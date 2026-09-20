ヴィカーリオ 6点：アタランタはほとんど脅威にならず、彼にとっては通常業務のような一日だった。後半のロウの右足シュートへの対応は見事で、ペナルティーエリア内をしっかり管理。ハイボールにも飛び出し、守備陣に的確な指示を送った。





カルル 5.5点：ロウはインテルの中でライン間で最も活発な存在で、そのカットインや動きに苦しめられ、対応に追われた。31分には、ペナルティーエリア内での明らかな引っ張りをズッフェルリ主審が見逃し、助けられた。





ブレーメル 7点：クルストヴィッチを完封し、相手に見せ場を作らせなかった。守備ラインを統率し、実際のところほとんど何も許さなかった。前半終了間際にはロウへの危険なファウルでイエローカード相当のプレーもあったが、ズッフェルリ主審に救われた。2-0のゴールはお家芸だ。





ルクミ 6点：アタランタは右サイドでのオーバーラップをうまく使ってきて、彼は多くの対応を強いられた。ビルドアップではミスが多かったものの、デ・ケテラエルへのマークでは最終的に常に上回った。





チェリク 6.5点：スパレッティお気に入りのジョーカーは、今回は攻撃面で決定的な働きを見せた。少なくなかった攻め上がりの一つでベッラノーヴァより先に動き、中央へ折り返したボールをコンセイソンがゴールに変えた。





マッケニー 6.5点：どこにでもいる男であり、このチームの真のバランサー。つなぎ、動き回り、前に出て、カバーもする。ロカテッリが長く不在でも、彼がピッチにいる限り問題は小さい。

（86分 ヴォルテマーデ 採点なし）





ドウグラス・ルイス 5.5点：サマルジッチに消されがちで、縦への意識を出そうとしても苦しむ場面が多い。無難すぎる横パス回しを選ぶことが多かった。





コンセイソン 7点：NEC戦の5-0でも、曖昧で試合への関与が薄いと批判されていたが、今回はチコが誰もが期待するパフォーマンスを披露した。常に仕掛けを試み、突破を狙い、そして今回はしっかりと、チェリクのアシストから最初の枠内シュートをゴールにつなげた。





アライベゴヴィッチ 5.5点：最後までスイッチが入らず、ペナルティーエリア外から放った数少ないシュートもいずれも平凡で、守備陣に簡単にはね返された。スタッツ好きの人向けに言えば、xGは0.02。彼のような選手としては少なすぎる。

（45分 サール 6点：ピッチでの動きを見ていると、トリノで見せたマテュイディを思い出させる。とにかくよく走り、チャンスがあればシュートも狙ったが、カルネセッキに阻まれた。）





ニコ・ゴンサレス 5.5点：NEC戦での輝かしいパフォーマンスからは一歩後退。それでも、スパレッティがまたしても役割を変え、ウイングバック気味に広がらせて大きな守備タスクを与えたことは考慮すべきだ。

（72分 コープマイネルス 6点：ドウグラス・ルイスの隣でゲームメイク役に入り、今回は守備からよりスムーズにボールを前進させるうえで貴重な助けとなった。）





コロ・ムアニ 6.5点：立ち上がりから非常に鋭く、試合最初のシュートも開始早々の彼のものだった（その後オフサイドで取り消されたが）。ただ、彼の試合のハイライト2つは本人にとって最高のものではない。1つ目は守備面で、ヴィカーリオの代わりのようにゴールライン上でクリステンセンのヘディングを防いだ場面。2つ目はカルネセッキとの1対1で決め切れず、相手GKに止められた場面だ。それでも明らかに調子を上げており、スタジアムも交代時にそれを認めた。

（89分 ケリー 採点なし）





監督：ルチアーノ・スパレッティ 6.5点：試合を非常によく読み、多くのジョーカーを先発に並べたことで、試合中のアタランタの出方にも柔軟に対応できた。交代策のマネジメントも良く、彼のチームは実際のところほとんど何もリスクを負わなかった。



