 採点なし）
監督：ルチアーノ・スパレッティ 6.5点：試合を非常によく読み、多くのジョーカーを先発に並べたことで、試合中のアタランタの出方にも柔軟に対応できた。交代策のマネジメントも良く、彼のチームは実際のところほとんど何もリスクを負わなかった。
アタランタ採点
カルネセッキ 6.5：コロ・ムアニへの2本の対応は、このポジションでトップクラスと言えるものだった。1本目は反射、2本目は飛び出しのタイミングが見事。マッケニーのヘディングへの対応、さらに終盤のコロ・ムアニとの1対1を止めた場面はまさに圧巻だったが、コンセイソンとブレーメルのゴールについてはどうすることもできなかった。
ベッラノーバ 5.5：前半序盤に何度か力強い持ち上がりを見せたが、その後は彼も失速し、前に出ていけなくなった。コンセイソンのゴール場面では、チェリクに簡単にクロスを上げさせてしまい、失点に関与した。
スカルヴィーニ 5：コンセイソンへの対応でベルナスコーニを助け、挟み込みもうまくこなした点は良かったが、何度も最終ラインを崩してしまい、その背後に大きなスペースを空け、味方に過大な負担を強いた。アタランタはゾーンで守っていたが、ブレーメルの2-0の場面ではその動きを感じ取れず、先に入られてしまった。
クリステンセン 6：今季初めて先発に戻り、コロ・ムアニへのマークで好パフォーマンスを見せた。前半序盤にもらったイエローカードにも影響されず、ビルドアップ局面では常に味方へシンプルなパスコースを提供。まさにそのコロ・ムアニに、同点ゴールをゴールライン上で阻まれた。
ベルナスコーニ 5：失点場面では背後に走り込んだコンセイソンを完全に見失っており、痛恨のミス。1対1では踏ん張ったが、攻撃面での押し上げは非常に少なかった。
サマルジッチ 5.5： 止まった状態からのキックは研究に値するほどで、インテルの決定機の大半はCKやセットプレーから生まれた。一方で、2トップの背後でのプレーにはなお波がありすぎる。
（63分 ラスパドーリ 5.5： サッリは30分のプレー時間で彼を4つのポジションに動かし、当然ながらうまくリズムに乗れなかった）
ケシエ 5： 本来は中盤にダイナミズムをもたらすはずの存在だったが、コンディション面でまだ大きく遅れており、最終的には周囲の選手たちが彼の分まで走る状況を招いた。
（73分 ガエターノ 5.5： サッリはこのケシエを優先したが、彼自身も出場後、あまりに教科書的な中盤でのボール回しに終始し、その判断が誤りだったとは示せなかった）。
エデルソン 6： 彼の配球はいつもよりシンプルで横方向が多かったが、それでも普段通りミスは非常に少なく、味方の信頼も絶大だった。
デ・ケテラーレ 5.5：良い入りを見せ、スペースを探し、足元でボールを受け、チェリクやルクミに仕掛けようとしていたが、その見せ場は長続きせず、徐々に試合から消えてしまったのは否めない。
クルストヴィッチ 5：ブレーメルとルクミに封じられ、さらにアタランタの後方からのビルドアップも助けられなかった。自分のところに入ってくるわずかなボールすら、うまく収めることができなかったためだ。
（73分 スカマッカ 6：少なくとも交代した味方よりは動きがあり、前向きだった。何度か落としを見せ、ボックス内でのポジショニングもより深みをもたらした）
ロウ 6.5：ボールを持っていない時の動きが最も活発で、ユヴェントスの選手たちに、時にはルールの限界を超える形で抑え込まれるほどだった。唯一うまくフリーになれた場面では、ヴィカーリオに阻まれた。
（84分 エルマス 採点なし）
監督、マウリツィオ・サッリ 5：アタランタはまだ基礎すら固まっていないほどの“工事中”に見える。まだ彼のチームではなく、おそらく誰を起用すべきか、最適な選手たちをまだ見極め切れていないのだろう。
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